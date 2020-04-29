Коронавирус выполняет функцию мировой войны, - А.Фурсов

21:07 29.04.2020

идет полная перестройка финансовой сферы, идет передел активов, внедряются новые формы контроля над населением



Андрей Фурсов



Первой про пандемию нам сказала организация под названием ВОЗ, которую спонсируют фармакологические корпорации, которых, в свою очередь, спонсирует Билл Гейтс. Неслучайно Трамп сказал, что он не будет давать деньги этой организации, потому что спонсируют эту организацию не его друзья.



ВОЗ замечена в массе манипуляций. Помните, когда была эпидемия "свиного гриппа", за несколько дней до этой эпидемии что сделала ВОЗ? Она изменила правила и критерии того, что такое пандемия, в пользу облегчения этих критериев. Это нужно было для того, чтобы вспышку "свиного гриппа" назвать пандемией. Я очень хорошо помню, как эксперты ВОЗ говорили, что будут сотни тысяч смертей, которых, как вы знаете, не было, но они провернули операцию, некие корпорации получили фармакологические заказы на производство вакцины. И в этом отношении к страшилкам ВОЗ должно относиться очень и очень скептически.



На коронавирусной истерии многие будут делать деньги. Будут говорить: "Мы создали вакцину", - хотя для того, чтобы получить вакцину, нужно несколько лет ее создавать, а потом несколько лет ее испытывать.



Есть еще один момент - мировая экономика в конце 2019 года демонстрировала столь кризисные показатели, что многие заговорили о том, что будет обязательно Третья мировая война. Но начинать мировую войну в условиях, когда у ряда стран есть ядерное оружие, в условиях индустриальной экономики, где многое будет разрушено - это очень недальновидно. И, кроме того, кто бы ни начал, если он останется в живых, его ожидает суд типа Нюрнбергского.



И здесь подвернулся этот коронавирус, который по факту по своим последствиям выполняет функцию, которую обычно выполняет мировая война. Потому что идет полная перестройка финансовой сферы, идет передел активов, внедряются новые формы контроля над населением. Есть такой термин у англосаксов - капитализм "под наблюдением", под контролем, то есть это жесткий контроль над населением. Так вот то, что мы сейчас видим в разных странах, включая, кстати, Россию, - это попытка провести эксперимент с жестким контролем над перемещением людей, причем юридических оснований для того, что сделано в Москве, например, никаких нет, чрезвычайная ситуация не объявлена, объявлена некая самоизоляция, но за нарушение самоизоляции нельзя штрафовать, это не карантин. Карантин - это одно, самоизоляция - это другое, чрезвычайная ситуация - это третье.



Последствия коронавирусной "пандемии" будут трех видов: экономические - они будут очень серьезные и сложные, потому, я думаю, что если чувство реальности есть у властей, то в середине мая они должны будут все это отменить, тогда уже будет для экономики точка невозврата. Последствия будут и социальные, в Осетии мы это уже видим, могут быть голодные бунты. Но есть еще один аспект вот этих психических эпидемий, дело в том, что чувство подавленности, которое вызывает эта истерия, ведет и к соматическим заболеваниям, и к сердечно-сосудистым, и к онкологии, то есть психологический и медицинский вред от этих всех мер со временем, безусловно, проявится.



Единственная проблема, которую решают эти ограничительные меры по перемещению людей, чтобы люди не оказались все вместе в больнице, потому что может не хватить коек. А почему коек может не хватить? Потому что у нас "оптимизировали" медицину. Московские власти радостно еще восемь месяцев назад сообщали, какое количество коек они сократили. И это "оптимизирование" медицины и стало причиной, почему власти боятся большого наплыва больных.



У нас-то еще не успели "оптимизировать" до конца - Штаты, Великобритания полностью все "оптимизировали", и они хлебают по полной программе. Поэтому это не столько медицинский кризис, это кризис неолиберальной модели экономики, а ведь эта эпидемия далеко не самая страшная, вирус мог бы и покруче прийти, и не исключено, что так оно и будет. Но другое дело, что власть имущие и власти предержащие пытаются на этом наварить, решить многие чисто экономические проблемы и проводят политические психоисторические эксперименты ужесточения контроля над населением. Но я думаю, что до конца сыграть у них не получится.



Главное - речь идет о разработке принципиально новых форм контроля над населением, типа социальных рейтингов в Китае, все данные заносятся в систему, и если вспомнить Оруэлла, где "большой брат следит за тобой", то, что проделывается сейчас, значительно круче, Оруэлл отдыхает.