Россия продлила запрет на въезд иностранцев (и гастарбайтеров) на неопределенный срок

09:41 30.04.2020

Бахманер Надиров, Asia-Plus



Правительство России продлило ограничение на въезд иностранцев в страну из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Я подписал распоряжение Правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится. Для некоторых категорий граждан иностранных государств ограничения на въезд будут отменены, в том числе для специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования",- сказал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.



По его словам, такая мера позволит снизить негативное влияние ограничений на деятельность российских промышленных предприятий.

Согласно тексту распоряжения, ограничения на въезд отменяются для участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, а также лиц, участвующих в наладке и техническом обслуживании оборудования иностранного производства и внесенных в специальный список, утвержденный ФСБ РФ.

Напомним, 17 марта правительство России временно запретило въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства до полуночи 1 мая. А с 27 марта полностью прекратила авиасообщение с другими странами. Исключение были лишь для вывозных рейсов.

Из-за приостановки авиасообщений в московских и других аэропортах России застряли сотни таджикских мигрантов.

Росавиации 27 апреля сообщила о вывозе граждан России из Таджикистана тремя рейсами, однако позже сообщила, что рейсы отложены, и возможность их осуществления прорабатывается с таджикской стороной.