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Одноглазый наблюдатель. Узбекистан подбирается к ЕАЭС. Оно ему надо? - "Къ"
00:23 30.04.2020

Нижняя палата парламента одобрила статус государства-наблюдателя при союзе

В Узбекистане стартовала процедура присоединения к Евразийскому экономическому союзу (ЕЭАС) в качестве наблюдателя. Это решение уже поддержала нижняя палата парламента страны, а подписан главой государства документ, судя по всему, будет ближе к визиту президента Шавката Мирзиеева в Москву - он запланирован на июнь. Опрошенные "Ъ" эксперты предполагают, что получение статуса наблюдателя лишь первый шаг, за которым рано или поздно последует полноценное вступление.
Нижняя палата парламента Узбекистана одобрила инициативу о получении страной статуса наблюдателя при ЕАЭС. За проголосовали 82 депутата, 32 - против, 14 воздержались. Теперь аналогичное голосование должно пройти в верхней палате парламента, а затем документ отправится на подпись к президенту республики Шавкату Мирзиееву. Ожидается, что это произойдет незадолго до его запланированного визита в Россию. Подготовку к нему министры иностранных дел России и Узбекистана обсудили по телефону 22 апреля. При этом в Ташкенте подчеркнули, что визит пройдет "в запланированные сроки", то есть в июне.

По данным узбекского издания Podrobno.uz, поясняя свое решение в специальном постановлении, депутаты нижней палаты утверждали, что "взаимодействие Узбекистана с ЕАЭС" поможет увеличить экспорт продукции, снизить расходы на железнодорожные перевозки на $220 млн и увеличить доходы трудовых мигрантов на 15–20%. Упомянули и возможные негативные последствия. "Взаимодействие нашей страны с данной организацией приведет к снижению производства в некоторых отраслях страны, частичной потере рабочих мест, снижению инвестиционной активности и темпов модернизации экономики",- заявили в нижней палате узбекского парламента.

Между тем и плюсы, и минусы, о которых говорили депутаты, не относятся к статусу наблюдателя при ЕАЭС. Согласно Договору о ЕЭАС (.pdf), государство-наблюдатель не берет на себя обязательств, кроме отказа от умышленного вреда членам союза, и, соответственно, не пользуется никакими преференциями, кроме права "присутствовать по приглашению на заседаниях органов союза" и "получать принимаемые органами союза документы, не являющиеся документами конфиденциального характера".
Такое объяснение и размытость формулировок (например, "взаимодействие с ЕАЭС") натолкнули многих экспертов на мысль, что на самом деле получение статуса наблюдателя лишь формальный шаг, вскоре после которого может произойти полноценное вступление.
Я думаю, в нашем случае статус наблюдателя надо понимать как отложенное членство",- сказал "Ъ" директор узбекского негосударственного центра "Билим карвони" Фарход Толипов.
"Наблюдать можно, так сказать, со стороны, поскольку вопросы, связанные с ЕАЭС, в целом ясны и понятны. Дымовую завесу депутаты могли создать намеренно или ненамеренно",- добавил он.
"Шавкат Мирзиеев с самого начала выступал с пророссийских позиций, во многом подражая Владимиру Путину,- сказал "Ъ" другой узбекский политолог, Рафаэль Саттаров.- Поэтому я убежден, что вступление рано или поздно произойдет. Противники этой идеи есть, но даже они видят в России меньшую угрозу, чем Китай. Такую точку зрения разделяют узбекские силовики и американские дипломаты".
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Российский эксперт по региону Аркадий Дубнов, в свою очередь, считает, что статус наблюдателя и результаты голосования за него могут быть своеобразным сигналом Ташкента Москве. "То, что примерно треть депутатов выступила против, показывает, что консенсуса в узбекских элитах пока нет,- сказал он "Ъ".- Вопрос тщательно рассматривается, но узбеки видят в ЕАЭС исключительно экономический, а не политический проект. Никакого более тесного сближения с Москвой они не хотели бы. Эти размышления в Ташкенте могут длиться еще достаточно долго - во время июньского визита Мирзиеева в Москву принципиальное решение о членстве принято не будет. С другой стороны, положение почти 2 млн трудовых мигрантов в России в условиях экономического кризиса требует принятия решения, возможно и не связанного с ЕАЭС. Возвращать их в Узбекистан технически сложно, кроме того, там для них нет рабочих мест. Значит, эти места за ними нужно сохранить в России".
Кирилл Кривошеев
"Коммерсантъ" от 29.04.2020,

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588195380
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