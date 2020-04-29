Казахстан ищет выход из конституционного кризиса. Токаев осторожно пытается отжать полномочия у Елбасы, - В.Панфилова

18:41 29.04.2020

Парламент узаконил расширение полномочий президента

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



29 апр. 2020

Депутаты нижней палаты парламента Казахстана 29 апреля одобрили законопроект, который расширит полномочия президента Касым-Жомарта Токаева в период чрезвычайного положения (ЧП). Этот документ призван задним числом узаконить указы главы государства, которые он подписал накануне и в первые дни введения ЧП в стране, которые привели к конституционному кризису.

"В целях оперативного принятия мер в период введения чрезвычайного положения и возникшей в связи с этим кризисной ситуацией в социально-экономической сфере предлагается наделить президента полномочиями по установлению иного порядка регулирования отдельных общественных отношений, предусмотренных законодательством", – отмечается в пояснительной записке к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам чрезвычайного положения", сообщил портал "Тенгриньюз".



Отмечается, что на основании актов президента могут быть установлены особенности действия налогового, бюджетного, таможенного, банковского, трудового, антимонопольного законодательства, законодательства о здоровье народа и системе здравоохранения, госзакупках, валютном регулировании, в сфере социальной защиты граждан, госимущества, по вопросам защиты конкуренции, государственного контроля и надзора, реализации международных обязательств страны.

"Реализация законопроекта позволит обеспечить оперативное вмешательство президента в общественные отношения в условиях чрезвычайного положения, требующего неотлагательных действий, направленных на сохранение стабильности и обеспечение национальной, в том числе экономической безопасности государства", – отмечено в заключении научной экономической экспертизы законопроекта.



Директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев сказал "НГ", что нынешнее расширение полномочий президента во время ЧП в основном хотят реализовать в сфере экономической безопасности. Но обычно политика это концентрированное выражение экономики, особенно когда речь идет о дополнительных возможностях через экономический инструментарий оказывать влияние на деятельность олигархических групп. Ведь ЧП довольно удобный механизм для того, чтобы решать кого поддерживать из них, а кого отодвинуть в сторону.

Напомним, что режим ЧП был введен президентом Токаевым 15 марта на всей территории Казахстана сроком на один месяц. Для введения ЧП в казахстанском законодательстве предусмотрен закон "О гражданской защите". Но как написал в своем телеграмм-канале политолог Виктор Ковтуновский, Токаев им не воспользовался. 16 марта президент подписал два указы, которые наделяли главу государства и правительство широчайшими полномочиями в условиях ЧП. Среди них особый порядок формирования госбюджета, определение налоговых ставок, а также права установления "твердых цен" на отдельные виды товаров. Эти указы не были представлены в парламенте. "Причиной этого могла быть и спешка, и то, что к их разработке привлекался узкий круг из ближайшего окружения – малокомпетентного как в административном нормотворчестве, так и в кризисном менеджменте", считает политолог.

Он напомнил, что обоснованием введения чрезвычайного положения стала ст. 44 Конституции (п. 16): "В случае, когда демократические институты, независимость и территориальная целостность, политическая стабильность Республики, безопасность ее граждан находятся под серьезной и непосредственной угрозой и нарушено нормальное функционирование конституционных органов государства, после официальных консультаций с Премьер-Министром и председателями палат парламента республики принимает меры, диктуемые названными обстоятельствами, включая введение на всей территории Казахстана и в отдельных его местностях чрезвычайного положения, применение Вооруженных Сил Республики, с незамедлительным информированием об этом парламента республики".

"Даже не уходя в дискуссию о наличии правовых предпосылок для объявления ЧП, стоит обратить внимание на то, что важное его условие не было выполнено. А именно – незамедлительное информирование парламента. Поскольку это конституционная норма, то речь идет, конечно же, не о телефонном разговоре или отправке письменного извещения депутатам. Информирование парламента, как коллективного органа, предполагает созыв обеих его палат. Из официальных сообщений нам ничего не известно ни о совместном заседании Мажилиса и Сената, ни об обязательных предварительных консультациях президента с премьер-министром и председателями палат, ни о заседании Совбеза, который должен был выработать проекты соответствующих решений президента. 8 апреля Токаев, еще одним своим указом, изменяет принятый парламентом закон о республиканском бюджете на 2020 год", – отметил Виктор Ковтуновский.

Он считает, что по иронии судьбы, именно подзаконные акты Токаева нарушили "нормальное функционирование конституционных органов государства". "Четыре президентских указа не только узурпировали прерогативы законодательной ветви власти, но и открыли возможности для бесконтрольного расходования бюджетных средств", – отметил политолог. По его мнению, в начале всей этой эпопеи казалось, что пандемия открыла для Касым-Жомарта Токаева уникальную возможность взобраться на коня главнокомандующего, показать свою решимость и приподнять личный рейтинг за счет раздачи средств налогоплательщиков. Но по мере распространения эпидемии становилось очевидным, что блицкриг не случится, а экономика уходит в глубокий штопор.

В ситуацию вмешался Нурсултан Назарбаев, который на заседании Совбеза дал свою оценку деятельности "главы государства и премьер-министра", подчеркнуто поставив их в один ряд. "Примечательно, что именно после заседания Токаев объявил "о новых подходах в борьбе с коронавирусом", которые, надо полагать, вытекают из установок, полученных от елбасы. Попытка Токаева воспользоваться чрезвычайной ситуацией для укрепления своей власти обернулась большим конфузом", – полагает Ковтуновский. Он не исключает, что Библиотека (резиденция Назарбаева – "НГ") и Акорда (резиденция Токаева – "НГ") разработают совместный алгоритм выхода из конституционного кризиса, с одной стороны смягчающий удар по репутации главы государства, с другой – ограничивающий его бесцеремонное указотворчество, покушающегося на права других институций.