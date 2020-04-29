Нефтяная резня: Москва и Эр-Рияд обменялись болезненными ударами - 1:1

17:47 29.04.2020

Шейхи прибирают к рукам европейские рынки, зато Россия "выдавливает" их из Китая



Алексей Ильяшевич



Новое соглашение ОПЕК+ в условиях катастрофического падения спроса на энергоресурсы оказалось бессмысленным: нефтяные котировки продолжают снижаться, стабилизация рынка полностью зависит от того, насколько быстро мир будет выходить из глобального карантина. Но это не единственная проблема, которую не помогла решить сделка о сокращении добычи "черного золота". Ударив по рукам, Москва и Эр-Рияд продолжают вести ожесточенную борьбу за рынки сбыта.



Главными "театрами военных действий" остаются Китай и Европа - крупнейшие в мире чистые импортеры нефти. Судя по последним новостям, в марте-апреле стороны обменялись болезненными ударами. Россия существенно нарастила поставки в Поднебесную, где доселе Саудовская Аравия была вне конкуренции. Зато шейхи отыгрались на традиционных для РФ рынках сбыта в Европе. Пока что счет равный - 1:1.



По данным Главного таможенного управления КНР, в марте основным поставщиком сырой нефти в Китай осталась Саудовская Аравия. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ее экспорт просел на 1,6% (до 1,7 миллиона баррелей в сутки).



"Забегая вперед, можно сказать, что апрельская погрузка грузов из королевства, скорее всего, останется неизменной в месячном исчислении, несмотря на то, что Saudi Aramco снизила цены на свой экспорт сырой нефти в апреле, включая самое большое снижение для Arab Light на 6 долларов за баррель для Азии в начале марта", - прогнозирует специализирующееся на сырьевых рынках информационное агентство S&P Global Plats.



Почему огромная скидка не дала ожидаемого эффекта? Источник издания в государственной нефтяной компании Китая утверждает, что дело не в цене. КНР была бы не прочь закупить больше нефти марок Arab Medium и Arab Heavy, но саудиты предлагали только дополнительные баррели Arab Light и Extra Light. В результате часть китайских покупателей переключили внимание на Urals. В годовом исчислении экспорт нефти из РФ в Поднебесную в марте увеличился на 31,2% и составил 1,66 миллиона баррелей в сутки.



Таким образом, официальная статистика подтвердила данные агентства Reuters, которая со ссылкой на трейдеров сообщало о закупке Китаем рекордной партии российского "черного золота" - 1,6 миллиона тонн. Причем половина этого объема была законтрактована с поставкой в первой половине апреля. S&P Global Plats полагает, что рост российского экспорта в КНР продолжится. Экономика здесь снова на подъеме, мощности по хранению нефти пока не исчерпаны, а цены на углеводороды так сильно "просели", что не воспользоваться этой ситуацией было бы просто глупо.



Еще одна любопытная деталь: по данным Главного таможенного управления КНР, импорт сырой из США в январе-марте был нулевым. И это несмотря на обязательства по закупке американских энергоносителей, которые Пекин взял на себя в рамках первой части торговой сделки с Вашингтоном. По тем или иным причинам США пока просто наблюдают за тем, как китайский рынок делят два других нефтяных гиганта.



Для саудитов укрепление позиций России в КНР - попытка покуситься на их "вотчину". "Энергетическая промышленность Эр-Рияда пострадала гораздо сильнее от драконовских мер Китая, когда большая часть страны была закрыта для бизнеса в течение первых трех месяцев этого года, - отмечает международный консультант по энергетике, обозреватель издания OilPrice.com Вананд Меликсетян. - Хотя китайские покупатели также очень важны для российских энергетических компаний, а Москва имеет корыстные политические интересы в Пекине, большая часть ее нефти направляется на Запад, а не на Восток. Примерно треть импорта нефти Евросоюза приходится на Россию".



Отчасти распад сделки ОПЕК+ был спровоцирован этой расстановкой сил. Саудовская Аравия, глядя на удручающую ситуацию в Китае, требовала от партнеров принять на себя дополнительные обязательства по сокращению добычи нефти. Россия же смотрела в другом направлении - в сторону Европы, где по состоянию на 6 марта потребление нефти еще не упало до рекордно низких уровней. Поэтому Новак предлагал не торопиться и понаблюдать за ситуацией. Понаблюдали, ужаснулись - снизили добычу. Но накал борьбы за рынки сбыта не снижается.



Получив удар на китайском направлении, Эр-Рияд поквитался с Москвой в Европе. На саудовскую нефть здесь тоже были установлены солидные скидки и отсрочки платежей. И многие европейские переработчики решили воспользоваться этим аттракционом невиданной щедрости: импорт сырья из КСА нарастили заводы компаний Shell, Total, OMV, Repsol, Cepsa. Растут отгрузки в Польшу, куда Россия традиционно поставляет нефть по трубопроводу "Дружба".



По данным аналитической компании Vortexa, экспорт саудовской нефти в Нидерланды в апреле может составить около 1,42 миллиона тонн - вдвое больше по сравнению с предыдущим месяцем. А поставки Urals, напротив, "просядут" на 41%, до 935 тысяч тонн. В мае саудовская система скидок, направленная на захват российской доли рынка, продолжит действовать, поэтому аналитики ожидают сохранения нынешних тенденций.



Очевидно, сравнительно высокие цены на отечественный бенчмарк в странах ЕС - это тоже следствие падения экспорта. В Северо-Западной Европе Urals торговалась с небольшой премией по отношению к североморской Brent, хотя обычно происходит наоборот.



О наличии у нашей страны проблем со сбытом нефти на западном направлении говорит еще и тот факт, что "Лукойл" переводит свои НПЗ в Европе на переработку исключительно российского сырья. "Наша компания Litasco активно присутствует на рынке нефти и нефтепродуктов, и сегодня она перевела все наши заводы на переработку только российской нефти, что дало нам возможность стабильно снабжать эти заводы и не иметь проблем с поставками с территории России", - заявил президент "Лукойла" Вагит Алекперов.



Решение более чем логичное. Спрос на нефть в Европе из-за ограничительных мер, вызванных эпидемией коронавируса, и без того падает, а тут еще и саудиты клиентов отбивают. Приходится создавать гарантии сбыта отечественного сырья.



Аналогичное решение могла бы попробовать "продавить" и "Роснефть". В одной только Германии она владеет долями трех нефтеперерабатывающих заводов (MiRO, Bayernoil и PCK). Но это отнюдь не единственное конкурентное преимущество российского сырья. Как отмечает Вананд Меликсетян, в силу исторических причин европейские рынки связаны с нефтяными месторождениями России трубопроводами. Это значительно снижает транспортные издержки и обеспечивает гибкость поставок. Также определенную "подушку безопасности" для российских экспортеров создают долгосрочные контракты с европейскими нефтепереработками.



С Китаем - та же история. У России есть трубопроводная система "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), которая строилась для транспортировки нефти с месторождений Восточной и Западной Сибири на нефтеперерабатывающие предприятия российского Дальнего Востока и рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. "Как и в Европе, трубопроводный импорт дешевле, гибче и имеет более короткие сроки транспортировки по сравнению с ближневосточной нефтью", - отмечает Меликсетян. Росту экспорта российской нефти в Китай должны также способствовать доверительные отношения между Москвой и Пекином.



По итогам апреля и мая станет понятно, кто добился большего успеха в борьбе за рынки сбыта в Европе и Китае. Но может статься, что в этой войне победителей не будет.



По данным Goldman Sachs, лимиты мировых мощностей по хранению нефти могут быть достигнуты в течение следующих трех-четырех недель. В Южной Корее коммерческие хранилища объемом 38 миллионов баррелей окончательно заполнились 27 апреля. Потенциал хранения быстро истощается в Индии, которая является третьим в мире импортером сырой нефти. Для большого передела рынков время, мягко говоря, не самое подходящее. Так не пора ли России и Саудовской Аравии заключить энергетический "договор о ненападении"?