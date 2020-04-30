 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Кыргызстан   | 
КирВирус - 746. В Бишкеке снимают блокпосты
09:24 30.04.2020

30 апреля 2020, Бишкек - Жазгуль МАСАЛИЕВА
Сегодня ночью в Бишкеке уберут блокпосты

Сегодня ночью в Бишкеке уберут внутренные блокпосты. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.
Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев пообещал "за три минуты одобрить запросы на пропуска".
С завтрашнего дня в столице начнуть работать таксисты. По данным правительства, с возоблением некоторых сфер деятельности на работу завтра выйдут около 120 тысяч человек.

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30 апреля 2020, Бишкек - 24.kg, Антон ЛЫМАРЬ
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания

На 30 апреля в Кыргызстане официально зарегистрировали 746 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 462 и умерли 8 человек.
Фактически больными остаются 276 человек.
В Кыргызстане за сутки число реально болеющих коронавирусом уменьшилось на 2,8 процента, или на 8 человек.
На 30 апреля из всех зарегистрированных больных 62 процента вылечились от коронавируса.

Рост заболеваемости по неделям выглядит так:
20-26 апреля - 15,6 процента;
13-19 апреля - 20 процентов;
6-12 апреля - 57 процентов;
30 марта - 5 апреля - 48 процентов;
23-29 марта - число больных выросло в 7 раз;
18-22 марта - число больных выросло в 4 раза.
Чиновники Минздрава прогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в КР на 20-24 апреля.

Источник - 24.kg,
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