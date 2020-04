Круговая Тобрука: зачем Хафтару единоличная власть над Ливией

17:44 29.04.2020

Ключевые медиаторы конфликта, включая Россию, Германию и США, призвали фельдмаршала одуматься



Эльнар Байназаров



Германия призывает стороны ливийского конфликта вернуться к перемирию, заключенному на Берлинской конференции. Об этом "Известиям" заявили в МИД ФРГ. Там отметили, что обеспокоены заявлениями Халифы Хафтара, и подчеркнули: кризис не может быть решен военным путем. Берлин намерен и дальше требовать соблюдения оружейного эмбарго. С аналогичным заявлением выступил и глава МИД РФ. Опрошенные "Известиями" эксперты пояснили, что решением свернуть Схиратские договоренности и объявить себя единоличным правителем Хафтар пытается упрочить свое политическое будущее в Тобруке и не допустить появления конкурентов. Но это может обернуться против него.



Лучше худой мир



Военачальник Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар вечером 27 апреля объявил о решении выйти из Схиратского соглашения 2015 года, которое заложило основы нынешней политической "развилки" Ливии. Он также объявил о принятии на себя всей полноты власти в стране. Ранее он формально подчинялся парламенту, который в 2015 году назначил его главнокомандующим.



В правительстве национального согласия (ПНС), которое находится в Триполи, решили воспользоваться заявлением Хафтара и призвали депутатов палаты представителей (ПП), заседающей в Тобруке, перейти на их сторону.



В ООН прокомментировали заявление Хафтара



Депутаты ПП Тобрука пока не приняли каких-либо официальных заявлений, ожидается встреча председателя палаты Агилы Салеха с фельдмаршалом Хафтаром. После этого станет ясно, поддерживает Тобрук передачу власти армии или нет. Во втором случае стоит ожидать эскалации ситуации уже не только между востоком и западом, но и внутри одной части страны.



Шаг военачальника уже осудили США и Россия. Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 апреля заверил: Россия "не одобряет заявление о том, что теперь маршал Хафтар будет единолично решать, как жить ливийскому народу". При этом в Москве надеются, что урегулирование ситуации в стране все-таки будет идти по пути компромисса и переговоров.



В МИД Германии "Известиям" заявили, что обеспокоены декларацией фельдмаршала и подчеркнули: Схиратские соглашения были одобрены Совбезом ООН в резолюции 2259 и остаются в силе до тех пор, пока не будет найдено окончательное политическое решение для завершения переходного периода.



- Конфликт в Ливии не может быть решен военным путем, только посредством политического процесса с участием всех регионов и групп населения. Для этого срочно требуется перемирие. Мы последовали призыву генсека ООН и призвали ливийцев подписать и выполнить соглашение "5+5" о постоянном прекращении огня, которое было согласовано в Женеве. Стороны слишком долго блокировали этот шаг, - рассказали "Известиям" в дипведомстве.



Там подчеркнули: следует наконец ввести тотальное эмбарго на поставки оружия. Народ Ливии не только страдает от продолжающихся боевых действий, но и до сих пор остается беззащитным перед лицом пандемии COVID-19. Обе этих угрозы должны быть устранены в самое ближайшее время, заявили в немецком МИДе.



- С этой целью мы намерены продолжить интенсивные дискуссии с нашими партнерами, сторонами конфликта и участниками конференции в Берлине и Ливии, - заверили в министерстве.



Пан или пропал



Решение Хафтара о денонсации Схиратских соглашений и передаче всей полноты власти армии вызвано ситуацией на фронте, считает старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов. Он напомнил, что 1 апреля ЕС начал военную операцию IRINI в Средиземном море, чтобы обеспечить соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию (в первую очередь в Триполи).



- Ожидалось, что ПНС будет блокировано и ограничено в своих возможностях. Тем не менее военные победы Триполи в рамках операции "Вулкан гнева" в апреле привели к освобождению ряда населенных пунктов от войск ливийской национальной армии (ЛНА) и установлению контроля над дорогами, соединяющими столицу с Тунисом. Это поменяло ситуацию, - пояснил эксперт.



Теперь IRINI никак не мешает поставлять припасы правительству национального согласия через территорию Туниса, отметил востоковед. В этих условиях Берлинские соглашения, давшие начало операции ЕС, утратили для маршала Хафтара какую-либо ценность. Они ограничивали его и принуждали к прекращению огня на не выгодных для него условиях. Именно поэтому в нынешних реалиях Хафтар вышел из переговорного процесса и снова, как и год назад, в апреле 2019 года, сделал ставку на военное решение.



Декларацию Хафтара можно рассматривать как обращение Urbi et orbi ("Городу и миру"), только с тремя адресатами, пояснил "Известиям" научный сотрудник Итальянского института международной политики (ISPI) Маттео Коломбо. По его мнению, это послание местным союзникам, таким как председатель палаты представителей Агила Салех - фельдмаршал не потерпит какой-либо автономной политической инициативы. Ведь 24 апреля Салех призвал создать национальный комитет по разработке конституции страны, после чего будут организованы президентские и парламентские выборы. Предложение получило одобрение со стороны России.



Кроме того, шаг Хафтара - это и послание региональным спонсорам, особенно Египту и ОАЭ - нет другого способа сохранить их интересы в Ливии, кроме как оказать фельдмаршалу всю запрашиваемую военную поддержку, подчеркнул Маттео Коломбо.



И, наконец, это послание международному сообществу - Хафтар не поддерживает никакого другого решения, кроме военного. Инициатива, которая подразумевает диалог между политическими представителями парламентов Тобрука и Триполи, потерпит неудачу, добавил политолог.



В терминологии покера решение о выходе из Схиратского соглашения и объявлении себя правителем Ливии может быть объяснено как олл-ин (all in) - ставка, которая может привести к победе в матче или к проигрышу во всем, заключил эксперт.



Проторенной дорожкой



По мнению аналитика Европейского совета по международным отношениям Тарека Мегериси, как ни парадоксально, но защитная тактика фельдмаршала в итоге напротив сыграет против него самого. У Хафтара больше нет нарратива, что он легитимен, поскольку был назначен парламентом для защиты государства. Теперь очевидно, что фельдмаршал - путчист, и это скажется на восприятии его фигуры среди населения, заявил эксперт "Известиям".



Схиратские соглашения были подписаны в декабре 2015 года, они предусматривали создание единых органов власти для Ливии, однако выполнить их полностью не удалось.



Нынешнее заявление Халифы Хафтара о расторжении договоренностей - не первое. 18 декабря 2017 года, когда формально истек срок действия Схирата, фельдмаршал заявил, что единственной легитимной структурой в Ливии теперь остается только ЛНА.



Шаги Хафтара в мире тогда тоже не оценили. В результате уже через 10 дней, 28 декабря 2017 года, военачальник пошел на попятную - представители ЛНА заверили журналистов: Тобрук привержен политическому разрешению конфликта. А сам Хафтар в интервью ливийским СМИ сказал, что его неправильно поняли. Возможно, через какое-то время мы станем свидетелями очередной неверной интерпретации слов фельдмаршала.