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|Массовое заражение каз-нефтяников на Тенгизе. Идет эвакуация
09:18 30.04.2020
71 нефтяник с месторождения Тенгиз заражен коронавирусом
Коронавирус выявлен у 71 работника на крупнейшем казахстанском нефтяном месторождении Тенгиз в Атырауской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Оперативный штаб по обеспечению режима ЧП в Атырауской области.
"На данный момент число зараженных на Тенгизском месторождении достигло 71 человека, выздоровели 12 рабочих. У заболевших выявлено свыше 1,5 тысячи контактных лиц: 847 близких и 718 потенциальных", - говорится в сообщении.
Вывоз неоперативного персонала с Тенгизского месторождения начался 16 апреля. В общей сложности планируется вывезти 17 тысяч сотрудников. Это около 6000 рабочих из Атырауской, более 2000 - Актюбинской и Западно-Казахстанской, более 600 - Мангистауской областей. Остальные сотрудники из других регионов Казахстана.
На данный момент завершился вывоз более 10 тысяч сотрудников. Из них авиасообщением - около 4 тысяч, на поезде - около 3 тысяч, автобусами - более 3 тысяч.
Вывоз остальных сотрудников планируют завершить до 5 мая.