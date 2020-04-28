А.Усманов назначил новым гендиром Росхолдинга "Металлоинвест" Назима Эфендиева

00:01 01.05.2020

Гендиректором "Металлоинвеста" назначен Назим Эфендиев



На должность генерального директора компании "Металлоинвест" назначен Назим Эфендиев. Он будет совмещать обязанности первого заместителя гендиректора-коммерческого директора, сообщается в пресс-релизе компании.

Назим Эфендиев с 1996 года работал в компании "Сибирский алюминий". В 2001 был назначен директором по сбыту в ОАО "НОСТА" и ОАО "Уральская сталь", в 2004 стал стал гендиректором "Уральской стали". В 2006–2007 годах работал исполнительным директором "Металлоинвеста". В 2007–2009 годах был гендиректором и председателем совета директоров "Уралмаша". В июне 2010 года был назначен управляющим директором "Уральской стали". В 2011–2012 годах был заместителем гендиректора "Металлоинвеста". С марта 2012-го занял пост первого замегендиректора-коммерческого директора компании.

Предыдущий гендиректор "Металлоинвеста" Андрей Варичев умер 27 апреля в возрасте 52 лет после тяжелой болезни. Он работал в структурах "Металлоинвеста" с начала 2000-х, возглавлял холдинг с 2009 года.



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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Он стоял у истоков "Металлоинвеста"

Скончался гендиректор холдинга Андрей Варичев



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Газета "Коммерсантъ" №77 от 28.04.2020, стр. 6

Гендиректор "Металлоинвеста" Андрей Варичев умер в возрасте 52 лет после тяжелой болезни. Он работал в структурах "Металлоинвеста" с начала 2000-х, возглавлял холдинг с 2009 года. Это первая официально известная потеря в ходе пандемии среди руководителей крупных российских компаний. Коллеги господина Варичева говорят о шоке и потрясении. По данным "Ъ", несмотря на диагноз "пневмония", тест на коронавирус у топ-менеджера был отрицательным.

О смерти гендиректора "Металлоинвеста" Андрея Варичева после тяжелой болезни стало известно днем 27 апреля. Еще буквально две недели назад топ-менеджер давал интервью "Ъ", рассказывая о том, как холдинг справляется с кризисом и борется с коронавирусом, 8 апреля господин Варичев участвовал в онлайн-конференции "Сколково" о вынужденной цифровой трансформации.

В интервью топ-менеджер говорил, что в ноябре-декабре 2019 года уже перенес тяжелую болезнь, не исключив, что "это был тот самый коронавирус". Сейчас в "Металлоинвесте" и контролирующем его холдинге USM не комментируют вопрос, был ли диагностирован у господина Варичева SARS-CoV-2, говоря о "пневмонии".

Знакомый с ситуацией источник "Ъ" уточнил, что тест на коронавирус у топ-менеджера был отрицательным.

Андрею Варичеву было 52 года, из них около 30 лет он провел в металлургии - фактически сразу после того, как закончил в 1991 году авиамеханический факультет МАТИ по специальности "инженер-механик по летательным аппаратам". Он занимал руководящие должности на Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК, сейчас входит в Evraz), затем работал в "Носте", на базе которой в 2002 году создана "Уральская сталь" (сейчас входит в "Металлоинвест"). В 2002–2003 годах был первым заместителем директора по сбыту "Уральской стали", затем - заместителем гендиректора компании по коммерческим вопросам.

В 2005 году возглавил Михайловский ГОК в Курской области, в это время предприятие как раз вошло в "Металлоинвест". Господин Варичев продолжил карьеру уже в головном холдинге, занимая должности коммерческого директора, первого заместителя гендиректора. Возглавил "Металлоинвест" в 2009 году. Был депутатом Курской областной думы шестого (2016–2021 годы) созыва, избирался по спискам "Единой России". В администрации Курской области выразили глубокие соболезнования в связи с кончиной Андрея Варичева.

"Металлоинвест" - один из крупнейших в мире производителей железной руды. Ключевые активы: Лебединский и Михайловский ГОКи, ОЭМК и "Уральская сталь". В 2019 году выпущено 40,2 млн тонн железной руды, 28,1 млн тонн окатышей, 7,9 млн тонн горячебрикетированного железа, 4,9 млн тонн стали.

Основатель контролирующего "Металлоинвест" холдинга USM Алишер Усманов подчеркнул, что "ушел блестящий руководитель, волевой профессионал и, главное, близкий мне человек": "К несчастью, Андрей покинул нас в молодом возрасте и на пике карьеры. Он стоял у истоков "Металлоинвеста" и многие годы руководил им с присущей ему страстью. Все, что он создал, будет служить людям и России. Он будет вечно жить в моей памяти и в моем сердце". "Умер близкий друг и надежный товарищ, знаток своего дела и мудрый наставник для коллег,- добавил глава совета директоров "Металлоинвеста" Иван Стрешинский.- Искренне соболезную родным и близким. Андрей был незаурядный и крепкий человек, настоящий боец. Нам будет его не хватать".

Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев называет Андрея Варичева "лидером новой формации: умный, порядочный, честный, харизматичный, вдохновляющий, мотивирующий". "Меня глубоко потрясла новость об уходе Андрея Варичева, в нее сложно поверить и сложно принять,- говорит президент Группы НЛМК Григорий Федоришин.- Его уход - невосполнимая утрата. Он внес значительный вклад в развитие российской металлургии, всегда активно отстаивал интересы отрасли. При этом он был удивительно дружелюбным и открытым человеком, умел найти подход к самым разным людям. Группа НЛМК и я лично выражаем глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Андрея Варичева".