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Китайцы нашли на Мадагаскаре останки загадочного зверя - зачем ему столько дырок в голове?
00:11 01.05.2020

На Мадагаскаре найдены останки "безумного зверя"
Ископаемые останки помогут понять, как протекала эволюция древних млекопитающих на островах. Об исследовании, опубликованном в журнале Nature, сообщает портал Phys.org.
Исследователи обнаружили окаменелость древнего млекопитающего, прозванного "безумным зверем". Животное, обитавшее 66 миллионов лет назад на Мадагаскаре, не похоже ни на одно известное млекопитающее. Зверек размером с опоссума обладал смесью странных черт, которые раньше не наблюдались ни у одного вида. Например, у него очень много дополнительных отверстий на морде. Такие отверстия были необходимы для кровеносных сосудов и нервов, что делало морду зверя очень чувствительной. Зубы зверя также структурированы необычным образом, который ученые пока не могут объяснить. Позвоночник содержит больше позвонков, чем у любого известного млекопитающего мезозойской эры. Все это еще раз подчеркивает странность эволюции, которая протекает в изоляции (например, на островах).

Как отмечают ученые, полный и хорошо сохранившийся скелет принадлежит гондванатерию - подотряду вымерших млекопитающих, которые жили на древнем суперконтиненте Гондвана. Обычно окаменелости мезозойской эры из Гондваны очень редки и включают лишь обломки костей. Но в останках найденного зверя сохранились хрящевая ткань, мелкие кости и даже короткий хвост. Исследователи назвали новый вид Adalatherium hui, что означает "безумный зверь Ху Яоминя" (имя одного из авторов исследования). Найденная особь на момент смерти не достигла зрелости и весила около 3,2 килограмма. Но по сравнению с другими млекопитающими Гондваны зверь был довольно крупным. Предполагается, что Adalatherium hui исчез вместе с остальными необычными животными на Мадагаскаре 66 миллионов лет назад, когда астероид уничтожил динозавров. Ученые надеются, что дополнительные исследования помогут заполнить пробелы в эволюции многих млекопитающих южного полушария.
О том, как появилась теория эволюции Дарвина, читайте в материале канала "Наука".

Источник - Phys.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588281060
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