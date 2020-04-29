Нефть притягивает доллары. Инвесторы вложились в сырьевые фонды, - "Къ"

18:45 29.04.2020

Международные инвесторы активно наращивают вложения в нефть. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за минувшую неделю в соответствующие фонды поступило $4 млрд, а за пять недель - более $11 млрд. Однако этих объемов недостаточно, чтобы компенсировать выпадающий спрос на нефть из-за карантинных мер, принятых во всем мире.



Данные EPFR свидетельствуют о высоком спросе международных инвесторов на вложения в нефть. По оценкам "Ъ", основанным на данных Bank of America (учитывает данные EPFR), за неделю, закончившуюся 22 апреля, международные инвесторы вложили почти $4 млрд в биржевые фонды нефти. Это в полтора раза выше показателя предшествующей недели. С начала года в профильные фонды поступило более $16 млрд, из которых более $11 млрд - за последние пять недель.



Однако текущего притока инвестиций недостаточно, чтобы переломить негативный тренд, сложившийся на нефтяном рынке.

По данным Reuters, за последние пять недель стоимость североморской нефти Brent снизилась в два раза, до $20 за баррель. С начала года цены упали в три раза. Давление на нефтяные котировки оказывает реальный спрос, который упал из-за карантинных мер, принятых во всем мире. По прогнозам Международного энергетического агентства, в апреле спрос упадет на 29 млн баррелей. С учетом того, что основные страны-потребители не спешат снимать в ближайшее время все ограничения, дисбаланс может сохраниться и в мае. Наиболее остро ситуация с избытком предложения ощущается в США, где проблемы усугубляются отсутствием свободных хранилищ. В таких условиях стоимость нефти WTI впервые в истории опустилась в отрицательную область (см. "Ъ" от 20 апреля). По словам главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Julius Baer Норберта Рюкера, хранилища еще не заполнены, но очевидно, что оставшиеся объемы были уже полностью забронированы.



Под давлением оказались и более дальние контракты.



По данным агентства Reuters, стоимость июньского контракта WTI во вторник находилась ниже $13 за баррель, в два раза меньше, чем в прошлый понедельник. По мнению начальника отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василия Карпунина, сохраняются риски, что цена ближайшего контракта WTI станет отрицательной, хотя "многие участники готовы сократить позиции заранее". Именно активным выходом инвестфондов из майского контракта в начале прошлой недели вызвано падение стоимости по всей кривой контрактов WTI. По словам руководителя аналитического управления банка "Открытие" Анны Мориной, сейчас фонды смещают баланс портфеля фьючерсов с июля на сентябрь. "По стандартной инвестиционной стратегии United States Oil Fund (USO, один из крупнейших игроков на этом рынке.- "Ъ") имел 20% в июньском контракте, 50% - в июльском и 20% и 10% - в следующие месяцы соответственно. Учитывая просадку нефти и ожидаемое восстановление в третьем квартале, а также требования биржи по ограничению открытых позиций по каждому участнику, USO сменил схему вложений, и теперь она выглядит как 20–40–20–20%",- объяснила госпожа Морина. Вместе с тем участники рынка сомневаются в возможности падения цен на европейском рынке нефти ниже нуля, поскольку здесь нет проблем с отгрузкой сырья. По словам Анны Мориной, фьючерс на Brent является беспоставочным контрактом, расчеты по нему производятся в денежной форме.

Как стоимость WTI вышла в отрицательную зону

В сложившейся ситуации лучше чувствует себя российская нефть Urals. Если в обычное время отечественная нефть торгуется с дисконтом к североморской, то в настоящее время - с премией. По данным Reuters, на спот-рынке стоимость российской нефти составляет $13,7–15,5 за баррель, в то же время Brent торгуется по $11,5 за баррель. Urals - тяжелая нефть, а в настоящий момент на рынке существует переизбыток легкой и сверхлегкой нефти из-за высокого предложения Саудовской Аравии. "В ситуации дефицита Urals продается с премией. С мая Россия сокращает экспорт нефти через порты Балтики и Новороссийска на 40%, согласно решению ОПЕК+. Таким образом, спрос и предложение на Urals в этих портах смещаются в сторону дефицита, отсюда и премия к цене Brent",- отмечает Анна Морина.

Виталий Гайдаев

№78 от 29.04.2020, стр. 6