Мультисистемное воспаление. Болезнь, возможно, связанная с коронавирусом, поражает детей в Великобритании и Франции, - Колин Васкес

07:38 30.04.2020

29 апреля 2020 г.

Колин Васкес | Le Figaro



"Вслед за Великобританией больница Necker в Париже также подняла тревогу, когда были госпитализированы маленькие дети с тяжелыми воспалительными синдромами", - пишет Le Figaro.

"Существует ли связь между пандемией коронавируса и болезнью Кавасаки? Это пытаются выяснить британские органы здравоохранения, изучая серьезную болезнь, которая недавно затронула небольшое число детей, заявил во вторник министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. "(...) Это новое заболевание, по нашему мнению, может быть вызвано коронавирусом, - сказал Мэтт Хэнкок на радио LBC. "Мы не уверены на 100%, потому что у некоторых людей, у которых оно проявилось, не было положительного теста (на коронавирус). Так что в настоящее время мы проводим много исследований. Но это нас сильно беспокоит", - добавил он. Министр указал, что количество случаев было "небольшим".

"(...) Британская педиатрическая реанимационная компания (PICS) в понедельник передала предупреждение от британской Национальной службы здравоохранения о некотором увеличении числа случаев тяжело больных детей, причем у одних выявлен Covid-19, у других нет. Их синдромы были похожи на синдромы болезни Кавасаки и синдром токсического шока", - говорится в статье.

"(...) Во Франции также выявлено около 20 случаев с синдромом такого типа, как указали в сообщении другим больничным отделениям в справочном центре по сложным врожденным порокам сердца M3C-Necker, - отмечает автор статьи. "За последние три недели стало ясно, что все большее число детей всех возрастов были госпитализированы в связи с мультисистемным воспалением, часто сочетающим недостаточность кровообращения с элементами миокардита. Клиническая картина является смешанной и может напоминать неполную форму болезни Кавасаки, тем более что у некоторых наблюдается коронарная дилатация", - отмечает профессор Дамьен Бонне из M3C-Necker. (...) Не утверждая того, что между этими двумя патологиями есть связь, профессор и его команда обеспокоены тем, что "в департаменте Иль-де-Франсе наплыв юных пациентов идет с задержкой по отношению к пандемии" и что такому явлению пока нельзя дать объяснения".



"Это дети в возрасте от 2 до 10 лет, у которых нет предшествующих явлений и хронических заболеваний", - подтверждает в газете Dépêchedu Midi врач Изабель Коне Паут, профессор детской ревматологии в больничном центре Кремль-Бисетр в Париже. "В течение последнего месяца мы регулярно получали запросы на аппараты ИВЛ для детей с тяжелым миокардитом, у которых также есть признаки болезни Кавасаки, и некоторые из них имели положительный результат на Covid-19", - продолжает специалист.



"(...) Сегодня ничто не позволяет установить связь между болезнью Кавасаки и Covid-19, но мы констатируем то, что у детей с положительным тестом на Covid-19 развиваются симптомы, которые соответствуют симптомам болезни Кавасаки, такие как нестабильное давление и тяжелая форма миокардита", - отмечает в газете Dépêchedu Midi Александр Бело, ревматолог и педиатр в Больнице матери и ребенка в Лионе, а также исследователь Национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM).