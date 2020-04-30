Умер от рака звезда Болливуда - Ирфан Хан

06:30 30.04.2020

Умер актер из фильмов "Жизнь Пи" и "Миллионер из трущоб" Ирфан Кхан



Индийский актер Ирфан Кхан, снимавшийся в Болливуде и Голливуде, скончался на 54-м году жизни, передает РБК.

Актер скончался в одной из клиник в Мумбаи. Туда он попал с инфекционным заболеванием толстой кишки. Накануне, 28 апреля, представитель артиста подтвердил, что его доставили в отделение интенсивной терапии.

Как отмечает телеканал, в 2018 году у Кхана была выявлена нейроэндокринная опухоль - редкая форма рака, которая способна поражать различные части тела. В Лондоне он прошел курс лечения, после чего вернулся на родину. На фоне болезни актер отказался от съемок в фильмах.



В заявлении его семьи говорится, что Кхан провел последние часы жизни "в окружении своей семьи, о которой он больше всего заботился".

Актерскую карьеру Ирфан Кхан начал в 1980-х. Его первой работой в кино стала роль в фильме "Салам, Бомбей". В число самых популярных картин с его участием входят "Воин", "Нью-Йорк, я люблю тебя", "Новый Человек-Паук", "Мир юрского периода", "Инферно".

Зрителям Кхан также известен исполнением роли инспектора полиции в фильме "Миллионер из трущоб" и роли взрослого Пи Пателя, главного персонажа в ленте "Жизнь Пи". Первая картина стала лауреатом восьми премий "Оскар", в том числе за лучший фильм года, вторая получила 11 номинаций на самую престижную кинопремию, взяв в итоге четыре статуэтки.

У актера осталась жена и двое сыновей. В 2011 году он стал кавалером ордена Падма Шри. Это одна из наивысших гражданских государственных наград Индии, которая вручается правительством страны в знак признания за вклад в различных областях.