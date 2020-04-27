Пророчества Джульетто Кьезы, - Вл.Малышев

09:16 30.04.2020

Знаменитый итальянский писатель и журналист скончался на 80-м году жизни

Владимир Малышев

27.04.2020



Джульетто Кьеза – один из самых известных в мире журналистов, многие статьи и книги которого стали пророческими. Он был большим другом России. Некоторые поспешили приписать его смерть эпидемии коронавируса, однако на самом деле он умер от инфаркта…

Джульетто Кьеза родился он в небольшом городке Акви-Терме (провинция Александрия). Юношей увлекся левыми идеями и скоро стал главой Федерации молодых коммунистов Италии, а потом главой Генуэзского отделения Итальянской компартии, членом фракции ИКП в муниципальном совете Генуи. Это было в те годы, когда итальянские коммунисты, активно сражавшиеся в рядах партизан после того, как гитлеровцы оккупировали Италию, своего прежнего союзника, были очень популярны на Апеннинах, входили в состав муниципальных органов власти и итальянский парламент. Молодой политик стал заниматься научными исследованиями и журналистикой, многие годы работал в Москве корреспондентом итальянской газеты "Унита" - печатного органа компартии, а потом газеты "Стампа". Был избран депутатом Европарламента, где горячо выступал за развитие дружественных отношений с Россией.

Джульетто Кьеза любил нашу страну, верил в ее будущее и много раз бывал в Москве, даже когда стал политиком, часто участвовал в дискуссиях на телевидении.



Многие его книги и статьи становились сенсацией, а его анализ политической ситуации в мире нередко оказывался поразительно глубоким и точным, провидческим.



Перемены в Советском Союзе, а потом и крах СССР стали темами многих книг Джульетто Кьезы: "Меняющийся СССР" (вместе с историком-диссидентом Ройем Медведевым), "Революция Горбачева", "Хроника красного путча", "Прощай, Россия!", изданная даже в Китае, "Красная рулетка" и ряд других. Он был автором множества статей в российских газетах, вел колонку в "Литературной газете".

С 2001 года Джульетто Кьеза активно работал над темами глобализации – как экономической и политической, так и военной, уделяя особое внимание роли средств массовой информации. Его перу принадлежит книга "Афганистан - нулевой год", написанная вместе с итальянским журналистом Вауро Сенези. Книга разошлась тиражом более 115 тысяч экземпляров и стала одним из бестселлеров итальянской публицистики. В 2002 году Джульетто Кьеза стал лауреатом итальянской национальной премии Культура мира. В 2005 году вышла книга "Марксианские хроники", в которой Кьеза выступил против нового империализма и "суперклана" владельцев мира - западных инвестиционных банков, а также против формирующей эту "машину грез" современной системы СМИ, которая непрерывно оказывает сильнейшее воздействие на сознание людей. Книга призывала взять на себя непосредственные обязательства и ответственность перед лицом экономической, информационной и политической систем, которые, по мнению Кьеза, составляют угрозу для планеты и рискуют привести мир к экологической катастрофе и вымиранию. Те же темы обсуждались в книге "Перед бурей".

В 2006 году Кьеза организовал рабочую группу, расследовавшую причины теракта 11 сентября 2001 года в США. По результатам этого расследования вышла сенсационная книга и документальный фильм "Zero" ("Расследование с нуля").



Представляя книгу и фильм накануне его демонстрации на Первом канале в Москве, Кьеза выразил уверенность, что катастрофа 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - результат спланированного заговора "сильных мира сего" при участии секретных служб США, Пакистана и Саудовской Аравии.



По мнению Кьезы, 11 сентября "было поворотным моментом в истории человечества". "Те, кто организовал этот акт, - это люди, очень хорошо информированные о будущем планеты. Они уже тогда очень хорошо знали, что будет происходить в ближайшие годы, и они организовали драматический переворот, чтобы изменить курс планеты", - сказал он. "Это "суперклан", группа людей, которая имеет огромную, чрезмерную власть, которые контролируют СМИ", – был убежден Кьеза.

В интервью, которое он дал три года назад, Кьеза выразил убеждение, что мир переживает эпоху смены цивилизационной парадигмы. "Общество потребления, сказал он, - больше не может существовать: ресурсов нашей планеты недостаточно, а финансовая политика, обеспечивающая функционирование общества потребления, зашла в тупик. Сценарии рождения нового мира могут быть пугающими, учитывая, что реально цивилизацией денег правят, - по его мнению, - 9 человек - руководителей крупнейших банков мира. Россия находится в выгодном положении, поскольку имеет ресурсы, но российские элиты еще не осознали, что мир, в который они стремятся, погибает".

"Мы находимся в начале переходного периода, который не имеет прецедентов в истории, – сказал Кьеза. – Он мог наступить еще десять лет назад, но США в 2001 году событиями 11-го сентября отложили кризис на 7 лет. Отложили - но не отменили. И в 2008 году он вернулся. Кому эта эпоха будет выгодна - сказать сложно, но уже ясно, что история последних трех веков подходит к концу. Сегодня ясно, что невозможно развитие внутри замкнутой системы ресурсов -мир достиг пределов развития. Все, кто говорят, что прежняя система сохранится - врут. Уголь, нефть, даже уран - все ресурсы планеты почти исчерпаны, и лишь вопрос времени, когда они окончательно закончатся. Все наши реалии, все, к чему мы привыкли - будет меняться. Цивилизация денег уйдет".

Несколько лет назад, выступая на заседании Изборского клуба, Кьеза пророчески предупреждал: "Абсолютно точно Россия окажется в центре нападения, атаки, будет главной мишенью. После России мишенью будет Китай. И от иллюзий на этот счет нужно избавиться... Потому что кризис Запада - это кризис руководства, это ничтожность руководителей, которые пропитаны русофобией, и, имея ложное мнение о России, идут ва-банк, не задумываясь. Посмотрите на Украину. На Украине они играли ва-банк! Для них неважно, что происходит, какие последствия. Погибло 50 тысяч человек? А им все равно!".



"Сейчас в Европе, Америке, на Западе происходит волна русофобии. Русские, я говорю вам об этом открыто! - предупреждал нас Кьеза. - Я сам не русский, но я друг России. Русофобия - это показатель того, что война готовится. Война против вас. И эта русофобия не ослабевает!"



"Нужен, - говорил Кьеза, - интеллектуальный скачок со стороны России - на другой уровень разговора с миром. Россия должна начинать говорить в пользу всего мира, с заботой о человечестве. И не потому, что у нее - миссия. Я не верю, что у нее какая-то особая миссия. Просто Россия оказалась в такой ситуации, в таком месте мировой истории, где она стала объектом атаки. И должна защитить себя".

Предупреждая нас и начав разоблачать происки американских глобалистов, Кьеза оказался под колпаком спецслужб США, о чем он сам открыто говорил, выступая в эфире Первого канала. Его сенсационный фильм о трагедии 11 сентября на Западе подвергли жесткой обструкции и замалчивали. 15 декабря 2014 года Кьеза, гражданин государства ЕС и депутат Европарламента, был задержан в Таллине эстонской полицией на 48 часов, после чего был экстрадирован. Однако при этом никаких обвинений ему не предъявили. В Таллин Кьеза прибыл для участия в заседании медиа-клуба "Импрессум", где должен был выступить с речью на тему "Стоит ли Европе бояться России?", чему, как видно, захотели помешать.

Но Джульетто Кьеза не капитулировал. В ноябре 2018 года он присутствовал в качестве международного наблюдателя на выборах главы ДНР и республиканского парламента. Тогда он дал интервью корреспонденту EADaily, заявив, что Европа сегодня - это колония США. "Если бы она была немного более автономна, она не оказалась бы в этой ситуации. Она защищала бы свои собственные интересы, а для интересов Европы такая Украина, олицетворяющая собой нацизм, вредна", - подчеркнул Кьеза.

В рамках проходивших в Москве "Зиновьевских чтений" он дал интервью агентству СЗК, в котором изложил свой взгляд на события последних лет в России.

"В 1991 году началась очередная оккупация России, - сказал Кьеза. - А народ этого не понимал, ему этот факт никто не объяснил, и поэтому оккупация проходила без массового сопротивления. Прошло четверть века, и не только те 25 миллионов, которые остались за пределами страны, но и большая часть живущих в России поняли, что Запад - это совсем не тот "земной рай", за который он выдавался в те годы.



Сейчас в России идет довольно широкая дискуссия о том, что развал СССР - это результат предательства. Меня такая постановка вопроса не удовлетворяет в полной мере. Предательство случается тогда, когда есть определенные условия его возникновения. А если таких условий нет - нет и предателей или их влияние на события не оказывается фатальным.



Например, в годы Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, как вы ее называете, в СССР было много людей, предавших страну. Тем не менее страна выстояла, СССР победил. Поэтому, с моей точки зрения, акцент в споре о причинах развала Союза не надо делать на предательстве.

Почему все же произошло падение СССР? Мы не понимали, что идеи и идеалы Запада к моменту падения СССР уже внедрились сюда через телевидение, кино. И на тот момент доминирующая мировая идея принадлежала Западу, а не нам. И сегодня, к сожалению, в нынешней России преобладают идеи капитализма, Запада… Да, за четверть века в России стали лучше осознавать многие вещи. И в этом смысле переворот, случившийся на Украине, наглядно продемонстрировал россиянам, в частности, то, что Запад не любит Россию, не принимает и не примет ее в качестве равноправного партнера.

Сегодня Путин понимает, что если он хочет оставаться у власти, остаться в истории страны, как ее спаситель, он должен опираться на народ. Произошло ли это случайно? Я думаю, что здесь мы имеем дело с сознательным выбором. И возникает вопрос: народ создал Путина или Путин помог народу создать себя? Я не знаю точного ответа, но, вероятно, первая часть вопроса в большей степени отвечает действительности, нежели вторая", - сделал вывод Джульетто Кьеза.



Частью гибридной войны Запада Кьеза назвал эпидемию коронавируса. В интервью агентству "Царьград" он выразил уверенность, что трагическую ситуацию с распространением смертельно опасной инфекции кто-то хочет использовать с выгодой для себя.



"Сейчас все люди живут в мире, где деньги все определяют, происходит глобализация по американскому образцу, а это очень беспощадная система, - сказал Кьеза. - К примеру, каким-то определенным финансовым кругам тот факт, что умирают пожилые люди, играет на руку - ведь пенсионная система очень дорогостоящая, а если старики умирают, то и платить им уже не надо".

"Все происходящее наталкивает на мысли о гибридной войне. И она существует - не надо быть наивными и отрицать это. Возможно, все это организовано именно против Китая. Сам новый штамм, как я думаю, не естественного происхождения, он был создан в лаборатории", - заявил Кьеза. По мнению журналиста, все происходящее очень тревожно, и это не просто кризисный момент, а поворот в истории. Мир ждет глобальное падение рынка, такого кризиса еще не было со времен Второй мировой войны, предупредил он.



Итальянский журналист Джульетто Кьеза был человеком удивительной силы духа, образцовой порядочности и высочайшего профессионализма, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.



"На протяжении многих десятилетий он отстаивал свои убеждения, не уступая напору толпы и натиску властей. Сохраняя совесть в себе, и возвращая ее, по мере возможностей, окружающим. Нам будет Вас не хватать, Джульетто. Вечная память и спасибо Вам", - написал Косачев на своей странице Facebook.