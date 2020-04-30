Массовое заражение каз-нефтяников на Тенгизе. Идет эвакуация

09:18 30.04.2020

71 нефтяник с месторождения Тенгиз заражен коронавирусом



Коронавирус выявлен у 71 работника на крупнейшем казахстанском нефтяном месторождении Тенгиз в Атырауской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Оперативный штаб по обеспечению режима ЧП в Атырауской области.

"На данный момент число зараженных на Тенгизском месторождении достигло 71 человека, выздоровели 12 рабочих. У заболевших выявлено свыше 1,5 тысячи контактных лиц: 847 близких и 718 потенциальных", - говорится в сообщении.



Вывоз неоперативного персонала с Тенгизского месторождения начался 16 апреля. В общей сложности планируется вывезти 17 тысяч сотрудников. Это около 6000 рабочих из Атырауской, более 2000 - Актюбинской и Западно-Казахстанской, более 600 - Мангистауской областей. Остальные сотрудники из других регионов Казахстана.

На данный момент завершился вывоз более 10 тысяч сотрудников. Из них авиасообщением - около 4 тысяч, на поезде - около 3 тысяч, автобусами - более 3 тысяч.

Вывоз остальных сотрудников планируют завершить до 5 мая.