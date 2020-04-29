Алтыульская Орда - будущие казахи Младшего жуза под властью ногайцев

01:30 30.04.2020

В казахской историографии практически не исследован вопрос возникновения, существования и распада ногайской Алтыульской Орды (Орда шести сыновей). Связано это с нежеланием затрагивать сложный вопрос по взаимоотношениям братских народов - казахов и ногайцев в 16-17 веках, омраченных междоусобными войнами и противостоянием в Великой Степи.



Между тем, Алтыульская Орда является практически основой формирования Младшего жуза казахов и располагалась на обширной территории Западного Казахстана между реками Жаик (Урал) и Эмба.



Также не заслуживает внимания теория о том, что территории Западного Казахстана принадлежали ранее только ногайцам или казахам. В середине 16 века, когда началось формирование обоих народов эти территории политически представляли собой различные конфедерации тюркоязычных племен, которые временно объединялись наиболее сильными племенами (а иногда и сильными вождями).



Это произошло и на территории Алтыульской Орды, которую образовали шесть сыновей ногайского бия Шейх-Мамая, проигравшего в борьбе за власть в Большой Ногайской Орде в 1550-х годах.



Но ногайцы это не золотордынцы, и никто проигравших убивать не стал. Им выделили кочевья на востоке Ногайской Орды, вблизи земель казахов.



К этому времени, казахский хан Хакназар начал завоевание обширных земель Западного Казахстана. И Большая Ногайская Орда (Мангытский Юрт), а вместе с нею и Алтыулы признали сюзеренитет (старшинство) казахского хана.



Сам хаким (правитель) Большой Ногайской Орды Юсуф честно писал о этом в своей грамоте русскому царю Ивану Грозному в июле 1557 года:



"Да племянники ж мои от нас отстали ныне за Яиком, и приложилися х казацкому царю (казахскому хану ХаккНазару), со мною завоевалися" - В.В.Трепавлов " АЛТЫУЛЫ: ОСТАТКИ НОГАЙСКОЙ ОРДЫ В КАЗАХСКИХ СТЕПЯХ" https://cyberleninka.ru/article/n/altyuly-ostatki-nogayskoy-ordy-v-kazahskih-stepyah



После этого в политическом плане Алтыулы подчинились казахам, но продолжали поддерживать тесные связи с Большой Ногайской Ордой, активно участвуя в его внутриполитической жизни. Казахский хан Хакназар не препятствовал этому, имея виды на дальнейшее расширение Казахского ханства за счет Ногайской Орды. И ставку он делал именно на алтыульцев, сделав их своими вассалами, но не подчинив себе полностью.



Но тут казахский хан и ошибся! Сыновья Шейх-Мамая вошли в силу и пока Хакназар был занят войной с узбеками-шейбанидами Алтыульцы включили в состав практически все тюркоязычные племена от Яика (Урала) до Сырдарьи.



Правда Алтульцы при этом вели войны с казаками, которые после фактического присоединения Большой Ногайской Орды к Московскому царству в 1560-х годах стали вести активные действия на Урале. Таким образом Алтыульская ногайская Орда стала своеобразным буфером между московитами и степняками.



Именно в период 1570-1580-х годов казаки (большей частью донцы) смогли захватить обширные территории по Уралу, разгромив в 1581 году столицу Большой Ногайской Орды - Сарайчик. Началось формирование уральского казачества. Алтыульцы были вынуждена отойти к Эмбе.



Следует отметить, что успеху казаков способствовало не их воинское мастерство, а крайне малое количество воинов у алтыульских ногаев.



В русской воеводской отписке 1628 года говорится, что "алтыулских... тотар ратных людеи с пятьсот человек, а с триста человек худых людеи бродят меж улусов" - В.В.Трепавлов " АЛТЫУЛЫ: ОСТАТКИ НОГАЙСКОЙ ОРДЫ В КАЗАХСКИХ СТЕПЯХ" https://cyberleninka.ru/article/n/altyuly-ostatki-nogayskoy-ordy-v-kazahskih-stepyah



Это также говорит о том, что подчиненные ногайцами племена не давали никаких ратников ногайцам. Власть их была номинальна и держалась только на собственных силах.



Из местных тюркских племен в 1627 году признали себя вассалами Алтыульцев - Канглы и меситы (русская транскрипция и поэтому трудно определить кто это). Сам правитель Алтыула имел ногайский титул - тайбуга.



Таким образом в 1620-х годах Алтыульская Орда представляла собой неустойчивый конгломерат племен Южной Сибири и современного Западного Казахстана под номинальной властью ногайцев. Алтыульцы пытались жить со всеми в мире, и из-за этого были вынуждены вступать во временные союзы то с туркменами. то с казахами, то с узбеками-шейбанидами. При этом они признавали сюзеренитет как Большой Ногайской Орды, так и Казахского ханства.



Продолжение следует