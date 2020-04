Старческие лапки. Гуру рос-демшиз-журналистики Венедиктов обвинен в домогательствах

Домогательства Венедиктова открывают "новую эру"



Главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова обвинили в домогательствах. Это сделала оппозиционная активистка Анна Ведута. Ее коллеги в лагере оппозиции выразили девушке поддержку в соцсетях, но никаких громких бойкотов и петиций пока не последовало. Хотя, как говорит бывшая сотрудница Венедиктова, подобных историй может появиться много, если рассказать о царящих на радиостанции нравах решатся и другие девушки.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов весь день в среду отрицал, что в 2012 году приставал к оппозиционерке Анне Ведута, работавшей в то время пресс-секретарем блогера Алексея Навального. И лишь под вечер все же был вынужден принести ей свои извинения.



Напомним, о домогательствах главного редактора Ведута рассказала в интервью Би-би-си, которое появилось утром в среду. По ее версии, в 2012 году после совместного ужина Венедиктов предложил подвезти девушку до дома. В машине главный редактор трогал ее за коленки, поднимаясь выше. "Я вжималась в кресло, уползала, говорила: "Не надо", – рассказывает теперь Ведута. Выйдя из машины, Венедиктов пытался поцеловать Ведуту. По ее словам, она ответила Венедиктову, что дома мама, потом "забежала в квартиру и час сидела на полу в ванной, уставившись в стену".

В ответ на эту публикацию Венедиктов поначалу уверял, что "не переходил с Анной Ведутой никаких границ". "Я про это ничего не знаю, ничего не помню, пусть девушки рассказывают – это, наверное, приносит им какой-то бенефит. Я не могу запретить неизвестным мне девушкам на моем имени публично наживаться. Я вижу очень много разных фантазий", – добавил он.

Однако о том, что рассказ Ведуты может быть правдой, вскоре заявила и бывшая помощница главного редактора "Эха" Олеся Рябцева. "Мне об этом рассказывала сама Анна Ведута еще тогда, когда это произошло. Когда я работала помощницей Алексея Венедиктова, я не раз делала ему замечания, в том числе и по поводу Ведуты. Я предупреждала, что ему все это выйдет боком", – вспоминает Рябцева газете ВЗГЛЯД.

Рябцева рассказала, что Венедиктов приставал и к другим девушкам.



"Не знаю, решатся ли остальные девушки рассказать о подобном поведении со стороны главного редактора "Эха Москвы", но там точно есть кому рассказывать похожие истории", – добавила собеседница.



Кстати, в публикации Би-би-си Олесю Рябцеву также цитируют, однако, по ее мнению, важные куски интервью были вырезаны – они касались не личности Венедиктова, а той атмосферы, что царит на радиостанции. "Репортеры Би-би-си при публикации опустили рассказ о том, я сама как переживала и буллинг, и харассмент на "Эхе". Они сами действуют по двойным стандартам", – посетовала Рябцева.

То, что Венедиктов не держал дистанцию с женщинами, подтвердила и генеральный продюсер канала "Матч ТВ" Тина Канделаки, правда, она все равно считает главреда своим другом.

"Трогал ли меня Венедиктов за коленки? Да. Венедиктов даже говорил мне, что не надо отращивать большую задницу, и я как-то не чувствовала никогда в его словах скрытых грязных намеков", – написала Канделаки в своем Telegram.



По мнению Канделаки, в скандале, которая устроила Ведута, отразились новые – позаимствованные у Запада – привычки нашего общества. "Полвека при советской власти нас учили стучать. Привычка еще не выветрилась, а цифровые инструменты для доносительства у всех в изобилии. И у Запада мы с готовностью переняли все, что сублимирует ощущение нашей ущербности: бодипозитив, безголовый феминизм и обвинения в харассменте годы спустя", – считает она.



К вечеру среды, когда скандал принял большой размах, Венедиктов решил все же извиниться перед Ведутой. Правда, суть извинений сводится к тому, что главред все равно не помнит описываемых событий. "Я мог бы сказать: "Этого не было". Но я этого не помню. Но что вот так оно было – этого точно быть не могло, – заявил Венедиктов. – И это правильно, потому что если вы своими действиями, или мыслями, или поступками, даже неверно интерпретированными, даже неверно понятыми, или если даже их вообще не было, но тем не менее создаете человеку дискомфорт, надо извиниться".

Ведута ответила, что ей "не нужны извинения, особенно издевательские". "Меня это не мучает, о чем и сказала в статье: "ничего фатального не произошло". Зачем? Потому что кто-то должен был наконец это сказать вслух.



Я не первая и не последняя – подобные вещи происходили со многими, все молчали", – пояснила Ведута.

На скандал отреагировал публицист Игорь Мальцев, который счел поведение Венедиктова довольно типичным для российской либеральной публики. По его словам, таких историй в "своей среде" оппозиционеры не замечают "и пытаются использовать это как оружие только против политических оппонентов". Поэтому скандал с участием Венедиктова Мальцев назвал "началом новой эры".

Напомним, весной 2018 года парламентский репортер телеканала "Дождь" Елизавета Антонова обвинила главу международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого в том, что он якобы "постоянно пристает к молоденьким девушкам-журналисткам". Вопрос рассматривала думская комиссия по этике, которая, однако, не нашла нарушений в поведении депутата. После этого больше двух десятков оппозиционных редакций, в том числе и "Эхо Москвы", объявили всей нижней палате бойкот. Кстати, Венедиктов тогда утверждал, что власть защищает Слуцкого по чисто политическим резонам.

Между тем аналогичные скандалы вокруг любителей трогать девушек за коленки регулярно случаются и в оппозиционной среде, но многие либеральные активисты предпочитают смотреть на них сквозь пальцы.

Услышав о признаниях Ведуты, еще одна бывшая сторонница Навального Екатерина Патюлина напомнила обстоятельства аналогичного секс-скандала. Эта история случилась еще летом 2013 года, когда Навальный баллотировался в мэры столицы. Патюлина работала в его предвыборном штабе, как и ее молодой человек, муниципальный депутат Максим Кац. Начальник штаба Леонид Волков начал приставать к Патюлиной, а когда девушка отвергла ухаживания, в отместку из штаба выгнали и ее, и Каца. Причем, Навальный встал на сторону Волкова и вдогонку обозвал Каца "проходимцем". После этого Патюлина терпела еще три года и придала этому сюжету огласку только в 2016 году.

"Кстати, вместо извинений с 2013 по 2016 год я наблюдала только потоки черной лжи в адрес мой и Макса, пока историю не опубликовала", – возмущается Патюлина.



Другой схожий скандал в среде либеральной оппозиции произошел в конце 2018 года. Главный редактор оппозиционного издания "Медуза" Иван Колпаков во время новогоднего корпоратива дал волю рукам в отношении супруги собственного подчиненного. Колпакова уволили, однако спустя пару месяцев он благополучно вернулся на прежний пост.



Блогер Максим Кононенко по этому поводу тогда заметил, что "Медузе" теперь следует извиниться за свои публикации и по поводу депутата Госдумы Слуцкого, и по поводу движения "Me Too". Иначе ситуация будет выглядеть двусмысленно, предупреждал блогер. Но издание так и не сочло нужным извиняться и продолжает регулярно освещать деятельность активисток движения "Me Too".

Что касается Венедиктова, то он в связи со всплывшей историей в интервью "Снобу" предупредил желающих на него нападать. "Хочу сказать некоторым публичным людям, которые пытаются меня как-то ущемить, не надо кидать камнями в стеклянном доме. Только не вы и только не об этом", – заявил журналист.



30 апреля 2020,

Текст: Олеся Белобородова

