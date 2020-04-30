Адвокат Пашковский тянет УзбМинюст за "неправильный" язык

09:13 30.04.2020

АДВОКАТ ПОПРОСИЛ МИНИСТРА ЮСТИЦИИ ОБЪЯСНИТЬ, ПОЧЕМУ ЕГО

ПОСЛЕДНИЕ ИНИЦИАТИВЫ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

УЗБЕКИСТАНА



В связи с двумя последними инициативами Министерства юстиции РУз – о намерении оказывать гражданам бесплатные юридические консультации (вместо адвокатов), а также о введении штрафов за ведение делопроизводства на русском языке, одном из широко

распространенных языков страны, адвокат Аллан Пашковский обратился с открытым письмом к министру юстиции Республики Узбекистан Русланбеку Давлетову, в котором попросил его ответить на ряд вопросов относительно этих нововведений. В связи с особой актуальностью обеих тем предлагаем его вашему вниманию.

"На сегодняшний день возглавляемым Вами министерством осуществляется широкая работа по информационному обеспечению населения страны правовой информацией, сопровождению и правовой пропаганде на различных информационных ресурсах в условиях

продолжающейся пандемии в нашей стране и в мире. Это приятно, хорошо и действительное СПАСИБО вам за это от меня, как одного из граждан нашей страны!



Но. Позвольте заметить, что, в частности, на одном из каналов Вашей программы в мессенджере "Телеграм" под наименованием "Правовая [информация]" 25 апреля 2020 года Вами была

размещена информация, в которой говорится о "наиболее приемлемых методах получения бесплатной правовой консультации в условиях карантина". Хорошо, но много неразрешенных и юридически не обоснованных вопросов, а именно: 1 В случаях, если гражданин, получивший одним из [указанных] способов правовую

консультацию, с учетом указанного выше, строго следуя ей и ввиду следования ей, получит материальный ущерб или моральный вред (с однозначным наличием причинно-следственной связи между консультацией и ее последствиями), то кто, в каком порядке и объеме понесет материальную и иную ответственность? И самое главное, каким НПА (нормативно-правовым актом – ред.) четко регламентирована ответственность таких консультантов?

2 Как Вам, ввиду Вашего образования, наверное, известно, юридическая помощь населению не ограничивается лишь бесплатным/платным консультированием устно/письменно/онлайн и

субъектами оказания юридической помощи, согласно статьи 116 Конституции нашей страны является адвокатура (ст. 116: "Право на профессиональную юридическую помощь гарантируется на любой стадии следствия и судопроизводства. Для оказания юридической помощи гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям действует

адвокатура. Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законом" – прим. ред.), которая в отличие от процессов консультирования вправе и согласно соответствующему закону несет социальную обязанность по принятым на себя

обязательствам по защите прав и законных интересов всех субъектов правоотношений, в том числе в судебно-следственной деятельности, производствам по административным делам и юридическому сопровождению деятельности юридических лиц. Граждане в судебно-

следственной деятельности, а особенно в производстве по административным делам на сегодняшний день лишены своего конституционного права на защиту (права и свободы выбора защитника в том числе), а юридические лица, ввиду ограниченности адвокатов в осуществлении своих законных полномочий не могут в ряде случаев очно оказывать им квалифицированную юридическую помощь, согласно принятым на себя договорным обязательствам (все больше субъектов хозяйственной деятельности возвращаются к своей деятельности).



Вопросы: почему и в связи с чем не соблюдается право граждан и юридических лиц на получение квалифицированной юридической помощи, оказываемой специальными субъектами, согласно статье 116 Конституции Республики Узбекистан? Или консультанты бесплатно дистанционно консультируют граждан, привлекаемых к административной ответственности? Или в производстве по уголовным делам (которое хоть и ограниченно, но ведется) как-то соблюдены возможности адвокатов на осуществление деятельности (транспортные и организационные факторы)? Или Вы скажете, что юридическая помощь оказывается адвокатами по назначению (в административном производстве такого механизма НЕТ), если да, то кто и каким образом организовал такую дискриминацию?



Почему [происходит] такое игнорирование адвокатского сообщества страны и каждого конкретного адвоката? Глава государства в курсе, что Ваше ведомство, не во всех случаях и не всегда обоснованно организует юридическую помощь, выпячивая себя и задвигая адвокатуру страны

в… (не буду выражаться)? (…) Каково качество юридической помощи, оказываемой консультантами? Какими критериями это качество оценивается (этический, дисциплинарный и иной корпоративный контроль)? "Убить адвокатуру" хотите, правильно понимать так? "Бесплатная" юридическая помощь, говорите? (…) Минюст полностью может заменить адвокатуру в стране – потянет? Государственную адвокатуру создадите? (…)



3 В части того, что предложено возглавляемым Вами министерством ("Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 42-моддасига қушимча киритиш тўғрисида". Выложено на СОВАЗ с ID-17095) хотелось бы спросить у Вас следующее. Непосредственный исполнитель (разработчик) данного предложения в Вашем ведомстве знает ли вообще о существовании множества общепризнанных международных норм, в которых в числе прочего указывается о недопущении дискриминации граждан, Преамбулу, статьи 4, 8, 18 и другие Конституции Республики Узбекистан, статью 156 Уголовного Кодекса Узбекистана? А ничего, что мы многонациональное государство?



4 Думаю, никто не возражает что государственный язык – узбекский, и это закон – но вводить штрафы за это (за ведение делопроизводства не на узбекском – ред.), господин министр, это уже перебор, простите за прямоту! Государственный язык таковым признан. Это бесспорное право каждой страны, но вводить санкции за его неиспользование – это открытая дискриминация. Рекомендовать его широкое использование, ввести поощрительный механизм его использования. Или Вы, выступая перед парламентом страны и говоря о "правовой гильотине" делаете наоборот? Вы готовы нести ответственность перед обществом за последствия таких предложений, формируемых Вашими подчиненными? Вы возложили на свое ведомство огромный груз "гипер-юридического единого органа". Потянете?



И, кстати, если поискать (хорошо отложилось в памяти), то в СМИ, на различных веб-сайтах, на официальных мероприятиях Вы и Ваши заместители чуть ли не через каждые три слова как мантру твердите: "Мы друзья адвокатуры страны", "Мы поддерживаем и всячески помогаем адвокатам страны". Хочу ответить на это сейчас, т. к. ответ, думаю, будет как никогда актуален – мы видим Вашу "дружбу и поддержку"! Прямо-таки физически ощущаем! (Иронично.) (…)".



Адвокат А. Пашковский