Соперникам Трампа нужна вторая волна распространения инфекции, - Дм.Седов

12:12 30.04.2020

Дмитрий СЕДОВ | 30.04.2020 |



Сам термин "пандемия" не соответствует реальному положению вещей

28 апреля количество инфицированных коронавирусом в США перешагнуло планку в 1 млн. человек. Количество умерших от пандемии достигло 56 тыс. Всего в мире на тот момент насчитывали 3 млн зараженных и 212 тыс. умерших. К концу апреля США утвердились на позициях лидера среди стран, пораженных вирусом.

Несмотря на то, что ведущие американские СМИ продолжают драматизировать ситуацию, президент Трамп настаивает на ослаблении режима ограничений. В некоторых штатах рост количества случаев заболевания замедлился, это дает администрации повод оказывать давление на губернаторов, чтобы те разрешали открывать магазины и места общественных мероприятий. Президент своим указом допустил возобновление работы мясоперерабатывающих фабрик, где ранее были зарегистрированы случаи заражения персонала. Он также потребовал от губернаторов рассмотреть вопрос об открытии школ, что вызвало негодование у его противников – ведь дети являются активными разносчиками вируса...



Несмотря на сопротивление противников, Дональд Трамп настаивает на ослаблении режима ограничений. Reuters/Leah Millis

Тем не менее жизнь в Америке постепенно входит в нормальную колею. В первую очередь это касается южных штатов, где начинается купальный сезон. Надвигается жара, десятки тысяч американцев стремятся к морю. В некоторых курортных калифорнийских городах разрешили посещение пляжей и серфинг. Трамп упорно борется с теми губернаторами, которые сопротивляются его политике послабления ограничений. В одной из своих записей в Twitter он обвинил их в "мятеже против президента".



На общем фоне роста безработицы (число безработных достигло 23 млн) определились социальные группы наиболее пострадавших. Самую многочисленную группу составили наемные работники латиноамериканского происхождения. Это няни по уходу за детьми, садовники, уборщики, работники по хозяйству и т. п. Они получали меньше 4 долларов за рабочий день, не имели собственного жилья и социальных гарантий. Для них пандемия стала ловушкой. Увольняемые хозяевами, они пополнили армию бездомных, где вероятность распространения вируса наибольшая.



От решения этих проблем во многом зависят предвыборные позиции Трампа. Он стремится к оживлению экономической конъюнктуры, что невозможно без открытия предприятий, без возобновления работы мелкого и среднего бизнеса. Времени до выборов у него мало, но он продолжает давить на губернаторов без оглядки на предупреждения ближайших советников о том, что это рискованная игра. Весь пул признанных и непризнанных вирусологов, в том числе руководитель "специальной группы" Белого дома Энтони Фаучи, продолжают говорить о вероятности второй волны пандемии осенью-зимой. Такой же позиции придерживается руководитель Центра контроля и предупреждения заболеваний (Disease Control and Prevention) Нэнси Мессонье, которая считает, что "в США все может быть плохо".

Хватит ли Трампу психологической устойчивости, чтобы не попасть под это влияние? Он понимает, что саботаж быстрого возобновления работы экономики и без второй волны пандемии лишит его шансов на переизбрание. Однако упорство президента выдается его противниками за "неспособность осознать ситуацию". "Трамп, кажется, до сих пор не понимает, как страшна эпидемия", – утверждает CNN.



Трампа обвиняют в "массе ошибок, которые он совершил накануне и во время эпидемии", продемонстрировав "полную некомпетентность". Похоже, его противники надеются, что природа нашлет на Америку вторую волну вируса, перечеркнув планы действующего президента на переизбрание. Трамп возражает: "Придет вторая волна – будем с ней бороться. А пока начнем восстановление экономики". На его стороне официальная статистика, которая показывает, что катастрофического развития заболевания нет, а термин "пандемия" не соответствует реальному положению вещей. Миллион заболевших при коэффициенте смертности 5,3% означает гибель около 60 тыс. людей, что немного в сравнении с эпидемиями гриппа, при которых коэффициент смертности превышал 10%. Ежегодно от эпидемий гриппа и подобных ему заболеваний в мире болеют 5 миллионов человек и 500 тыс. из них умирают.



Эксперты предполагают, что до начала августа количество погибших от коронавируса в США достигнет 74 тыс. человек. Так считают в центре исследований университета Вашингтона. Руководитель университета Кристофер Муррей (Christopher Murray) заявляет, что цифры могут быть выше, если в штатах ограничения будут сняты слишком рано. Однако прогнозы постоянно меняются; на прошлой неделе исходили из того, что цифра к началу августа составит 67 тыс. смертей, раньше называли цифру 90 тыс.

По статистике, с января по конец апреля всего с учетом больных вирусом в США умер 893 251 человек. Это примерно равно количеству умерших за тот же период прошлого года. То есть смертность в США и в условиях "пандемии" сохраняется на среднестатистическом уровне. Это важный вывод.



Скорее всего, при условии оживления американской экономики к осени ожидаемая смертность от распространения инфекции не подорвет предвыборные позиции Трампа. И тогда вывод о том, что "Джо Байдену не победить Дональда Трампа" подтвердится. Если, конечно, на Америку не нахлынет вдруг вторая волна "пандемии"…