 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 30.04.2020
17:46  Поправшие смерть. Врачи - скромные Герои современности, - А.Проханов
17:41  Вышло новое (дополненное) издание "Истории Ногайской орды" В.Трепавлова
17:38  Пандемия: конец начала, - С.Шелин
17:01  Памяти советского таджикского чекиста Музаффара Султанова, - А.Тавобов
17:00  "Джокер" (2019) обернулся коронавирусом, Или как Запад кликает на человечество беду, - Н.Даутбек-кызы
16:58  О надвигающейся проблеме заиления водохранилища Рогунской ГЭС, - К.Сирожидинов
16:45  Мне бы в небо: почему Украина запретила заробитчанам работать в Европе

13:21  В КырПарламенте опять свара. Вирус в страну завез из сауд-хаджа скрывшийся от карантина брат президента?
12:43  Foreign Policy: Трамп зациклен на Китае, а срок действия договора о ядерных вооружениях с Россией подходит к концу
12:32  Обвал цен поможет РосГазпрому в битве с США, - О.Самофалова
12:12  Соперникам Трампа нужна вторая волна распространения инфекции, - Дм.Седов
10:22  Новым послом России в Афганистане стал Дмитрий Жирнов
09:41  Россия продлила запрет на въезд иностранцев (и гастарбайтеров) на неопределенный срок
09:34  В кулибаевском "КазМунайГазе" сократят аппарат на 34%
09:24  КирВирус - 746. В Бишкеке снимают блокпосты
09:18  Массовое заражение каз-нефтяников на Тенгизе. Идет эвакуация
09:16  Пророчества Джульетто Кьезы, - Вл.Малышев
09:13  Адвокат Пашковский тянет УзбМинюст за "неправильный" язык
08:38  "Свидетели коронавируса" и посткарантинное политическое поле в Казахстане, - Петр Своик
08:36  Зараженные в хадже: последствия исламофобии в Кыргызстане, - А.Тусупбеков
07:53  В Узбе разрешили пользоваться авто. В определенное время
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Вышло новое (дополненное) издание Истории Ногайской орды В.ТрепавловаВышло новое (дополненное) издание "Истории Ногайской орды" В.Трепавлова
17:41 30.04.2020

Вышло новое издание книги В.В. Трепавлова "История Ногайской Орды"
Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. - 3-е изд., испр. и доп. – М.: Квадрига, 2020. - 1040 с. ISBN 978-5-91791-352-0

Книга посвящена истории крупного средневекового государства, располагавше­гося на территории современных России и Казахстана, - Ногайской Орды, которая возникла в ходе распада Золотой Орды в XV в. и прекратила существование в пер­вой трети XVII в.

Подробное исследование политической истории ногайской дер­жавы сопровождается очерками по отдельным проблемам: территория, население, экономика, культура и т.д.

Рассматриваются связи Ногайской Орды с соседними государствами и народа­ми, в том числе с татарскими и среднеазиатскими ханствами, Казахским ханством, Турцией, Кавказом.

Специальный очерк отведен характеристике ногайско-русских отношений.

В приложении даются генеалогические схемы мангытской знати - правящего клана ногаев.

Исследование выполнено на основе архивных материалов, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, а также восточных и западноевропейских источников, русских летописей и других документов.

Источник - Институт российской истории РАН
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588257660
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года №310
- Госкомиссия утвердила перечень возобновляемых с 4 мая т.г. видов деятельности в РК
- Мажилис одобрил законодательные поправки для усовершенствования антикоррупционного законодательства
- Повестка дня: лечить больных и экономику
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 апреля 2020 года №238
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2020 года №248
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2020 года №249
- О ситуации на финансовом рынке
- Депутаты "Ак жола" предложили Премьер-Министру аннулировать Реестр миннацэкономики и направили иные критерии системообразующих предприятий
- Более 1,6 миллионов заемщиков получили отсрочки по займам
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  