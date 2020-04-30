Вышло новое (дополненное) издание "Истории Ногайской орды" В.Трепавлова

17:41 30.04.2020

Вышло новое издание книги В.В. Трепавлова "История Ногайской Орды"

Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. - 3-е изд., испр. и доп. – М.: Квадрига, 2020. - 1040 с. ISBN 978-5-91791-352-0



Книга посвящена истории крупного средневекового государства, располагавше­гося на территории современных России и Казахстана, - Ногайской Орды, которая возникла в ходе распада Золотой Орды в XV в. и прекратила существование в пер­вой трети XVII в.



Подробное исследование политической истории ногайской дер­жавы сопровождается очерками по отдельным проблемам: территория, население, экономика, культура и т.д.



Рассматриваются связи Ногайской Орды с соседними государствами и народа­ми, в том числе с татарскими и среднеазиатскими ханствами, Казахским ханством, Турцией, Кавказом.



Специальный очерк отведен характеристике ногайско-русских отношений.



В приложении даются генеалогические схемы мангытской знати - правящего клана ногаев.



Исследование выполнено на основе архивных материалов, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, а также восточных и западноевропейских источников, русских летописей и других документов.