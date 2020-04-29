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|Скончался кыргызский поэт и журналист Зайырбек Ажыматов
18:56 29.04.2020
На 44-м году жизни скончался поэт, журналист, заслуженный деятель культуры Зайырбек Ажыматов. Об этом редакции подтвердили его коллеги.
З.Ажыматов родился 27 мая 1976 году в селе Ак-Жол Аксыйского района. Является автором сборников "Одиночество" (1996), "Нулевые годы" (2011), "Мелмил" (2005) и других.
Также проработал журналистом в газетах "Асаба", "Кыргыз Туусу" и "Бишкек таймс", а также на радио КТРК и "Азаттык".