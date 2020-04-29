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В Таджикистане запретили русифицированные фамилии и отчества
18:59 29.04.2020

Нижняя палата парламента Таджикистана 29 апреля приняла поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния". Они запрещают "русифицировать" таджикские фамилии и отчества при регистрации имен новорожденных. А именно использовать славянские суффиксы "-ов", "-ова", "-ев", "-ева" в таджикских фамилиях, а суффиксы "-ович", "-овна", "-евич" и "-евна" в таджикских отчествах, сообщает "Азия-Плюс".
Министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриен объяснил предложенные правительством поправки политикой "возрождения национальных имен", которая действует в Таджикистане в последние годы. Вместо славянских суффиксов закон разрешает добавлять к фамилиям новорожденных таджикские суффиксы "-пур" (для детей мужского пола) и "-духт" (для детей женского пола).
Исключение в использовании славянских суффиксов будет сделано только для проживающих на территории Таджикистана национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычных. Они смогут сами выбирать, какие суффиксы использовать в фамилиях и отчествах при регистрации своих новорожденных детей, пояснил министр.
Также, по слова министра, поправки касаются только детей, которые будут рождаться после принятия закона. Поэтому жителям Таджикистана, которые уже имеют "русифицированные" фамилии и отчества, не придется переделывать документы.
Начиная с 2007 года вслед за президентом Таджикистана от русских суффиксов в фамилиях отказались многие высокопоставленные чиновники в стране.

Источник - centralasia.media
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