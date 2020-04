Конец кредитного владычества США, - "СП"

Похоже, пандемия коронавируса поставила крест на эпохе геополитического доминирования США



Китайская идиома "играть на цитре для коровы" зачастую используется для описания человека, который, излагая свои мысли, не учитывает то, смогут ли другие понять смысл и суть его послания. Этой идиомой можно описать нынешнюю риторику США, пишет колумнист украинского еженедельника "2000" Роман Губриенко.



Официальный Вашингтон усердно пытается убедить мировую общественность, а главное - собственных граждан, что все экономические проблемы в стране и трудности, усугубленные пандемией коронавируса, - это вина Китая.



Впрочем, слушая эту "игру на цитре" Белого дома и анализируя огромное количество накопившихся проблем внутри США, меседж о "происках Китая" кажется бессмысленным информационным шумом.



Рейтинг в крепких объятиях пандемии



Безусловно, Дональда Трампа можно понять. Вместо проведения предвыборной кампании и сосредоточенности на оппоненте от демократов в лице Джо Байдена Трамп вынужден противостоять главному противнику на выборах - кандидату COVID, под номером 19.



Последствия мирового экономического кризиса, который начал прогрессировать с начала года, глава Белого дома мог бы относительно безболезненно приглушить до ноябрьских выборов, избегая тяжелых рейтинговых потерь. Однако вспышка вируса и карантинные меры по его сдерживанию ускорили протекание экономической болезни и обнажили ряд серьезнейших внутренних американских проблем.



24 апреля бюджетный комитет конгресса опубликовал доклад относительно прогноза падения экономики США в текущем году. Согласно приведенным в докладе оценкам, во втором квартале ВВП США сократится на 39,6%, с перспективой возобновления роста в конце года. "Во втором квартале 2020 года экономика (страны) столкнется с резким сокращением, обусловленным факторами, связанными с пандемией, включая меры социального дистанцирования, принятые для ее сдерживания", - отметил глава бюджетного управления Филип Суогел. В целом по итогам года МВФ прогнозирует падение американского ВВП на 5,9%.



Администрация Трампа также прогнозирует, что уровень безработицы может достичь показателей Великой депрессии, длившейся почти 12 лет. "Не стоит заблуждаться, ситуация с экономикой реально тяжелая. Наша экономика испытывает крупнейшее потрясение. Достаточно вспомнить время рецессии 2008 года, когда мы потеряли в целом 8,7 млн. рабочих мест. Сейчас мы теряем сравнимое количество рабочих мест каждые десять дней", - заявил в эфире телеканала Foxe News старший советник президента США Кевин Хассетт.



Между тем показатель уровня безработицы является одним из ключевых маркеров для рядового американского избирателя: по нему оценивается общее положение дел в стране.



Американские фондовые рынки демонстрируют крайне осторожный оптимизм, даже вопреки тому, что в стране реализуется беспрецедентная по масштабу кампания экономического стимулирования. ФРС совместно с правительством реализуют программу экономической поддержки в объеме 6 трлн. долл. Эта сумма составляет около 7% всего объема мирового ВВП. Учетная ставка ФРС находится на историческом минимуме, на уровне 0?0,25%.



Колоссальные вливания и удерживание низкой учетной ставки не дали ожидавшегося эффекта. Это означает, что инструменты мягкой монетарной политики количественного смягчения попросту больше неэффективны. Проще говоря, заливание экономики напечатанными деньгами оживит ее с таким же успехом, как и применение горячего душа для воскрешения окоченевшего трупа. Рецепты монетарного шарлатанства, которые кое-как сработали после кризиса 2008 г., сейчас бессильны.



Оперативную обстановку, в которой оказался Трамп, можно описать формулой: "Отступать некуда - позади Овальный кабинет!" В такой диспозиции у лидера США остался лишь один вариант - идти в атаку. Однако яростное наступление официальный Вашингтон развернул не в направлении решения насущных проблем, анализа и осмысления причин кризиса, а в русле поиска "внешних врагов".



Вместо поиска путей разрешения накопившихся внутренних проблем и противоречий США решили провести скандальный "кастинг" на роль главного виновника мирового кризиса. В качестве источника всех американских бед, вполне предсказуемо, был указан Китай.



Вашингтонский "плач Ярославны"



Еще в середине марта Трамп задавал определенный информационный тон, обвиняя КНР в распространении коронавируса. "Это можно было бы остановить достаточно легко, если бы мы знали, если бы все знали об этом месяцы назад… к сожалению, они не стали делать это достоянием общественности, и поэтому целый мир страдает", - сетовал лидер США.



После нескольких дежурных обвинений 14 апреля Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения. Глава Белого дома обвинил организацию в халатности, несвоевременной передаче, сокрытии информации о распространении вируса и поддержке Китая.



15 апреля близкий к республиканцам и Трампу канал Fox News запустил информационную кампанию, оживив уже подзабытую версию о создании коронавируса в недрах Уханьского института вирусологии. В американских СМИ - и консервативных, и либеральных - поднялась информационная волна и вал текстов по теме "ответственности Китая за распространение коронавируса".



Появлялись и вовсе абсурдные публикации и реакции на тему. Профессор университета Теннеси Гленн Рейнольдс в своей колонке общенациональной ежедневной газеты USA Today обнародовал ряд умопомрачительных заключений. Свой текст Рейнольдс озаглавил императивно и недвусмысленно - "Время изолировать Китай на карантин". Профессор считает необходимым "изолирование Китая от остальных цивилизованных государств".



Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Марша Блекберн и вовсе призвали "финансово наказать Китай", отказавшись погашать долговые бумаги казначейства США на 1 трлн. долл. "Это уже третья пандемия, приходящая из Китая. Они приходят с этих грязных рынков, где у них мыши и обезьяны с вирусом, который затем переносится через еду", - смачно визуализировал свои претензии сенатор Грэм.



Тезис о том, что "Китай скрыл информацию о распространении нового вируса", стал практически шаблонным в официальных выступлениях Трампа и в его любимом микроблоге Twitter.



В недавнем интервью госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон пытается убедить власти других государств в том, что Пекин якобы скрыл часть информации по COVID-19, и именно из-за этого ряд стран понесли потери. "Мы также работаем с этими странами над тем, чтобы они точно понимали, что вирус на самом деле появился в китайском Ухане, что власти Китая знали об этом к декабрю 2019 года и не выполнили базовые обязательства, которые лежат на государстве. Что еще важнее, они не выполнили требования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и многое сделали, чтобы скрыть это, мы можем рассказать об этом очень подробно", - многозначительно заявил Помпео.



24 апреля, в режиме видеоконференции, должен был состояться саммит G20, однако мероприятие отменили в последний момент из-за обострившегося спора США и КНР. Вашингтон требует проведения расследования действий ВОЗ относительно ранних действий организации по борьбе со вспышкой коронавируса. Пекин, подозревая, что расследование станет поиском "нужных" доказательств и дополнительной трибуной для антикитайских обвинений со стороны США, выступает против агрессивных требований Штатов.



Можно предположить, что за жалобами и обвинениями США стоит вполне конкретная цель. Возможно, что заученное Вашингтоном наизусть и педантично повторяемое обвинение в адрес Пекина о "сокрытии информации" будет использовано в качестве аргумента по выходу из торговой сделки.



Анализируя итоги подписанного соглашения между США и КНР, которое больше отразило интересы Штатов, "2000" писали: "Умиротворение Трампа - вынужденная, необходимая и глубоко прагматичная мера, на которую пошел официальный Пекин. Это уровень рациональной и взвешенной политики, отражающей ответственный подход мировой сверхдержавы, которая осознает крайнюю необходимость поддержания всеобщего баланса".



В условиях тогдашней конфигурации раскладов в политическом и геоэкономическом контексте Трампа устраивали условия сделки, но баланс сил с того времени кардинально изменился. Некоторые пункты договора, которые тогда были невыгодны Китаю, превратились в очевидный "пассив" США. Например, относительно наращивания Пекином импорта американских товаров, в частности, энергоносителей на сумму в 50 млрд долл. Рухнувшие цены на нефть создали определенный временной коридор дешевых углеводородов. Теперь КНР с удовольствием и большой выгодой может требовать от США выполнять условия сделки, в т. ч. относительно поставок сжиженного американского газа, скатывающегося до весьма "демократичной" цены.



Если тогда торговая сделка отвечала параметрам тактики Трампа по переизбранию на второй срок, то теперь она выступает помехой и явно усиливает позиции Китая, которого нынешняя администрация США считает принципиальным геополитическим оппонентом.



Очевидное и вероятное



Официальный Вашингтон увлеченно сосредоточился на поиске и предъявлению миру и американцам "виновного" во всех проблемах с вирусом. Критикуя Китай и обвиняя в происках-сговорах ВОЗ, американский истеблишмент пока очень далек от предметного анализа внутренних проблем, которые позволили пандемии ударить по США с такой силой. Начать работу над ошибками можно с насущных и локальных вопросов. Например, с состояния, качества функционирования и параметров американской системы здравоохранения.



Вполне справедливый урок, который американцы могли бы извлечь из эпидемии, - это критическая профнепригодность их медицинской сферы. Коронавирус просто растоптал модель частной медицины в США, выставив на всеобщее обозрение ее вопиющие недостатки.



Нью-Йорк стал эпицентром вспышки вируса в США, и ситуация там оказалась критической. Анализируя положение дел в городе, некоторые американские СМИ отмечали симптомы проблемы, но не делали комплексных выводов.



В частности, журналист The New Yorker делился наблюдениями: "Другие врачи и медсестры рассказывали, насколько заболевание обострило существующее в городе неравенство, атакуя бедных людей и представителей рабочего класса, многие из которых принадлежат к темнокожему или латиноамериканскому сообществу и лишены ресурсов для поддержания социального дистанцирования. Они и без того сталкивались с проблемами из-за плохого питания и отсутствия должной заботы о здоровье, что привело к таким сопутствующим заболеваниям, как ожирение, гипертензия и диабет".



Издание The Washington Post, описывая ситуацию с захоронением жертв вируса на безлюдном острове Харт неподалеку от Нью-Йорка, констатировало: "С началом пандемии COVID-19 число захоронений в массовых могилах выросло в пять раз. На острове хоронят малоимущих нью-йоркцев, чьих родственников не удалось найти или если этим родственникам частные похороны не по карману. Если раньше за неделю в среднем хоронили по 25 человек, то сейчас по 120. Похороны проводятся не один раз в неделю, как раньше, а пять. А помощники мэра Билла де Блазио подтвердили, что среди погребенных могут быть люди, умершие от страшного респираторного заболевания COVID-19, которое вызывается новым коронавирусом. С ростом числа умерших в Нью-Йорке возникла новая проблема: переполнены морги, и трупы становятся источником инфекции".



Публицист и бывший сотрудник госдепа США Питер ван Бурен в статье для журнала The American Conservative, пожалуй, сделал самые полные выводы о ситуации в Нью-Йорке, затронув два вопроса - состояние системы здравоохранения и огромное имущественное расслоение общества в США.



Размышляя о проблеме бедности и ее истоках, ван Бурен сопоставляет эти факторы с возможностью и качеством получаемой медицинской помощи. "Причины все те же. Жителей бедных кварталов обслуживают убогие государственные больницы, а не первоклассные частные клиники. У пациента с коронавирусом в опустошенном Бронксе в два раза больше шансов умереть, чем у заболевшего жителя „симпатичного" квартала. Проблема не в количестве, а в качестве здравоохранения. „Мы в режиме реального времени наблюдаем за расовым неравенством и пандемией бедности", - сказал один член местного законодательного органа", - резюмирует автор.



Однако подобные публикации - это редкие исключения из плотной шеренги информационного потока, в котором американские СМИ развивают и углубляют тему "вины и ответственности" Китая.



Впрочем, встречаются и почти экзотические, "оригинальные" версии. Например - публикация The New York Times с интригующим заголовком "Долгая война Путина против американской науки". Автор поясняет читателям, что президент Владимир Путин повинен в "десятилетней дезинформации в сфере здравоохранения, которая посеяла панику в США и способствовала распространению смертельных болезней". Пожалуй, это все, что нужно знать об уровне критического анализа в американской прессе первого эшелона.



Гегемония в кредит



В более глобальном смысле текущее положение дел в США можно назвать ускоренным курсом познания азов политэкономии или уроком "Как жить по средствам". Собственно, то, что переживают сейчас американская экономика и общество, - это результат их выбора в пользу стратегии экономического изоляционизма, модели сильного национального протекционизма и эгоизма. Это именно то, что обещал Трамп, и за что голосовали его сторонники.



Крушение системы геополитического доминирования, которую подпитывала основанная на гегемонии доллара международная система торговли, - обратная сторона медали Make America Great Again.



Досада и ярость Трампа в виде лихорадочного оправдания ситуации происками "агентов Пекина" - просто реакция на утрату контролируемости процесса.



Трамп, без ущерба своему переизбранию, собирался постепенно и более мягко утвердить новый стандарт "американской мечты", который отражает принцип "жить по средствам". Однако коронавирус существенно ускорил выполнение президентской программы. Он экстренно "оптимизирует" экономическую структуру США, вызывая неконтролируемые и чрезмерно разрушительные последствия.



Сейчас, издавая жалобные заявления и изрыгая обвинения в адрес "врагов", Америка постепенно учится жить на свои деньги, болезненно отключая кредитный аппарат искусственного жизнеобеспечения своего глобального доминирования. Источник - СвободнаяПресса

