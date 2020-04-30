УзбВирус - 2002 (+33). Умер девятый

07:32 30.04.2020

Число случаев коронавируса превысило 2000

Общее число зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 2002 (+33).



Вчера, 23:14 Коронавирус Общество

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией, выявленных в Узбекистане с 15 марта, по состоянию на 23:00 29 апреля увеличилось на 33 и достигло 2002. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

За среду было сообщено о 63 новых случаях коронавируса, что больше, чем днем ранее (35).

На данный момент от коронавируса выздоровело 1096 человек. Девять пациентов скончались.



Коронавирус в Узбекистане

заразились - 2 002

вылечились - 1 096

умерло - 9

Вирус в мире

больны - 3 193 886

выздоровели - 972 719

умерли - 227 638



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Скончался 61-летний пациент с коронавирусом. Он был госпитализирован с инсультом и 14 дней находился на искусственной вентиляции легких.



Вчера, 23:39 Коронавирус Общество

В Ташкенте скончался еще один пациент, у которого был диагностирован коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Пациент Г., 1959 года рождения, был госпитализирован в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи 15 апреля с инсультом. Тесты показали наличие у него коронавируса. Для получения специализированной медицинской помощи он был переведен в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии.

Состояние пациента все это время было тяжелым, с учетом наличия у него острого нарушения кровообращения головного мозга, хронической обструктивной болезни легких, двусторонней бронхопневмонии, острой почечной недостаточности и гипертонии. В феврале он перенес первый инсульт. Все 14 дней мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.



Несмотря на усилия врачей, пациент скончался от острого респираторного дистресс-синдрома, острой дыхательной недостаточности и легочно-сердечной недостаточности.

Это девятый скончавшийся пациент с коронавирусом. Ранее в Ташкенте скончались 4 пациента, в Наманганской области - 3 и в Ферганской области - 1.