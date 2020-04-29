ТараТрах. Карьеру АмерГлавдемократа Байдена топит недоизнасилованная им еще в 90-х Рид

00:09 01.05.2020

Сексуальные скелеты из шкафа Джо Байдена

Фаворит демократов продолжает идти к победе на фоне громких скандалов



В США подвели итоги праймериз в штате Огайо, в условиях эпидемии COVID-19 проводившихся исключительно по почте. В демократических состязаниях ожидаемо победил единственный оставшийся в гонке кандидат - Джо Байден. Между тем его триумфальное шествие к выдвижению от партии омрачено сексуальным скандалом, следы которого тянутся в 1990-е годы. "Ъ" попытался понять, как, казалось бы, забытая история повлияет на президентскую гонку 2020 года.

"Всего лишь за несколько недель мы сделали то, на что другим штатам потребовались годы: создали возможность полностью перейти на голосование по почте", - с гордостью заявил глава канцелярии губернатора штата Огайо Фрэнк Лароуз. Изначально праймериз в Огайо планировались на 17 марта, но их перенесли из-за эпидемии коронавируса. Теперь этот опыт, несомненно, может пригодиться при проведении общенационального голосования 3 ноября, если эпидемиологическая ситуация не улучшится и хотя бы в некоторых регионах будет решено провести голосование по почте.

Впрочем, у "почтового голосования" есть, по-видимому, и большой минус: явка в Огайо по сравнению с 2016 годом, когда демократы провели традиционные праймериз, значительно упала - до 1,76 млн человек против 3,3 млн.



Тем не менее Джо Байден одержал решительную победу, набрав 72,4% голосов и заручившись поддержкой 96 делегатов на партийном съезде. Берни Сандерс, который поддержал господина Байдена, однако из гонки не вышел - чтобы "собирать" делегатов и отстаивать свои позиции на съезде во время переговоров с Джо Байденом,- заручился поддержкой четырех представителей (16,6% голосов).



Однако торжественное восхождение Джо Байдена к номинации от партии проходит не слишком гладко: в американской прессе разразился громкий скандал с его участием. В насильственных действиях сексуального характера политика обвинила Тара Рид, которая работала помощницей тогда еще сенатора Джо Байдена в 1990-е годы. Причем ранее она уже сообщала о сексуальных домогательствах со стороны босса, но не рассказывала о более серьезных действиях с его стороны.

Госпожа Рид пояснила: летом 1993 года ее просили передать начальнику сумку. Встреча должна была состояться в "получастном" помещении в здании Сената (не публичном, но и не зарезервированном для одного лица - речь может идти о помещениях для сенатора и его помощников). По словам Тары Рид, получив сумку, господин Байден прижал ее к стене и начал целовать ее лицо и шею. Затем он положил одну руку на ее грудь, коленом раздвинул ее ноги и второй рукой залез под юбку.

Все произошло мгновенно. Вот он что-то говорит, а вот его руки уже повсюду. Он целовал меня и говорил очень тихо: "Хочешь, где-нибудь уединимся"?" - описывала ситуацию госпожа Рид.

По ее словам, она отшатнулась и Джо Байден прекратил свои приставания. "Он смотрел на меня удивленным, даже шокированным взглядом. Он сказал: "Да ладно тебе, я слышал, я тебе нравлюсь". Потом указал на меня пальцем и продолжил: "Ты для меня ничто. Ничто!" А затем положил руки мне на плечи и сказал: "Все нормально, ты в порядке"",- рассказала Тара Рид.

Тогда девушка рассказала обо всем матери, а та посоветовала ей обратиться в полицию. Но госпожа Рид лишь пожаловалась членам аппарата Джо Байдена на домогательства с его стороны, умолчав о том, как именно он к ней приставал. Те никак на это не отреагировали, и тогда жертва обратилась в отдел по персоналу Сената. В отместку помощники сенатора лишили ее большинства обязанностей, перевели в офис без окон, начали чинить ей всяческие препятствия, а затем уволили.

Возмутительно, что такие обвинения выдвигаются против сенатора Байдена. Я не помню ее. Я не помню этого разговора. А я бы помнил, если бы он имел место",- прокомментировал эти новости Деннис Тонер, работавший в те годы старшим помощником сенатора и, по словам госпожи Рид, получивший ее жалобу.

Схожим образом отозвалась обо всем происходящем и Мариэнн Бейкер, главная помощница сенатора Байдена: "Я никогда не видела, не слышала и не получала ни одного сообщения о неподобающем поведении. Никогда. Ни от госпожи Рид, ни от кого-либо еще. Я не знаю и не помню событий, о которых рассказывает госпожа Рид и которые бы произвели на меня как на женщину и на менеджера неизгладимое впечатление". Ее заявление было выпущено штабом Джо Байдена.

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Впрочем, свои свидетели есть и у Тары Рид. В интервью изданию Insider ее слова подтвердила Линда Лакасс - женщины в те годы были соседками. Еще в 1995 или 1996 году госпожа Рид рассказала госпоже Лакасс о нападении. "Он прижал ее к стенке, залез под ее юбку и проник в нее пальцами. Она понимала, что это нападение, но думала, что ничего сделать не может,- вспоминала соседка Тары Рид.- Она плакала, это все тяжело ей далось. Помню, что посоветовала ей написать заявление в полицию". Издание Insider с помощью открытых источников установило, что обе женщины в 1995 году действительно жили в одном многоквартирном доме.

Линда Лакасс призналась, что решила выступить в поддержку подруги, когда увидела, как на ее откровения реагируют политики: штаб Джо Байдена ее обвинения отверг, а журналисты стали обращать внимание на сомнительные, с их точки зрения, факты о Таре Рид, например на ее предполагаемые симпатии к российскому президенту Владимиру Путину.

Еще одна свидетельница на стороне госпожи Рид - бывшая помощница сенатора Джека О"Коннелла Лорен Санчес, с которой Тара Рид работала с 1994 по 1996 год. "Рид рассказывала, что ее домогался ее предыдущий босс, когда она работала в Вашингтоне, а потом она пожаловалась на это, и ее уволили",- заявила госпожа Санчес. Она подчеркнула, что не помнит, упоминала ли Тара Рид Джо Байдена или конкретные детали нападения. Однако Лоррен Санчес точно помнит, что заверила Тару Рид: подобное на новом месте работы не повторится.

Вскоре в деле всплыло и видеосвидетельство: в интернете появился ролик из телешоу "Larry King Live", выпущенного в 1993 году. В эфир к ведущему дозвонилась женщина и сообщила, что у ее дочери "возникли проблемы" с американским сенатором. "Я хочу узнать, что помощница может сделать, кроме того, чтобы пойти к журналистам. Моя дочь только уехала оттуда - она работала на известного сенатора, и ей не к кому было обратиться со своими проблемами. Она могла обратиться к прессе, но не стала из уважения к нему",- обращается звонящая к ведущему.



Тара Рид уверена: это была ее мать. В 2016 году в разговоре с изданием The Intercept госпожа Рид упоминала о звонке матери на телешоу, однако точной даты назвать не смогла - на помощь пришли интернет-пользователи, которые нашли искомый выпуск программы.

В итоге она обратилась в полицию.

Я готова дать показания под присягой и работать с правоохранительными органами, потому что все это было. Пусть это и было 26 лет назад",- заявила она.

Тем не менее срок исковой давности по ее делу вышел, и полицейские, сначала заявившие об активном расследовании, сообщили, что производство по делу приостановлено. "Я хочу, чтобы меня выслушали честно и беспристрастно. И я хочу услышать ответ Джо Байдена, который он пока не дал",- пояснила Тара Рид свою позицию, сказав, что не удивлена таким итогом и будет и дальше бороться за правду.

Трудно сказать, насколько этот скандал повлияет на рейтинги Джо Байдена. Но сейчас, по данным агрегатора предвыборных опросов RealClearPolitics, он по популярности опережает своего соперника, действующего президента Дональда Трампа, на 6,3% (48,3% против 42%).

Алексей Наумов

от 29.04.2020,