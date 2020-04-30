Парламент (Джирга) Афганистана закрыт на карантин

22:07 30.04.2020

30 апреля 2020



Обе палаты афганского парламента - Волеси джирга (нижняя палата парламента) и Мешрано джирга (верхняя палата) закрылись до конца общенационального карантина. Об этом сегодня, 30 апреля, объявил спикер парламента Мир Рахман Рахмани.

Он также предупредил, что по прогнозу Министерства здравоохранения Афганистана, в ближайшие недели Кабул столкнется с серьезной ситуацией из-за коронавирусной инфекции.

"Сотрудникам секретариата, которые являются государственными служащими, не нужно работать во время карантина ввиду сложной ситуации", - сказал Рахмани.



На этом фоне уже разгорелся скандал - как выяснилось, часть влиятельных политиков пытается пройти тест на коронавирус за госсчет.

"Влиятельные персоны хотят воспользоваться возможностью, чтобы пройти тест на коронавирус; почему их имена не сообщаются народу Афганистана?" - возмутилась депутат Робина Джалали.

Однако в афганском минздраве отказались назвать имена тех, кто воспользовался своим положением.

"Когда дело доходит до Министерства здравоохранения, мы отчитываемся - и будем продолжать отчитываться - за каждый доллар или афгани, которые мы тратим", - ответил представитель минздрава Вахид Майрох.