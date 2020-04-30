"У меня есть один недостаток – меня считают дураком и шутом". Новое правительство Словакии возглавил очередной еврофрик Матович

10:38 01.05.2020

Парламент Словакии выразил доверие правительству Матовича

30.04.2020



В четверг парламент Словакии выразил доверие правительству премьера Игоря Матовича и одобрил его программу. За это проголосовали 93 из 141 присутствовавших депутатов, заседание транслировалось сетевыми ТВ-каналами.

Выборы в парламент Словакии состоялись 29 февраля, в них приняли участие 65,8% избирателей. Больше всех голосов получила партия "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ), а ее лидеру Матовичу глава республики Зузана Чапутова поручила формирование Кабмина.

21 марта лидеры четырех демократических партий – ОЛНЛ, "Мы семья", "Свобода и солидарность" и "За людей" ‒ подписали соглашение о создании правящей коалиции, которая располагает в парламенте конституционным большинством, имея 95 мест из 150. Президент Словакии в тот же день утвердила предложенный коалицией состав правительства.

"В связи с тем, что новому Кабинету с первого же дня пришлось включиться в борьбу с распространением коронавируса в стране, программное заявление было подготовлено и объявлено лишь 11 дней назад и лишь сегодня мы попросили о выражении доверия нашему правительству и утверждении нашей программы", ‒ заявил на заседании Матович.



Главу нового правительства ‒ молодого экстравагантного оппозиционера Игоря Матовича – украинская пресса уже поспешила окрестить "словацким Зеленским". А сам он заявил: "У меня есть один недостаток – меня считают дураком и шутом. Но и в этом есть свои плюсы".

Избрание Матовича премьер-министром, как и в случае избрания Владимира Зеленского президентом Украины, действительно, было результатом разочарования избирателей предыдущей властью. Но "казус Зеленского" показывает и то, что разочарование предыдущими политиками не мешает росту разочарованности новоизбранными. Рейтинг Зеленского как президента постоянно сползает вниз из-за невыполнения им предвыборных обещаний. От такого сценария премьер тоже не застрахован.



Партия Матовича "Обычные люди" сменила партию Smer, правившую страной 12 лет. Матович сформировал правящую коалицию, чтобы получить в парламенте большинство, необходимое для внесения изменений.

Новый премьер привлек симпатии избирателей громкими обещаниями расследовать факты коррупции в высших эшелонах власти (и Зеленский, помнится, привлек народ разговорами о "посадках" коррупционеров). Во внешнеполитической программе его правительства сказано: "Мы будем поддерживать трансформацию Украины и ее европейские перспективы и не признаем [допустимым] нарушение ее территориальной целостности". Это было сделано для того, чтобы заручиться поддержкой Вашингтона, что для молодого правительства, наобещавшего серьезные разборки с коррупционерами, немаловажно.

Пост председателя парламента занял Борис Коллар – лидер партии "Мы ‒ семья", которая в Европарламенте выступает союзником французских и итальянских евроскептиков во главе с Мари Ле Пен и Маттео Сальвини.



Министром иностранных дел в новом правительстве назначен посол Словакии в США и карьерный дипломат Иван Корчок. Его характеризуют как продолжателя линии Мирослава Лайчака – прозападного дипломата с антироссийскими убеждениями. Но словацкие аналитики подчеркивают: антироссийские заявления Корчока (если такие последуют) будут уравновешены пророссийскими заявлениями Коллара и менее прозападных словацких депутатов.

Отвечая в интервью газете Pravda на вопрос о том, какие отношения он хочет развивать с Москвой, новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной. "Если кто-то думает, что мы хотим создать некий ад в отношениях с Россией, то он очень ошибается", ‒ сказал он. В то же время политик добавил, что в Словакии "не делают вид, что Россия по отношению к нам не предпринимает шагов, переходящих за границу дружественных отношений". По его словам, если власти страны почувствуют, что Москва "перегибает палку", то предпримут "адекватные ответные действия". "Но если к нам будут относиться дружественно и ответственно, то и мы будет относиться к партнерам таким же образом", ‒ подчеркнул глава Минобороны.

Надь намерен опровергнуть представление о себе, как о "проамериканском министре". По его словам, он хочет придерживаться лишь интересов Словакии. В то же время глава минобороны подчеркнул верность нового правительства союзническим обязательствам республики в НАТО и Евросоюзе.