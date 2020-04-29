Ливанский майдан. "Революция голодных" прорвала карантин, - М.Беленькая

07:20 30.04.2020

Глава ЦБ и премьер-министр Ливана спорят, кто из них виноват в крахе экономики



Не успели в Ливане начать смягчение карантинных мер, как там возобновились акции протеста, уже получившие название "революция голодных". В беспорядках пострадали десятки человек. В то же время ливанские элиты продолжают перекладывать друг на друга ответственность за крах экономики. В среду глава Центробанка Ливана Рияд Саляме был вынужден выступить с телеобращением к нации, чтобы ответить на нападки премьер-министра и успокоить граждан.



"Банковская система остается устойчивой, несмотря на закрытие банков, кризис коронавируса и дефолт по еврооблигациям",- заявил в среду глава Центробанка Рияд Саляме, пообещав не допустить банкротства банков и не использовать депозиты вкладчиков для покрытия убытков. По словам господина Саляме, запас ликвидности Центробанка равен $20 млрд, из которых $8 млрд выделены на поддержку банковской системы. "Я заверяю вкладчиков, что их депозиты не пострадали и находятся в целости и сохранности. "Стрижка" депозитов не нужна, а разговоры о ней пугают вкладчиков и задерживают восстановление банковской системы",- сказал глава ЦБ. Господин Саляме подчеркнул, что Центробанк не несет ответственности за действия правительства, которое не сумело претворить в жизнь программу экономических реформ. "Да, Центральный банк финансировал государство, но деньги потратили не мы",- добавил глава ведомства.



Рияд Саляме занимает пост главы ЦБ с 1993 года. К его заслугам относят стабилизацию ливанского фунта после гражданской войны 1975–1990 годов. В то же время ему в вину ставят политику бесконечного заимствования средств и раздувание госдолга Ливана, что привело к первому в стране дефолту в марте, когда Бейрут отказался от выплат задолженности по евробондам. Дефицит бюджета страны равен 11% ВВП, а госдолг - 170% ВВП.



Выступление главы ЦБ стало ответом на требование премьер-министра Ливана Хасана Диаба "объяснить народу причину беспрецедентного обвала национальной валюты". "Пусть Рияд Саляме выйдет и расскажет ливанцам правду: каков предел падения фунта и каковы критерии решения проблемы",- заявил премьер. Он подчеркнул, что потери ЦБ с начала года и до середины апреля достигли $7 млрд, из них $3 млрд только за последние четыре недели. Глава правительства сообщил, что дал поручение "нейтральной международной компании" провести аудит деятельности ЦБ.



В то же время слова самого господина Диаба подверглись критике со стороны его предшественника Саада Харири, который ушел в отставку на волне протестов в октябре. Лидер крупнейшей суннитской партии "Мустакбаль" заявил, что политика действующего правительства "привела страну в финансовый и экономический ад", и призвал не возлагать ответственность за нынешний кризис на главу ЦБ. Тут пришла очередь возмутиться уже президенту Ливана Мишелю Ауну.

Президент заявил, что новое правительство, которое работает всего 70 дней, не может отвечать за ошибки, совершенные за последние 30 лет.



Сейчас ЦБ Ливана рискует потерять свою деловую репутацию, расплачиваясь за достаточно короткий и относительно стабильный период. Однако сложно поверить, что руководство банка не знало, чем и когда придется расплачиваться за эту стабильность, тем более именно оно вместе с правительством и коммерческими банками запустило в свое время механизм финансовой пирамиды на государственном уровне",- сказала в беседе с "Ъ" старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН Светлана Бабенкова. Она отметила, что новый премьер-министр, взяв на себя бремя власти, также прекрасно понимал, в каком состоянии находится страна. "В момент дефолта говорилось о неких "планах и программах" по спасению страны, реструктуризации долга, но в конечном итоге вся программа антикризисных действий свелась к поиску ответа на вопрос, кто виноват",- отметила эксперт. По ее мнению, правительству и ЦБ срочно необходимо объединить усилия в поисках решений по выходу из кризиса, в противном случае, если они продолжат "вести себя как супруги во время развода", то все существующие международные программы помощи Ливану будет неэффективны, а экономика страны будет полностью парализована.



Причиной споров и попыток возложить вину друг на друга стало резкое падение курса национальной валюты. На прошлой неделе стоимость одного доллара США выросла почти в два раза - до 3625 ливанских фунтов. До последнего времени на протяжении многих лет курс был практически неизменен - примерно 1,5 тыс. фунтов за доллар, но в начале года превысил 2 тыс.

Падение курса привело к удорожанию продуктов питания примерно на 60–70% и вызвало новую волну уличных протестов.

Напомним, что антиправительственные демонстрации вспыхнули в стране 17 октября прошлого года в знак протеста против экономических мер правительства, что за две недели привело к отставке Саада Харири. Новый кабинет министров во главе с Хасаном Диабом был приведен к присяге 21 января. Однако демонстранты отказались прекращать протесты, требуя полной смены политических элит. Пауза возникла только после введения в середине марта карантинных мер, и то ненадолго.



Еще в ноябре прошлого года в докладе Всемирного банка указывалось, что уровень бедности в Ливане может вырасти с 30% до 50%. В середине апреля власти признали, что 70–75% граждан нуждаются в финансовой помощи.

Резко выросла безработица, практически уничтожен средний класс. Согласно прогнозам Всемирного банка, падение ВВП в этом году может составить 11% против 5,6% в прошлом. Учитывая ситуацию, правительство приняло решение о смягчении карантинных мер, несмотря на рост заболевших коронавирусом, число которых достигло 721, из них свыше 20 летальных случаев.



В понедельник в стране открылись продовольственные рынки, кондитерские и ремонтные мастерские, заработали аграрные фермы и предприятия пищевой промышленности, некоторые муниципальные учреждения. С 4 мая планируется открыть все фабрики, а также частично кафе и рестораны. Кроме того, на этой неделе ожидается принятие плана правительства по выходу из финансового кризиса. Сообщается, что уже утверждены меры по борьбе с коррупцией. Но многие считают, что эти меры слишком запоздали.

Карантин в Ливане породил "революцию голодных".

Во время локдауна в СМИ можно было прочитать десятки новостей отчаяния: торговец выбросил свой товар из-за остановки бизнеса, таксист поджег автомобиль, когда у него потребовали штраф за нарушение карантина, безработный строитель пытался продать свою почку.



Несмотря на комендантский час и запреты массовых собраний, ливанцы пытались протестовать, выходя на улицы с плакатами "Мы умираем от голода". Многие так и не получили обещанную государством финансовую помощь. Не удивительно, что, как только правительство смягчило карантинные меры, сотни человек вышли на новые акции протестов, центром которых стали Бейрут, Триполи на севере страны и Сайда - на юге.

Основной мишенью протестующих стали банки. Во вторник армия с трудом остановила демонстрантов, пытавшихся штурмовать здание ЦБ.

В ходе последних беспорядков один человек погиб, десятки получили ранения, в том числе полицейские и военные. Во вторник армия вытеснила демонстрантов с улиц Бейрута, в Триполи была введена бронетехника. "Неудивительно, что люди выходят на улицы, чтобы их услышали. Но странно, что есть сторона или стороны, которые пытаются дискредитировать и подняться на волне народного движения, тем самым разрушив страну. То, что происходит, не безобидно. Происходит планомерное и целенаправленное уничтожение институтов государства",- заявил в среду премьер Диаб, намекая, что большинство активистов протестного движения - сторонники его предшественника Саада Харири. В то же время многие ливанцы подчеркивают, что их протест не зависит от политических пристрастий, они просто доведены до отчаяния. Но есть и те, кто возмущен беспорядками и считает, что протесты только ухудшают экономическую ситуацию в стране.

"Экономические, политические и нравственные проблемы в Ливане связаны с тем, что ни у одной из политических сил нет согласованного видения выхода из кризиса. У них нет ни программ, ни воли принимать решения",- сказал "Ъ" ливанский политический аналитик Саркис Абу Зейд. "Вопрос, кто будет платить за банкротство государства, кто покроет потери? Из-за глобального экономического кризиса трудно ожидать помощи от международных игроков, которые раньше помогали Ливану. Все ведет к тому, что расплачиваться придется простым ливанцам. Но люди уже дошли до крайне степени бедности. Единственный вариант - требовать возвращения денег от тех, кто их украл или вывел из страны",- подчеркнул он. По мнению господина Абу Зейда, спасти Ливан могут только реформы, которыми должны заняться силы, "не замаранные" в прошлом, и именно этого требуют протестующие. "Нужно иметь силу, чтобы заставить ответить виновных в коррупции и идти дальше, проводить реформы, опираясь не на старую политическую систему, построенную на этноконфессиональных связях, а общенациональных интересах",- отметил эксперт.

Марианна Беленькая

"Коммерсантъ" от 29.04.2020,