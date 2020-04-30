Когда начнется новый карантин? Человечество ждут новые страшные эпидемии, - "СП"

07:49 01.05.2020 Когда начнется новый карантин?

Человечество ждут новые страшные эпидемии смертельно опасных заболеваний



Представитель Инфоцентра по ситуации с коронавирусом в РФ, врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что, несмотря на всю серьезность ситуации с распространением COVID-19, эта болезнь является своеобразной репетицией более смертоносной эпидемии. Медик полагает, что следом за коронавирусом человечество может поразить зараза, которая даст 30−35 процентов смертности. Так что называть COVID-19 "чумой XXI века" явно преждевременно, пишет колумнист издания "Московский монитор" Илья Смирнов.

С доктором Мясниковым согласен заведующий кафедрой инфекционных болезней РостГМУ, доктор медицинских наук Юрий Амбалов. По его мнению, 70−90 процентов людей, заразившихся коронавирусом, перенесут болезнь бессимптомно и приобретут иммунитет.

В новейшее время аналогов эпидемии коронавируса отыскать невозможно - ближайшее сравнение уводит нас к 1918−1920 годам, когда в мире бушевала "Испанка". Эта разновидность гриппа на излете Первой мировой войны унесла жизни примерно 100 миллионов человек, что на тот момент составляло 5% населения земного шара.



Однако, если покопаться в истории, легко можно найти свидетельства о морах более массовых и смертоносных чем "Испанка".



Первое документальное свидетельство об эпидемии оставил нам греческий историк Фукидид. Сейчас та болезнь носит название Афинская чума 430−426 годов до нашей эры. Болезнь вспыхнула в Афинах во время войны со спартанцами. Скученность населения, антисанитария, жизнь в воинских лагерях привела к тому, что эпидемия охватила Грецию в считанные дни и унесла жизни около 100 тысяч человек. Понятно, что афиняне афиняне увидели в эпидемии гнев богов. Но вероятнее всего "Афинскую чуму" завезли в Грецию моряки-торговцы из Египта, как бонус к экзотическим товарам. При изучении останков жертв той эпидемии археологи обнаружили частицы ДНК возбудителя брюшного тифа. Так что "чума" скорее всего была тифом.



После Рождества Христова мор фиксировался в истории цивилизации неоднократно. Например в 165−180 и 250 годы нашей эры в римской империи бушевала чума Галена и Киприана. Эта болезнь также не являлась "чумой" в буквальном смысле слова. Вероятно, войска императора Марка Аврелия Антонина, вернувшиеся из похода на Ближний Восток принесли в Рим в качестве трофея оспу, или корь - точных данных нет. Римский врач Гален так описал симптомы заболевания - у зараженных "Галеновой чумой" наблюдалась лихорадка, диарея, фарингит и кожная сыпь. Эта пандемия считается первой планетарной: от нее скончались около пяти миллионов римских граждан по всей империи.

Чуть меньше чем через век болезнь вернулась в Средиземноморье, уже под именем "Киприановой чумы" и забрала жизни еще одного миллиона человек.



Первая зарегистрированная пандемия именно чумы пришла в Европу в 541−550 годах нашей эры и осталась в летописях под именем "Юстинианова чума". Достаточно точное описание течения данной болезни дал в своей книге "Церковная история" антиохийский юрист Евгарий Схоластик, живший в правление византийского императора Юстиниана I.



Симптомы, по наблюдениям Схолястика, были двоякие. В первом случае на теле больного появлялись наросты. Во втором - заражение протекало без внешних признаков, но на последней стадии отмечалось повышение температуры, одышка, бред. Впрочем, в любой ситуации человек сгорал буквально за несколько дней. Чума собрала дань со всех народов известного тогда мира - в общей сложности от эпидемии Юстиниановой чумы умерли 90 миллионов человек.

Самое известное в человеческой истории смертельное поветрие - "Черная смерть" 1346−1353 годов. Это была классическая, эталонная чума и пришла она в Европу, опять таки в Востока. Уничтожив в северных провинциях Китая около 90% населения, потрепав Монголию и Индию, с купцами и корабельными крысами чума добралась до ближневосточных и европейских портовых городов. Оттуда болезнь начала свое неотвратимое шествие вглубь континента на север к Англии и на юг - в Сирию и Египет. За семь лет непрерывного ужаса чума скосила 200 миллионов человек, что тогда равнялось численности примерно 60-ти процентов людей на Земле.

Что интересно, в Россию "Черная смерть" пришла уже в конце пандемии. Чума поразила население Москвы, Смоленска, Киева, Чернигова и Суздаля. Однако нет данных, что эти города обезлюдели, или чудовищно пострадали. Потом зараза поползла на юг и без следа угасла на землях будущего вольного казачества - где-то между реками Днестр, Дон и Хопер.



От эпидемий в новейшей истории страдал и Новый Свет. В 1545-1554 годах на территории Мексики и Центральной Америки бушевала эпидемия "Коколизтли" ("вредитель" в переводе с атцекского). Природа этой эпидемии неизвестна, но похоже, это был старый, добрый европейский брюшной тиф, завезенный в Америку конкистадорами и осложненный местным климатом. У зараженных "коколизтли" людей появлялись боли в груди и животе. Менялся цвет глаз, кожи, и языка - они зеленели или чернели. Вскоре начинались бред, судороги, а потом - смерть. От эпидемии "коколизтли" скончались около 15 миллионов американских аборигенов.

Навязчивая подруга европейской истории - "чума", в последующие столетия неоднократно гуляла по Евразийскому континенту. В 1654-1655 годах, при государе Алексее Михайловиче, она посетила Россию и погубила от 300 тысяч до 1 миллиона человек. Прицерковные кладбища в городах и селах были переполнены. "Великая чума" в Лондоне в 1665-1666 годах убила на территории Великобритании (преимущественно в столице) около 100 тысяч человек. Разруху довершил Великий лондонский пожар, который за четыре дня испепелил город. К счастью, английская чума оказалась локальной и не перекинулась на континент.



В 1720-1722 годы Францию посетила "Марсельская чума". Эта была первая эпидемия для борьбы с которой власти ввели ограничения в передвижении людей и товаров. Портовый Марсель и ближайшие к нему города Прованса огородили противочумной стеной, пересекать которую запрещалось под страхом смертной казни. Так удалось локализовать эпидемию в пределах юга Франции, хотя около 100 тысяч человек все равно погибли. Уже тогда, наученные горьким опытом столетий, власти "вычислили", что чуму завез в город корабль "Гран Сен-Антуан", приплывший из Сирии через Сеид, Триполи и Кипр.



А в Россию чума последний раз наведалась в царствование Екатерины II, в 1770-1772 годах. Скорее всего она явилась результатом Русско-турецких войн, так как начала распространяться из Северного Причерноморья. В центральном регионе администрацией городов и, в первую очередь - Москвы, были введены жесткие карантинные меры.

Один из необходимых в то время запретов - запрет целовать чудодейственную икону Божией Матери у Варварских ворот Китай-города привел к бунту. Набожные москвичи разграбили Чудов и Донской монастыри, убили московского архиепископа Амвросия, а затем разгромили богатые дома и чумные больницы. Бунт удалось подавить с помощью солдат: 100 человек горожан были убиты, еще 313 - арестованы.



XIX век запомнился тремя эпидемиями холеры: с 1816 по 1826 годы (в Европе и Азии), с 1829 по 1851 годы (кроме Европы и Азии затронула еще и Северную Америку) и с 1852 по 1860 годы (большая часть мира). За это столетие от холеры погибло более 60 млн человек. Вторая эпидемия, кстати, оказала русской культуре неоценимую услугу: пересиживая заразное поветрие в Болдино, Александр Пушкин написал "Евгения Онегина", "Повести Белкина", "Маленькие трагедии", "Домик в Коломне" и множество иных перлов в стихах и прозе.



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Вероятно, холера явилась тогда в мир как первое следствие промышленной революции: скученность людей в городах, но несоблюдение азов гигиены, оказалось холере "на руку". Ведь холера передается исключительно через грязную посуду и воду.

В конце XIX столетия, в 1877 году, в Европе объявилась натуральная оспа и в последующие годы убила более 500 тысяч человек по всему миру. Оспу удалось победить только через сто лет - в 1977 году, с помощью тотальной вакцинации населения. Сейчас вирус оспы официально признан вымершим - это первое заболевание, полностью побежденное человеком в неравном поединке.

Наконец - знаменитая "Испанка", с которой так любят сравнивать современную нам эпидемию коронавируса COVID-19. "Испанка", зародилась, как теперь известно, в США, среди солдат-новобранцев, отправляемых на европейский фронт. Как исключительно-опасная болезнь она была идентифицирована в Испанских госпиталях, отчего и получила свое общепринятое название.



В 1918-1920 годы, благодаря перемещениям больших масс гражданского населения и солдат, в условиях Первой мировой войны, испанка стремительно распространилась по всем континентам Земли. Ее победному шествию способствовали антисанитария, авитаминоз, плохое питание и скученность людей.

Болезнь эта, являлась по сути гриппом А подтипа H1N. Однако, всего за два года она заразила больше полумиллиарда человек, а убила более 100 миллионов. Наравне с чумой и оспой эту пандемию вспоминают как одну из самых страшных эпидемий в истории, ведь от "Испанки" умерло около 5% населения планеты.

Болезнь была коварна: большинство погибших от "Испанки" были здоровыми людьми в возрасте от 20 до 40 лет. Как теперь установлено, вирус вызывал в человеке "паническую" реакцию иммунной системы, отчего организм буквально убивал сам себя: ткани легких у зараженных людей разрушались, дыхательная система быстро заполнялась жидкостью. Люди пожилые, либо с ослабленной иммунной системой, наоборот - чаще выживали, или даже переносили заболевание на ногах.



С этих пор эпидемии гриппа, различной степени тяжести, стали постоянными спутниками человечества. В Китае, в 1957-1958 годах разразилась эпидемия Азиатского гриппа. Болезнь затронула даже СССР, где медицина уже в те годы была на должном уровне, не говоря уж о гражданской дисциплине. Сейчас эксперты полагают что тот вирус гриппа А подтипа H2N2 убил в Азии около пяти миллионов человек, но точной статистики в регионе тогда не велось.

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У всех на памяти, как в 2009-2010 годах пришел "свиной" грипп A/H1N1. Впервые он был идентифицирован в Мексике. Его симптомы: головная боль, повышение температуры, кашель, насморк, диарея, рвота и режущие боли в животе.

Конспирологи и тогда уверяли, что "свиной" грипп был результатом заговора фармацевтических компаний, которые во время пандемии заработали на вакцине более 18 млрд долларов. Действительно, лабораторно-подтвержденных случаев заражения "свиным" гриппом зафиксировано лишь 18 500. На самом деле, по уточненным данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, жертв заболевания было на порядок больше - 575 400 человек.

Наконец, нельзя забывать о текущих, "вневременных" эпидемиях. Это лихорадка Эбола, начавшаяся в Западной Африке в 2013 году и эпидемия вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), идентифицированная в 1980 году и не побежденная по настоящее время.



Лихорадку Эбола к счастью, карантинными мерами удалось запереть на Черном континенте, а в октябре 2019 года была получена вакцина от этой болезни. Правда, она имеет лишь временную регистрацию ВОЗ. В настоящий момент жертвами данного заболевания все же стали более 11 000 человек. В случае с ВИЧ, терапия и лекарства позволяют лишь замедлить течение заболевания, однако не избавляют от него. Начиная с 1980 года в общей сложности из-за ВИЧ погибло более 40 сорока человек. Еще более 37 миллионов человек живут с этим заболеванием.



Какой будет новая смертельная зараза, остается только гадать. Одно понятно: новая инфекция обязательно "выползет" из отдаленных районов Африки или Китая. Причем, есть большая вероятность, что она будет по-настоящему смертельной в отличие от коронавируса. Остается только надеяться, что человечество, "натренировавшись" на нынешнем карантине, встретит очередную пандемию достойно.



30 апр. 2020 Источник - svpressa.ru

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