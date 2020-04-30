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В Узбе разрешили пользоваться авто. В определенное время
07:53 30.04.2020

Разрешено пользоваться автомобилями в определенное время
С 30 апреля разрешается пользоваться личным и служебным легковым транспортом с пассажирами с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00, велосипедами и мототранспортом для поездок на работу и за покупками. Кроме того, разрешено совершать прогулки у дома.

Специальная республиканская комиссия по поручению президента Узбекистана приняла решение, которым с 6:00 30 апреля смягчаются некоторые карантинные ограничения, сообщило Министерство юстиции.
Согласно решению, с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 разрешено пользоваться личным и служебным легковым автотранспортом с пассажирами (включая службы такси - ред.), а также велосипедами и мототранспортом для поездок на работу и обратно, а также для покупки товаров первой необходимости, лекарств, медицинских изделий и продуктов питания.
В городах и районах гражданам разрешено совершать прогулки в непосредственной близости от многоэтажных домов и во внутренних дворах с условием ношения масок соблюдением дистанции с другими людьми в 2 метра. При этом дети в возрасте до 14 лет должны совершать прогулки в сопровождении взрослых.

Руководителям и профессорско-преподавательскому составу вузов и научно-исследовательских институтов разрешено возобновить научную работу в лабораториях и кафедрах.
Кроме того, допускается передвижение между городами, районами и областями, а также въезд и выезд из Ташкента всех видов личного и служебного легкового транспорта юридических и физических лиц, занимающихся выращиванием сельхозпродукции. При этом органы внутренних дел должны оказывать им содействие в быстрой доставке продукции до нужного адреса по удобным маршрутам.
В сообщении подчеркивается, что граждане обязаны соблюдать санитарно-гигиенические правила, ранее установленные спецкомиссией, при посещении общественных мест, рынков и торговых комплексов, а также при пользовании автотранспортом.
Ввести указанные изменения на совещании в среду поручил президент Шавкат Мирзиеев. Он заявил, что с учетом стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации настало время принять шаги к поэтапному снятию карантина.

Источник - gazeta.uz
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