В Таджикистане официально зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом

21:38 30.04.2020

Министерство здравоохранения Таджикистана официально признало факты заражения коронавирусом в стране, зафиксировано 15 случаев инфицирования, сообщает РИА Новости.

"На сегодняшний день официально тестами подтверждено 15 случаев заболевания коронавирусом в Таджикистане", - сообщили в минздраве.

По данным агентства, десять заболевших выявлены в Душанбе, пять - в Согдийской области на севере страны.