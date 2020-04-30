Foreign Policy: Трамп зациклен на Китае, а срок действия договора о ядерных вооружениях с Россией подходит к концу

12:43 30.04.2020

30 апреля 2020 г.

Робби Грэймер и Джек Детш | Foreign Policy



"Администрация Трампа все активнее сосредотачивается на попытках привлечь Китай к ключевой сделке по ядерным вооружениям с Россией, согласно документам, полученным Foreign Policy, однако экспертов по контролю над вооружениями опасаются, что эти усилия бесполезны, и у Соединенных Штатов на исходе время для продления срока действия договора СНВ-III, заключенного в эру Барама Обамы", -пишет Foreign Policy.



"В течение года администрация Трампа озвучивала идею о заключении трехстороннего соглашения о ядерных вооружениях вместо СНВ между США и Россией, который устанавливает ограничения на ядерное оружие большой дальности для каждой страны. Но недавно назначенный представитель администрации по контролю над вооружениями, Маршалл Биллингсли, вынужден действовать в жестких временных рамках и сталкивается с новыми геополитическими препятствиями из-за глобальной пандемии коронавируса", - говорится в статье.

"Срок действия СНВ-III истекает в феврале 2021 года, а президенту Дональду Трампу предстоит жесткая битва за переизбрание с конкурентом-демократом Джо Байденом в ноябре этого года, что может означать, что всего за месяц до истечения срока действия договора может смениться администрация (...)", - подчеркивается в статье.

"Но, согласно докладу Госдепартамента, который был представлен Конгрессу в феврале и получен Foreign Policy, администрация в значительной степени сосредоточена на укреплении ядерной безопасности США и "еще не приняла решение относительно того, будет ли продление СНВ-III элементом этих усилий и если да, то каким образом. ... Эти усилия должны учитывать изменения в стратегической обстановке, более широкую озабоченность по поводу несоблюдения Россией многих международных обязательств и невыполнения ею многих обязательств, а также расширение ядерных арсеналов как Российской Федерацией, так и Китаем", - передает издание.

"В докладе отчетливо говорится, что администрация обеспокоена тем, что потенциальное продление срока действия СНВ-III может повлиять на трехстороннюю сделку с Китаем и Россией. А также там выражается обеспокоенность по поводу того, что Китай удвоит свои ядерные запасы в случае продления нынешнего договора, так как он не распространяется на Пекин", - сообщается в статье.

"Сторонники контроля над вооружениями считают, что предложение о заключении трехсторонней сделки является слишком амбициозным - возможно, даже целенаправленно разработанным для того, чтоб потопить договор, который высокопоставленные чиновники администрации Трампа вообще никогда не поддерживали. Более того, рост напряженности в отношениях США и Китая из-за пандемии, по их словам, скорее всего, разрушит любые надежды на то, что Пекин будет готов к переговорам по поводу своего ядерного оружия", - указывает Foreifn Policy.

"Представитель министерства иностранных дел Китая заявил в феврале, что Пекин "не намерен" присоединяться к трехсторонним переговорам по вооружениям с Россией и США, несмотря на американские уговоры. Китай никогда не был участником соглашения о контроле над ядерными вооружениями", - напоминает издание.

"Требование, чтобы договор стал расширенным трехсторонним, является либо ядовитой пилюлей, ибо, в лучшем случае, искусственной задержкой, - считает Томас Кантримэн, бывший ? 2 по контролю над вооружениями в Госдепартаменте до 2017 года. - Даже без COVID не было бы никаких реальных шансов заключить трехсторонний договор, который покрывает темы, никогда не затрагивавшиеся ни в одном договоре в течение следующих 6 месяцев. Шанс уменьшается с 0 до уровня ниже 0".

"Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Майк Маллен также заявил, что выступает за продление срока действия СНВ-III в своем публичном выступлении в среду, указав, что у администрации нет "времени на то, чтобы пересматривать или вести переговоры о новом договоре". Даже простое продление срока действия сделки, отмечают эксперты, потребует десятков встреч. Администрации бывшего президента Барака Обамы потребовалось 9 месяцев, чтобы подписать с Россией СНВ-III в 2010 году".

"Однако сторонники плана Трампа говорят, что Соединенные Штаты должны включить Китай в будущие переговоры по контролю над вооружениями. В конце концов, Пекин является главным геополитическим конкурентом Вашингтона в XXI веке, а Москва, несмотря на свой огромный ядерный арсенал, это ослабевающая держава, - передает издание. - Нынешние и бывшие чиновники администрации Трампа также отвергают обвинение в том, что они предложили трехсторонние переговоры по вооружениям просто для того, чтобы подорвать сделку, и настаивают на том, что Пекин можно усадить за стол переговоров при правильно подобранной степени нажима".

"Единственное, что действительно делает это особенно стоящим - это привлечение Китая за стол переговоров", - говорит Тим Моррисон, старший научный сотрудник Гудзоновского института и бывший высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности по Европе и контролю над вооружениями при Трампе. "Китай является самой большой угрозой для американской безопасности, нашего образа жизни, и в мире. Россия - диктатура третьего мира, это мафиозная бензозаправка с ядерным оружием, - добавил он. - Если есть желание сделать контроль над вооружениями инструментом национальной безопасности, то идея переговоров по заключению другого договора, который не включает Китай, по моему мнению, не имеет никакого смысла".

"(...) Но другие бывшие чиновники США и сторонники контроля над вооружениями подталкивают администрацию к продлению соглашения на фоне предупреждений о том, что расчет администрации на увеличение сроков с тем, чтобы усилить давление на противников, может уже в следующем феврале не оставить в распоряжении США никаких сдержек в отношении ядерного арсенала России. Россия продолжает выполнение договора СНВ-III, говорится в февральском докладе Госдепартамента, изученном Foreign Policy (...)", - указывают авторы публикации.

"Но даже несмотря на то, что пандемия коронавируса сорвала крупнейшую конференцию ООН по контролю над вооружениями и двусторонние мероприятия, администрация Трампа все так же настаивает на том, что Пекин должен быть частью новой сделки. Высокопоставленные чиновники Пентагона озвучивали обеспокоенность будущими ядерными амбициями Китая, даже несмотря на то, что его арсенал значительно меньше, чем у России. "С объявлением о создании нового ядерного стратегического бомбардировщика Китай вскоре представит собственную версию ядерной триады, демонстрируя приверженность Китая расширению роли и центрального места ядерных сил в военных устремлениях Пекина, - заявил генерал-лейтенант Роберт Эшли, глава Разведывательного управления министерства обороны, на мероприятии в Гудзоновском институте в мае 2019 года. - Хотя, по оценкам, общий арсенал Китая намного меньше российского, это не делает эту тенденцию менее тревожной".

Подчеркивает озабоченность администрации Трампа в отношении России и корзина из пяти новых ядерных систем, объявленных президентом Владимиром Путиным в речи в марте 2018 года, которые не подпадают под действие договора СНВ-III, так как договор применяется только к системам, которые были развернуты как Москвой, так и Вашингтоном на момент его подписания в 2010 году. (...) Путин заявил, что готов продлить действие договора от 2010 года во время встречи в российском министерстве обороны в Москве в конце прошлого года".

(...)

"Решение о выходе из договора СНВ-III стало бы еще одним из серии сделок по контролю над вооружениями, которые были отменены при администрации Трампа", - подчеркивает Foreign Policy.



Источник: Foreign Policy