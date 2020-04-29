В Душанбе закроют все вещевые рынки. Власти утверждают, что для дезинфекции

01:00 30.04.2020

Бахманер Надиров



Все вещевые рынки, кроме продовольственных, будут закрыты с 30 апреля до 10 мая



Деятельность вещевых рынков столицы будет прекращена на 10 дней: здесь будут проводить дезинфекционные работы. Такое решение принято в целях защиты здоровья граждан и предотвращения распространения коронавируса (COVID-19), сообщили "Азия-Плюс" в мэрии города Душанбе.



"Чтобы защитить здоровье жителей столицы и предотвратить распространение коронавируса (COVID-19) с 30 апреля по 10 мая 2020 года объявлены санитарные дни на всех рынках продажи одежды в городе, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Их деятельность будет полностью прекращена в течение этого периода",- сообщили в пресс-службе мэрии.



Там отметили, что соответствующие органы в сотрудничестве с руководителями рынков обязуются проводить дезинфекционные работы в течение этого периода.



По данным Минздрава Таджикистана, в стране до сегодняшнего дня не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.



Однако в последние дни по всей стране усиливаются профилактические меры, во всех регионах страны начали проводить дезинфекционные работы.



Уже несколько дней подряд в столице Таджикистана проводится масштабная дезинфекция города: обрабатываются улицы и проспекты, остановки общественного транспорта, скамейки в парках и у многоквартирных домов.



В Худжанде тоже дезинфицируются места массового скопления, улицы и проспекты, парки, остановки и т.д.



Также в Худжанде пожилым людям рекомендовали не выходить из дома.



Ранее в школах и детсадах Таджикистана были объявлены внеочередные каникулы, которые продлятся с 27 апреля до 10 мая.