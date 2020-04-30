В кулибаевском "КазМунайГазе" сократят аппарат на 34%

09:34 30.04.2020

В центральном аппарате АО "НК "КазМунайГаз" сократят количество сотрудников на 34 процента с 729 до 480 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что 29 апреля состоялось заседание совета директоров АО "НК "КазМунайГаз", на котором была утверждена новая организационная структура центрального аппарата. Отмечается, что решение было принято в рамках реализуемых мероприятий по стабилизации финансового состояния компании и уменьшения влияния негативных рыночных факторов.



Новый проект организационной структуры центрального аппарата КМГ предусматривает: объединение блоков геологии, разведки и добычи, а также сокращение в три раза количества департаментов. Упразднены позиция заместителя председателя правления по геологии и разведке и позиции 22 управляющих директоров.

"Структура корпоративного центра должна быть компактной, способной оперативно реагировать и принимать эффективные решения для преодоления последствий кризиса с минимальными потерями для бизнеса. От многих функций мы откажемся и пересмотрим алгоритм взаимодействия с дочерними компаниями, чтобы сосредоточиться на реализации антикризисной стратегии", – отметил председатель правления "КазМунайГаза" Алик Айдарбаев.

"Принято решение о снижении штатной численности персонала центрального аппарата на 34 процента с 729 до 480 человек. Осознавая свою социальную ответственность перед работниками и членами их семей, руководство КМГ намерено оказать максимальную поддержку высвободившимся сотрудникам", - заявили в компании.