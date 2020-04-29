В сортире Алматинского СИЗО самоубился казах Кибаев, подозреваемый в резне курдайских дунган

19:51 29.04.2020

Подозреваемый в участии в кордайских беспорядках умер в СИЗО Алматы



Подозреваемый в участии в кордайских беспорядках умер в следственном изоляторе Алматы, передает Tengrinews.kz. Информацию опубликовала пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"29 апреля в 08.00 в следственном изоляторе Алматы следственно-арестованный Кибаев Бекбол Мухамедович был обнаружен сокамерниками в санузле с порезами в области предплечья левой руки.

Медработниками изолятора ему оказана первая медицинская помощь, но спасти его не удалось", - заявили в ведомстве.



"Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть, предварительно, от острой кровопотери", - отметили в Генпрокуратуре.



Сообщается, что Бекбол Кибаев был задержан и водворен в СИЗО по подозрению в участии в массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области.

По факту его смерти специальными прокурорами Алматы проводится досудебное расследование.

В Генпрокуратуре пообещали объективно исследовать все обстоятельства происшествия и довести их до общественности.

Ранее сообщалось, что 24 подозреваемых в участии в массовых беспорядках в Кордайском районе арестовали в Алматы.

27 марта в трех регионах силовики провели спецоперацию по задержанию лиц, активно принимавших участие в массовых беспорядках в Кордайском районе. По данным Генпрокуратуры, тогда были задержаны 25 человек. Отмечалось, что семеро из них ранее были судимы.

7 февраля в селе Масанчи Кордайского района между жителями произошла групповая драка. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что групповой дракой из хулиганских побужденийпопытались воспользоваться провокаторы.

В результате в массовой драке участвовали около 300 человек. Конфликтами также были охвачены села Аухатты и Булан-Батыр.



8 февраля стало известно, что в ходе массовых беспорядков несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения, восемь человек от полученных травм скончались. При исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка и предотвращению незаконных действий различные травмы получили также сотрудники полиции, в том числе двое - огнестрельные ранения.

В результате хулиганских действий, сопряженных с поджогами, по предварительным данным, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины.