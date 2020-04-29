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Мировому рынку грозит дефицит российского зерна
17:43 29.04.2020

Россия, крупнейший поставщик пшеницы в мире, объявила о приостановке экспорта зерна, чтобы сосредоточиться на своем внутреннем рынке. Эта новость пока не дестабилизировала рынки, но решение может иметь серьезные последствия для многих стран.

La Croix (Франция): мировому рынку грозит дефицит российского зерна

Антуан д"Аббундо (Antoine d"Abbundo)

Официальное предупреждение, выпущенное в начале апреля ФАО и ВОЗ - двумя организациями ООН по сельскому хозяйству и здравоохранению - а также ВТО, не вызвало особого резонанса. Эти организации предостерегали о торможении экспорта продуктов питания, которое может привести к глобальной проблеме голода в мире.

Это не помешало России объявить в воскресенье, 26 апреля, что она приостанавливает экспорт зерновых, в частности пшеницы, до 1 июля, "полностью исчерпав" установленную квоту в 7 миллионов тонн, введенную с 1 апреля по 30 июня.

Российская пшеница дороже нефти

"Зерновые имеют большое значение для национального рынка. Россия отдает приоритет поставкам продовольствия своим гражданам", - объяснил премьер-министр Михаил Мишустин, чтобы оправдать это одностороннее решение, которое может вызвать новую волну напряженности на рынке, и так уже ослабленном пандемией коронавируса.

Выдвинутые российскими властями доводы не лишены оснований. В середине марта средняя цена на продовольственную пшеницу в России выросла до 13 360 рублей (около 154 евро) за тонну. "Исторический максимум", который поднял цены на российскую пшеницу выше цен на нефть.

Но основная задача Москвы обеспечить стабильность своего национального рынка, может иметь серьезные последствия для длинного списка стран, зависящих от поставок из зарубежных стран пшеницы и риса - зерновых, которые остаются основным продуктом питания большинства населения планеты.

Очень циничное решение

"Группе 20 крупнейших экспортеров принадлежит продовольствие всего мира", - заявил экономист сельского хозяйства Брюно Парментье.

Россия - одна из них. За последние пятнадцать лет она стала основным игроком на рынке пшеницы. "Страна вернула себе место ведущего мирового экспортера, которое она занимала в 1914 году, и сегодня она продает около 30 миллионов тонн пшеницы в год", - уточняет Филипп Шалмэн, президент-основатель исследовательского института по сырью "CyclOpe".

"Учитывая вес России на этом рынке, решение режима Путина крайне цинично. Россия хранит свои запасы, опасаясь дефицита или спекуляций, но люди будут голодать, а некоторые умрут. Не говоря уже об общественных и политических беспорядках, которые могут возникнуть из-за нехватки еды, как это было во время продовольственного кризиса 2007 и 2010 годов", - предупреждает Брюно Парментье.

Рост числа голодающих

Таким образом, ситуация в Египте выглядит особенно тревожной. "Эта страна импортирует почти 12 миллионов тонн в год, из которых 3 миллиона поступают из России, купленной "GASC", государственным оператором, который распределяет хлеб по субсидированным ценам для значительной части из 100 миллионов жителей", - подчеркивает Ив Ле Морван, из аналитического центра "agriDees".

Еще хуже ситуация может сложиться в странах Африки к югу от Сахары, где число голодающих может серьезно вырасти. Всемирная продовольственная программа ООН опасается, что их число увеличится с 135 миллионов в 2019 году до 265 миллионов в этом году.

Франсуа Лугено, независимый эксперт по сельскохозяйственным рынкам, не очень верит в такой мрачный сценарий. "Мы уже в конце пути, и в заявлении, сделанном Россией, нет ничего ужасного. Страна уже много экспортировала, и объем поставок вряд ли приведет к росту цен в долгосрочной перспективе или к смене мирового баланса, учитывая, что на планете много запасов", - считает он.

Хорошие результаты французского сектора

"Сейчас нет смысла говорить о продовольственном кризисе и о нехватке продовольствия. Некоторые страны столкнутся с падением нефтяной ренты, другие - с перебоями в цепочке поставок, но проблем с доступностью продуктов нет", - считает Филипп Шалмэн.

В этой тяжелой ситуации Франции удалось остаться на плаву. В 2018-2019 годах она собрала 35 миллионов тонн зерна хорошего качества. И поскольку цепочка поставок работала без перебоев, экспорт достиг 13 миллионов тонн. "В то время когда Россия потерпела неудачу, Франция может сказать, что выдержала удар", - подчеркивает Ив Ле Морван. "Это сильный аргумент для стран-клиентов и источник гордости за экспортный сектор, который демонстрирует свою значимость".

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Основные игроки на рынке пшеницы

В 2019-2020 годах мировое производство должно составить 763 миллиона тонн, из которых 181 миллион тонн будет экспортировано.

Основными производителями (исключая Китай) являются: ЕС - 156 миллионов тонн; Россия - 73 миллиона; США- 52 миллиона; Канада - 32 миллиона; Украина - 29 миллионов.

Основными экспортерами являются: Россия - 34 миллиона тонн; США и Канада - 25 миллионов каждая; ЕС - 30 миллионов; Украина - 20 миллионов.

Основными импортерами являются: Египет - 12,5 миллионов тонн; Индонезия - 11 миллионов, Бразилия - 7,7 миллиона; Алжир - 7 миллионов; Марокко - 4,8 миллиона.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588171380
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