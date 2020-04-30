В КырПарламенте опять свара. Вирус в страну завез из сауд-хаджа скрывшийся от карантина брат президента?

13:21 30.04.2020

В Жогорку Кенеше произошла перепалка между депутатами. К ней присоединились и члены правительства



В Жогорку Кенеше продолжили возмущаться высказыванием депутата Ирины Карамушкиной о том, что стало источником заражения коронавирусом.

"Все известно, что источников заражения и распространения вируса был рейс из Саудовской Аравии", - заявила ранее она.

Слово взял депутат Омурбек Бакиров (СДПК), который потребовал дать юридическую оценку словам коллеги. "У нас в Уголовном кодексе есть статья о возбуждении религиозной или межрегиональной вражды. Здесь сидят правоохранительные органы, дайте оценку ее словам", - сказал Бакиров.



Также выступил депутат Талант Мамытов ("Республика - Ата-Журт"). "Было время, когда за инакомыслие и критику в адрес власти сажали в тюрьму. Мы прошли это время, когда за высказывание и инакомыслие наказывали. Несмотря на это, отдельные наши коллеги в своих интересах нагнетают ситуацию. При том ,что они сами участники особо тяжких преступлений. В Кой-Таше более 100 человек получили ранения, погиб сотрудник милиции. А обвиняемые в этом преступлении ходят в зале и учат нас разуму. В такое очень тяжелое положение я прошу не нагнетать обстановку, не пользуйтесь ситуацией. Это проблема всемирная, а не отдельного государства", - сказал Мамытов и призвал к единству.



Депутат Карамушкина в ответ коллегам сказала, что использовала информацию из СМИ и данные Минздрава.

"Не надо интерпретировать мои слова так, как вам удобно. Во-вторых, по Кой-Ташу суд вынесет решение и разберется, почему погиб спецназовец. Вы за собой смотрите, мы законы знаем", - ответила Карамушкина.

Также к полемике присоединился министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов. Ранее в своем выступлении Карамушкина спросила, были ли среди пассажиров депутаты.

"Когда начался этот процесс, страны разделились на три группы, мы работали четко по алгоритму. Для нас нет разницы, кто в самолете: депутат или чиновник. Поэтому обвинять Минздрав в том, что мы пропустили и умолчали о ком-то, я вас прошу не говорить такие вещи, мы действовали по алгоритму", - сказал Абдикаримов.

В свою очередь премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев выразил мнение, что своим заявлением депутат раскритиковала работу штаба за проникновение вируса в Кыргызстан.

"В то время, 12-13 марта, когда граждане прилетели, Саудовская Аравия не входила в число опасных стран. Тем не менее наши всех на всякий случай взяли на учет, скорое выявление получилось возможным в результате наших действий. Мы могли бы отпустить их и потом искать", - сказал премьер-министр Абылгазиев.

Депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") в ответ призвал "не хвастаться". "Здесь депутаты могут высказывать критику в адрес друг друга, но чиновники должны соблюдать этику. Вы не хвастайтесь, что вы могли не брать на учет, но взяли. В январе штаб был образован, проблем полно. Месяц назад, вспомните, что вы говорили, Минздрав говорил, что нужно соблюдать карантин, поэтому пусть прокуратура рассматривает этот вопрос и выносит решение", - сказал Масалиев.

"Мы не вмешиваемся в то, что говорят депутаты, она [Карамушкина] говорит, что комиссия не реагировала и поэтому произошло заражение. По алгоритму в январе Саудовская Аравия не была в списке эпидемиологически опасных стран", - ответил Абылгазиев.



---------------------



30 апреля 2020, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА



Летал ли Жээнбеков в Саудовскую Аравию? Депутаты вступились за брата президента



Асылбек Жээнбеков не ездил в умру в марте. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Торобай Зулпукаров.

По его словам, в телефонном разговоре Асылбек Жээнбеков опроверг информацию о своей поездке в Саудовскую Аравию в марте.

Читайте по теме

Депутаты призвали Ирину Карамушкину не разжигать межрелигиозную рознь

"Он не ездил в Саудовскую Аравию и не возвращался 20 марта. Поэтому надо проверить, озвученную в парламенте информацию, что кто-то якобы дал приказ пропустить рейс из Саудовской Аравии без проверки", - заявил нардеп.

Сегодня депутат Ирина Карамушкина заявила, что пассажиров рейса из Саудовской Аравии не проверяли, паломники, прибывшие этим бортом, не были помещены в карантин. Она обратилась к чиновникам с требованием провести проверку.

Кстати, Ирина Карамушкина не называла никаких имен, в том числе брата главы государства, лишь отметив, что авиарейс с паломниками на борту не был подвергнут проверке.