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УзбВирус - 2002 (+33). Умер девятый
07:32 30.04.2020

Число случаев коронавируса превысило 2000
Общее число зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 2002 (+33).

Вчера, 23:14 Коронавирус Общество
Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией, выявленных в Узбекистане с 15 марта, по состоянию на 23:00 29 апреля увеличилось на 33 и достигло 2002. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
За среду было сообщено о 63 новых случаях коронавируса, что больше, чем днем ранее (35).
На данный момент от коронавируса выздоровело 1096 человек. Девять пациентов скончались.

Коронавирус в Узбекистане
заразились - 2 002
вылечились - 1 096
умерло - 9
Вирус в мире
больны - 3 193 886
выздоровели - 972 719
умерли - 227 638

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Скончался 61-летний пациент с коронавирусом. Он был госпитализирован с инсультом и 14 дней находился на искусственной вентиляции легких.

Вчера, 23:39 Коронавирус Общество
В Ташкенте скончался еще один пациент, у которого был диагностирован коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Пациент Г., 1959 года рождения, был госпитализирован в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи 15 апреля с инсультом. Тесты показали наличие у него коронавируса. Для получения специализированной медицинской помощи он был переведен в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии.
Состояние пациента все это время было тяжелым, с учетом наличия у него острого нарушения кровообращения головного мозга, хронической обструктивной болезни легких, двусторонней бронхопневмонии, острой почечной недостаточности и гипертонии. В феврале он перенес первый инсульт. Все 14 дней мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Несмотря на усилия врачей, пациент скончался от острого респираторного дистресс-синдрома, острой дыхательной недостаточности и легочно-сердечной недостаточности.
Это девятый скончавшийся пациент с коронавирусом. Ранее в Ташкенте скончались 4 пациента, в Наманганской области - 3 и в Ферганской области - 1.

Источник - "Газета.uz"
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