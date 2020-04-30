Сирийский полигон. Россия задает тон в испытаниях новых видов вооружений, - В.Панов

10:41 01.05.2020 Валерий Панов

30.04.2020



В Сирии прошли испытания новейшего российского танка на платформе "Армата", заявил в эфире телеканала "Россия 1" глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, такая проверка позволит учесть всю специфику работы в боевых условиях. Мантуров напомнил, что "Армата" не имеет аналогов в мире, оружие постоянно тестируют и модернизируют. Москва уже получила предварительные заявки на экспорт этого танка, однако отправлять его за границу можно будет только после начала серийных поставок в войска и получения паспорта экспортного облика.



Это заявление российского министра вызвало волну публикаций в зарубежных и российских СМИ, главным образом, либеральных, которые запестрели заголовками типа "Как оказались в Сирии "танки Мантурова"". Ну, вроде как в России и темы для них злободневнее нет, и про коронавирус забыли. Вместе с тем иностранный интерес к российским вооружениям вполне понятен. "Кремль уже давно использует сирийский конфликт как возможность испытать новое оружие и другую военную технику", - утверждает американское издание The Drive. По мнению военного обозревателя издания Д. Тревитика, пока неясно, насколько жесткими были эти испытания и подчеркивает, что у боевиков антиправительственных сил имеется большое количество противотанковых ракет. При этом он как-то "забыл" объяснить, откуда у террористов появилось оружие. Впрочем, это давно ни для кого не секрет: в схронах боевиков и на их тайных складах правительственным войскам в качестве трофеев постоянно достаются оружие и боеприпасы с клеймом стран НАТО.

"Даже если какое-то количество Т-14 действительно поступило в страну, вполне возможно, что российские военные ограничили их фактическое использование, чтобы уменьшить вероятность несчастных случаев или реальных боевых потерь", - считает Д. Тревитик. По информации иностранных источников, в распоряжении сирийской армии находятся до 30 современных российских танков Т-90 и Т-90А. Западные аналитики утверждают, что российские машины показали высокий уровень эффективности в боях с террористами. Потерь среди российской техники нет.



А один случай из этой "серии", свидетельствующий о высокой надежности нашей техники, широко разошелся по просторам интернета. По танку Т-90 был произведен прицельный пуск из ПТУР TOW (оружие армии США, которое поставили и на Украину). У западных экспертов наступил просто шок, когда они увидели, как танк своим ходом ушел с того места, где был якобы подбит.



Повреждения от новейшей американской противотанковой ракеты оказалось возможным устранить в полевых условиях. Что называется, броня крепка… Лучше рекламы для российского оружия не придумаешь, а они там гадают, сколько Т-14 прошло испытанием Сирией!..

Крупнейшее китайское интернет-издание Sohu ("Соху") отмечает, что Россия активно использует Сирию как полигон для испытания новых образцов оружия. Кроме опытных образцов истребителей Су-57 здесь испытывались крылатые ракеты "Калибр", авиационные ракеты класса "воздух-земля" Х-59МК2 "Овод", ракеты комплекса С-400 и комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха-4". И ничего ни удивительного, ни тем более возмутительного в этом нет. Войны и военные конфликты всегда используются для испытаний новейших видов техники и вооружений в боевых условиях. Даже страны, не принимающие участие в конфликтах, стараются любым способом "протолкнуть" свои технические новинки или их компоненты на поле боя.



Американские военные очень любят проверять оружие чужими руками (впрочем, остальные страны тоже не прочь провернуть этот финт). Сначала в Сирии засветились тяжелые противотанковые ракетные комплексы предыдущих поколений BGM-71 ТOW. Первая партия ПТУР составила 20 установок. Для группировки в 150 тыс. боевиков всех мастей этого, конечно, недостаточно. И вот на днях в СМИ появились сообщения о том, что, по данным российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), с начала года Вашингтон направил в Сирию 13 военных колонн. Москва уже не раз указывала на внешнюю поддержку боевиков в САР. Руководитель ЦПВС в САР контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что военная техника используется по всей территории Заевфратья. Кроме того, из Ирака в страну прибыло свыше 300 грузовых автомобилей с различными видами вооружения, боеприпасами и материальными средствами.

В итоге ситуация на северо-востоке Сирии продолжает ухудшаться, в том числе на территориях, которые находятся под контролем возглавляемой Вашингтоном глобальной коалиции из 68 стран по борьбе с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в РФ), подчеркнул Журавлев. И что там конкретно было в этих грузовиках, янки, конечно, не признаются.

Но именно в Сирии в сентябре 2014 г. американцы испытали в боевых действиях F-22 Raptor. Уже к февралю самолеты выполнили более ста боевых заданий против сирийских исламистов.



США испытали здесь в действии и истребитель пятого поколения F-35A Lightning II. Это совместный проект США, Австралии, Великобритании, Дании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии и Турции.



Самолет был спроектирован по технологии снижения заметности. Он способен нести ядерные боеголовки. При этом, напомним, нахождение в Сирии США со всей их коалицией незаконно, поскольку никто из них не получил на это санкции сирийских властей.

Снимки полета F-35A Lightning II разместили в официальном Twitter-аккаунте международной антитеррористической коалиции. В комментарии к фотографиям уточнили, что он совершил полет 10 апреля в рамках продолжающейся борьбы с боевиками террористической организации "Исламское государство". По информации Al-Masdar News, американский истребитель заметили в небе над провинциями Дейр-эз-Зор и Хасака, то есть в непосредственной близости от аэродрома Камышлы, где сейчас располагается база российских военных.

Россия не отстает в деле проверки своих вооружений. После того как Су-24М российских ВКС был сбит турецким истребителем, в Сирию для защиты авиабазы были спешно самолетами Ан-124 "Руслан" доставлены зенитно-ракетные комплексы С-400. А слова представителя минобороны РФ Игоря Конашенкова о том, что "радиус действия (ракет ЗРК С-400) может стать сюрпризом для любых неопознанных летающих объектов", прозвучали как намек на тестирование новых ракет. Есть данные и по применению новейших стратегических ракет Х-101 (воздух - поверхность), созданных с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. В версии Х-102 она может нести ядерную боеголовку на дальность в 5500 километров. Российские войска использовали Х-101 c 17 по 20 ноября 2015 г. Запуск производился со стратегических бомбардировщиков Ту-160, работавших с авиабазы в Энгельсе.

Одними из наиболее заметных событий сирийской операции являются пуски по объектам ИГ крылатых ракет "Калибр". Впервые их применили 7 октября 2015 г. четыре малых ракетных корабля Каспийской флотилии проекта 21631 "Буян" ("Дагестан", "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич"). ВМФ России произвел и несколько пусков "Калибров" из подводного положения. 9 декабря 2015 г. удар по ИГ нанесла дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" проекта 636.3 "Варшавянка". Пуск произошел из акватории Средиземного моря.

В конце марта министр обороны РФ Сергей Шойгу на правительственном часе в Совете Федерации заявил, что операция в Сирии повысила международный авторитет России и дала огромный качественный импульс для развития Вооруженных сил.



Глава нашего военного ведомства напомнил: боевой опыт в Сирии получили все командующие войсками военных округов и офицеры штабов, все командующие общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 90% летного состава, 56% специалистов ПВО, 61% - офицеров ВМФ и 98% - военной полиции.



Шойгу также отметил, что в России появилась целая плеяда высококлассных летчиков, у которых по 200 и более боевых вылетов, и сообщил, что наши войска "оснащаются современным, проверенным в бою надежным оружием".

Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов говорил RT, что сирийская операция подстегнула интерес к российскому оружию. Демонстрация боевых возможностей российской армии объективно усиливает позиции Москвы на мировом рынке вооружений. "Конечно, нельзя сказать, что Россия применила какое-либо вооружение, и на него тут же появился спрос. Покупка военной техники - процесс небыстрый. Тем не менее очевидно, что активная позиция Москвы по сирийскому кризису привлекла внимание к нашей военной технике", - констатировал Пухов.

По его мнению, Россия в отличие от США готова предложить партнерам уникальное оружие. В частности, Пухов отметил оперативно-тактический комплекс "Искандер" и противотанковый ракетный комплекс "Корнет", который используют в Сирии Силы специальных операций, действия которых западные СМИ часто называют ювелирными. Эта структура Вооруженных сил РФ объединила подразделения армейского спецназа. Формирование ССО было завершено в 2013 г. Кроме того, "бестселлером" на мировом рынке, как считает эксперт, является танк Т-90. Руслан Пухов также полагает, что российская армия продемонстрировала в Сирии серьезные успехи, получив столь необходимый боевой опыт. По его мнению, миссия в арабской республике помогла выявить как сильные, так и уязвимые стороны российских войск. В связи с этим Россия наметила дополнительные задачи по совершенствованию армии.

В ноябре прошлого года на заседании Совбеза президент России Владимир Путин рассказал о доле современного оружия и техники в войсках. Глава государства назвал госпрограмму вооружений успешной и подчеркнул, что она позволила начать кардинальное техническое переоснащение армии. "В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%", - отметил российский лидер.

По его словам, ряд образцов вооружений по характеристикам опережает зарубежные аналоги на несколько лет вперед. Москва должна адекватно анализировать и точно прогнозировать возможные изменения ситуации и в соответствии с выводами развивать военный потенциал, отметил Путин.



Между тем опыт, полученный в Сирии, не должен становиться поводом для самоуспокоения. Не нужно забывать, что в САР хотя наши ВС и действовали против фанатичного, воспитанного в духе человеконенавистнической идеологии противника, хорошо подготовленного индивидуально, но технически слабого.



Его подразделения не обладают в достаточной степени ни комплексами ПВО, ни флотом, ни авиацией, ни средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Насколько успешно будет действовать российская армия против более грозного противника - никто не знает. И как бы на не повторить опыт участия СССР в гражданской войне в Испании 1936 - 1939 гг.

Фактически в этот период Испания превратилась в международный полигон, на котором Германия, Италия и СССР в боевых условиях испытывали свою новейшую технику. В Испании был подтвержден тезис о характере грядущей мировой войны как войне моторов. Толчок получило развитие авиации, бронетанковой техники. Это серьезное военное столкновение в канун Второй мировой войны заставило как его прямых участников, так и наблюдателей сделать выводы военно-технического плана.

Советское руководство изучало и обобщало опыт Испанской войны, технические характеристики всей использовавшейся в ее ходе военной техники, прежде всего своей. Ряд сделанных заключений нашли практическое применение при совершенствовании и модернизации советских танков, самолетов, артиллерийских орудий. Но если выводы из войны в Испании советской стороной и были сделаны, то необходимые мероприятия, а именно: обновление и расширение военно-технического парка, завершение формирования механизированных корпусов, кадровые проблемы, - к началу войны решены не были.

Испанская ситуация похожа на ту, что сейчас наблюдается в Сирии. В 2014 г. без согласия Дамаска и одобрения со стороны ООН началась военная интервенция в Сирию со стороны США и их союзников - Германии, Британии и Франции, потом к ним в добровольно-принудительном порядке присоединился ряд других стран. Более четырех лет Вооруженные силы РФ выполняют боевые задачи в Сирийской Арабской Республике. Официальной датой начала операции считается 30 сентября 2015 г. Как и в конце 1970-х гг. (и в 1936 г.) Москва решила оказать помощь иностранному государству. Крах официального Дамаска означал бы неминуемое распространение хаоса на Ближнем Востоке и мог отразиться на геополитических и экономических интересах России. Падение Асада неизбежно ослабляло Иран, приводило бы к серьезному усилению Турции, Катара, Саудовской Аравии и исламистских сил в регионе в целом.

В Сирии Москва добилась впечатляющих политических результатов, хотя еще после первого года войны успех нашей страны многим казался неочевидным. Часть зарубежных политиков и экспертов усмотрела в сирийской операции некое подобие афганской кампании. Сегодня становится понятно, что в Кремле учли опыт афганский войны. Москва не использовала наземные подразделения. Боевые действия ведут преимущественно ВКС. У нас никогда не забывали, что происходящее в арабской республике - это гражданская война, отягощенная вмешательством внешних сил.



Сегодня есть немало оснований для того, чтобы утверждать: повторения печального опыта прошлого не произойдет, по крайней мере, пока даже не намечается.



"Всего в Сирии мы апробировали 359 образцов современного вооружения", - отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу. "По итогам боевых действий в Сирии у нас, естественно, был проведен большой разбор полетов, и не один, и не десять. Могу вам сказать, что около 300 типов вооружения были доработаны с учетом сирийского опыта, а 12 образцов, которые считались перспективными, мы просто сняли с производства и с вооружения", - сказал он в интервью изданию "МК". В то же время глава Минобороны России подчеркнул, что военная операция в Сирии открыла новые возможности перед российским ОПК и существовавшие ранее виды вооружения теперь являются более эффективными.

Пока весь мир борется с пандемией коронавируса, внимание приковано к ней, и только к ней одной. Но никуда не делись и иные проблемы, как мирного, так и военного характера. Рано или поздно болезнь отступит, и эти проблемы снова выйдут на первый план. Но, думаю, лучше не забывать о них сегодня, чтобы не сокрушаться завтра. Видимо, из Сирии уходить придется не скоро. Хотя, конечно, было бы лучше, если бы все страны испытывали новинки на своих полигонах. Источник - stoletie.ru

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