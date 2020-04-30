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|В Таджикистане официально зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом
21:38 30.04.2020
Министерство здравоохранения Таджикистана официально признало факты заражения коронавирусом в стране, зафиксировано 15 случаев инфицирования, сообщает РИА Новости.
"На сегодняшний день официально тестами подтверждено 15 случаев заболевания коронавирусом в Таджикистане", - сообщили в минздраве.
По данным агентства, десять заболевших выявлены в Душанбе, пять - в Согдийской области на севере страны.