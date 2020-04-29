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Саудовскую Аравию склоняют сдаться на милость Covid-19: Страх хуже вируса
00:29 30.04.2020

29 апреля 2020

Бывший министр здравоохранения Саудовской Аравии Хамад аль-Мане заявил в своей статье, опубликованной в газете Okaz, что нет "абсолютно никакого способа" сдержать вспышку коронавируса Covid-19.
Как и большинство правительств по всему миру, Саудовская Аравия в настоящее время ввела различные ограничения на передвижение граждан, ограничения для бизнеса, направленные на замедление распространения коронавируса, который до сих пор заразил 21 402 человека в королевстве. Тем не менее, Хамад аль-Мане пополнил число сторонников подхода, согласно которому, бороться с заболеванием установлением карантинного режима и введением комендантского часа не имеет смысла, передает сегодня, 29 апреля, телеканал "Аль-Арабия".

"Нет абсолютно никакого способа сдержать (коронавирус), кроме как жить с ним, конечно, принимая все необходимые меры предосторожности и постепенно возвращаясь к нормальному состоянию", - пишет экс-министр.
Вместо того, чтобы продолжать блокировку на неопределенный срок, аль-Мане уповает на постепенную выработку у людей "стадного иммунитета", что является "долгосрочным решением" проблемы. "Когда большинство населения заразилось этой болезнью и, следовательно, больше не может подхватить ее снова, что делает ее нормальной частью повседневной жизни", - полагает экс-министр.

По его словам, несмотря на то, что "стадный иммунитет" имеет свои последствия, он гораздо менее вреден, чем последствия полного блокировки жизни в стране. Прекращение всей экономической деятельности на длительный период и жесткие ограничения на передвижение приведут к "ужасным результатам", уверен бывший глава саудовского ведомства здравоохранения. "Последствия полной блокировки (экономической деятельности) и ограничения на передвижение людей, которые не могут покинуть свои дома в течение длительного периода времени, приведут к серьезным последствиям для психического здоровья как взрослых, так и детей. Это вызовет семейные проблемы, чревато (домашним) насилием и ростом числа разводов", - предупреждает аль-Мане.

Бывший министр здравоохранения крупнейшей арабской монархии также отметил, что люди привыкли жить с "обычным гриппом", который сравним по своей смертоносности с Covid-19. "Только в Саудовской Аравии ежегодно от обычного гриппа умирает около 14 700 человек, 1225 в месяц", - напоминает автор статьи.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год во всем мире от гриппа умирает от 290 000 до 650 000 человек, добавляет со своей стороны "Аль-Арабия".

По словам аль-Мане, "страх опаснее для людей, чем коронавирус". Полное закрытие предприятий и напряжение, которое вирус оказывает на экономику, вызывает у людей страх. Этот страх, продолжил он, может ослабить иммунную систему человека и сделать его более восприимчивым к заражению. "Сильный страх вызывает ослабление иммунитета человека из-за увеличения уровня кортизона в организме, что делает людей уязвимыми к вирусу в дополнение к панике, которая уже контролирует людей", - заключил он.
Согласно последним данным, в Саудовской Аравии подтверждено более 21,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 157 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.
Ранее в этом месяце министр здравоохранения Саудовской Аравии Тауфиг аль-Рабиа говорил, что число инфицированных коронавирусом в королевстве может составить от 10 000 до 200 000, исходя из оценок четырех различных исследований, проведенных саудовскими и зарубежными экспертами.
Несмотря на то, что Саудовская Аравия ослабила некоторые ограничения и комендантский час с началом священного для мусульман месяца Рамадан (23 апреля), власти продолжают призывать людей выходить на улицу только в случае крайней необходимости, носить лицевую маску, поддерживать социальное дистанцирование и избегать массовых собраний.

Источник - eadaily.com
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