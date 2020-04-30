Мне бы в небо: почему Украина запретила заробитчанам работать в Европе

16:45 30.04.2020

В Польше некому собирать клубнику и спаржу



Игорь Кармазин



Вход - рубль, выход - два. Украинские гастарбайтеры с трудом возвращались из европейских стран на родину. Но оказалось, что это была прелюдия к настоящим испытаниям. Теперь заробитчане остались без средств к существованию у себя дома, но обратно на заработки их не выпускают. "Мы хотим попробовать оставить людей на Украине и приложим для этого максимум усилий", - говорит премьер-министр Денис Шмыгаль. "Известия" разбирались в трудностях жизни трудовых мигрантов.



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Заложники карантина



В благополучные времена за пределами Украины трудились 4 млн украинских гастарбайтеров, еще 7 млн выезжали на сезонные работы. Эпидемия коронавируса спровоцировала бегство этих людей на родину. У кого-то закончился срок действия визы, чье-то предприятие закрылось на карантин, кто-то побоялся остаться на долгое время отрезанным от дома.



Интересно, что власти страны даже приблизительно не знают, сколько украинцев вернулось. По данным пограничной службы, в марте-апреле на родину приехали 200 тыс. человек. Но премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорит, что за время карантина вернулись 2 млн граждан.



Глава правительства также первым заявил, что обратно на заработки заробитчан не пустят. "Очевидно, их надо сохранить. Мы этих людей идентифицируем в качестве чрезвычайно квалифицированной, обученной в Европе рабочей силы, которая имеет высокую производительность, хорошую технологическую, профессиональную подготовку", - рассуждает он.



Чиновник при этом признает, что бывшие мигранты не смогут на Украине зарабатывать столько, сколько им платили заграницей. Если в Польше сборщики урожая получали 800-1000 евро, в Германии - €1,5тыс., то на Украине им грозит зарплата 6–8 тыс. гривен (€200–270). "Этого достаточно, чтобы питаться. Это не для откладывания, мы говорим сугубо о заработке, чтобы элементарно прожить", - рассуждает Шмыгаль.



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Главу правительства поддержал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он объяснил запрет на выезд заботой о здоровье граждан. "В условиях распространения пандемии любое путешествие - это подвергание опасности заболевания, особенно когда это путешествие осуществляется самолетом", - сказал глава МИД. В чем особенная опасность самолета, он не пояснил. Промолчал и о том, что делать заробитчанам без работы.



Граница на замке



Официально украинцы имеют возможность выехать за пределы страны. Наземные пункты пропуска работают на границе с Польшей, Румынией, Венгрией и Словакией. Допускается, однако, только посещение проживающих в ЕС родственников, желающих заработать пограничники не выпускают.



Дополнительные трудности возникают из-за карантинных мер внутри страны. На Украине приостановлены автобусные, авиационные, железнодорожные перевозки. А значит, у людей просто нет возможности добраться до границы. "Знаю трудовых мигрантов из Мариуполя. Они ехали до пункта пропуска в Краковце на границе с Польшей, где их должен был встретить представитель работодателя. Заплатили за дорогу 10 тыс. гривен", - рассказывает глава профсоюза украинских гастарбайтеров Виталий Махинько.



Ряд стран попытались организовать вывоз рабочих чартерными рейсами. Например, Финляндия для сбора весеннего урожая планировала принять 14 тыс. украинцев. Хельсинки на время карантина закрыл территорию страны для чужих граждан, но для заробитчан сделал исключение.



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Под украинцев даже разработали специальный порядок пересечения границы. Финский работодатель должен был пригласить конкретного работника, тот с приглашением обращался в посольство страны в Киеве, где получал разрешение на въезд. На месте, в Финляндии, фермеры должны были проследить за изоляцией украинцев.



Первый и последний чартерный рейс состоялся 23 апреля. "Международные авиалинии Украины" вывезли 186 сезонных рабочих из киевского аэропорта Борисполь в Хельсинки. Компания предполагала осуществить еще два таких рейса, но правительство Украины вынудило отказаться от этих планов.



С аналогичными проблемами столкнулась Польша. Фермерский союз страны предупредил о параличе отрасли, если украинцы не вернутся на сбор спаржи, ранних сортов клубники. В крупнейшей строительной компании отъезд мигрантов назвали проблемой номер один. Один из заводов во Вроцлаве готовил чартерный авиарейс, чтобы вывезти к себе 200 украинцев, но после инцидента в Финляндии от идеи отказался.



Наконец, 29 апреля за два часа до вылета был отменен рейс из Киева в Лондон. Чартер организовали по заказу британского работодателя, который заранее обеспечил украинцев долгосрочными контрактами. Все они добирались до Киева из разных регионов Украины, после отмены рейса остались на чемоданах в терминале аэропорта.



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Горят на работе



На родине перспективы у вернувшихся гастарбайтеров туманные. В правительстве обещают создать 500 тыс. новых рабочих мест в социальной, коммунальной и бюджетной сферах. Пока, однако, непонятно, как именно это будет сделано, на чем построены расчеты.



Реальная ситуация такова, что безработица только растет. После объявления карантина 12 марта в службу занятости Украины подали заявки 130 тыс. граждан. На бирже труда зарегистрировано 426 тыс. граждан - на 36% больше, чем год назад. Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов считает, что к концу 2020 года число безработных с учетом теневого сектора возрастет до 2 млн человек.



Макроэкономические прогнозы не внушают оптимизма. По итогам года правительство Украины ожидает падения ВВП на 3,9%, Международный валютный фонд - на 7,7%.



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В таких условиях запрет украинцам работать за пределами страны вызывает недоумение. Вроде бы Киеву выгодно отпустить гастарбайтеров, которые к тому же будут переводить домой валюту. По одной из версий, украинские власти просто торгуются за "живой товар" со странами-партнерами. Добиваются выгодного предложения, "ждут отката". По другой версии, чиновники действуют в интересах олигархов, которым нужна дешевая рабочая сила.



Украинский политолог Константин Бондаренко подчеркивает, что правовые основания для удержания мигрантов сомнительны. "У нас вообще много непонятного. Карантин могла ввести только Санэпидемслужба, но ее в 2014 году расформировали. Все запреты по ограничению свободы передвижения незаконны, так как нет чрезвычайного положения", - объясняет эксперт.



Экономист Алексей Куш говорит "Известиям", что последствий запрета гастарбайтерам выехать из страны будет два. "Они зарегистрируются как безработные, возрастет нагрузка на бюджет. Кроме того, будут дополнительным фактором дестабилизации общественно-политической обстановки. Мигранты - мобильные, активные люди, которые способны стать ядром протеста", - считает собеседник.