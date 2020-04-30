Талибы могут лишиться своего лоббиста в Вашингтоне. Халилзада гонят в отставку

10:44 01.05.2020

Генерала Джозефа Данфорда называют возможным новым спецпредставителем США по афганскому урегулированию



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



Посол Залмай Халилзад может быть в ближайшее время отправлен в отставку с должности спецпредставителя США по афганскому урегулированию. Как сообщают источники "НГ" в Кабуле, в этом случае представлять интересы Вашингтона в Афганистане, скорее всего, будет генерал Джозеф Данфорд, в недавнем прошлом руководитель Объединенного комитета начальников штабов. Слухи об отставке Залмая Халилзада, который является главным архитектором политической сделки между США и "Талибаном" (организация запрещена в РФ), по оценкам экспертов "НГ", свидетельствуют об исчерпании его миротворческой миссии и, возможно, являются прелюдией к новому зигзагу американской стратегии в Афганистане.

Как стало известно "НГ", информацию о возможной отставке Залмая Халилзада в частных беседах озвучили некоторые американские дипломаты в Кабуле. Согласно тем же источникам, новым спецпредставителем США по афганскому урегулированию, скорее всего, станет 65-летний генерал Джозеф Данфорд. "Если вброс информации об уходе Халилзада не провокация и не попытка американской стороны, таким образом, как-то повлиять на некоторых афганских политиков, то, значит, мы находимся в преддверии больших перемен", - полагают кабульские политические наблюдатели.

Генерал Данфорд лишь в одном похож на 69-летнего Залмая Халилзада – оба они являются членами "афганской пожарной команды" госсекретаря Майка Помпео. Во всем остальном их карьерные истории радикально отличаются друг от друга. Уроженец Бостона (штат Массачусетс), Джозеф Данфорд является профессиональным военным: с 1978 года его судьба связана с Корпусом морской пехоты США, в котором он сделал блистательную карьеру. Данфорд настоящий спецназовец – и по духу, и по качеству боевой подготовки. За его плечами служба в Ираке, с октября 2012-го по сентябрь 2014 года генерал-лейтенант Джозеф Данфорд командовал силами США и НАТО в Афганистане. Данфорд имеет около 20 правительственных наград, среди которых орден "Легион почета", который вручается только непосредственным участникам боевых действий, две медали "За Ирак", две медали "За борьбу с международным терроризмом" и медаль командования НАТО за службу в Афганистане.

После завершения афганской миссии в 2014 году генерал Данфорд год командовал Корпусом морской пехоты США, а затем около четырех лет возглавлял Объединенный комитет начальников штабов.

Афганские эксперты, комментируя возможную замену Залмая Халилзада на Джозефа Данфорда, отмечают в качестве позитивного фактора его "исключительно американское" происхождение, а также имидж "человека Пентагона": "Халилзад – этнический пуштун, родившийся в Мазари-Шарифе на севере Афганистана. Это обстоятельство, несмотря на его американский паспорт, скорее, было помехой в работе Халилзада в Афганистане, чем помогало ему. Ни один афганский политик никогда не доверял Халилзаду. В нем видели не столько американского представителя, сколько одного из заинтересованных игроков на афганской политической доске, сумевшего получить сильный козырь в виде крупной госдолжности в США (Залмай Халилзад сначала занимал пост посла США в Афганистане, а затем стал спецпредставителем Вашингтона по афганскому урегулированию – "НГ"). Халилзада, например, до недавнего времени некоторые афганские политики и эксперты подозревали в стремлении возглавить временное или переходное правительство Афганистана, в которое, как ожидалось, должны были войти талибы. За Халилзадом также прочно закрепилась репутация главного лоббиста "Талибана" в Америке, которая только окрепла после подписания 29 февраля 2020 года в Катаре сделки между талибами и американцами. Весь процесс переговоров США с талибами шел через Халилзада, который в итоге и подписал с ними договор от имени Вашингтона".

По словам кабульских экспертов "НГ", "то, что возможный сменщик Халилзада генерал Данфорд этнический американец, безусловно, является важным плюсом – его никто не будет подозревать в личном интересе в афганской политике": "Второй плюс – то, что он человек Пентагона. Среди значительной части афганцев распространено мнение, что Госдепартамент играет сегодня на стороне талибов, Пентагон же занимает более взвешенную позицию, поскольку вместе с другими союзниками по НАТО активно поддерживает афганские правительственные силы безопасности. Учитывая прошлый военно-политический опыт генерала Данфорда в качестве командующего западными силами в Афганистане, есть основания полагать, что он не будет, как Халилзад, заглядывать в рот талибам и быть у них на побегушках".

Возможная замена спецпредставителя США по афганскому урегулированию, считают кабульские эксперты "НГ", является признаком того, что "миссия Залмая Халилзада, как минимум, исчерпана, если не провалилась": "Несмотря на формальное подписание февральской сделки в Катаре, убедить талибов прекратить "джихад" не удалось. Более того, боевики явно готовятся к активизации боевых действий в Афганистане, с нетерпением ожидая обещанного вывода американских войск. Талибам не нужен мир в стране, им нужна власть и они рассчитывают добиться этого, в том числе, благодаря интригам Халилзада".

Очевидно, что возможная замена Халилзада на генерала Данфорда может быть связана не только с отсутствием реального прорыва в политическом диалоге с талибами, но и с неспособностью или нежеланием уроженца Мазари-Шарифа помирить президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани с его главным публичным конкурентом доктором Абдуллой Абдуллой. В результате эту работу за спецпредставителя США приходится делать политическим эмиссарам НАТО и дипломатам из стран-членов Североатлантического альянса и ЕС.

Кабульские эксперты "НГ" не сомневаются, что в случае назначения на должность спецпредставителя США по афганскому урегулированию генералу Данфорду в первую очередь придется заняться консолидацией афганской политической элиты, чтобы не допустить усиления позиций талибов на все еще не снятых с повестки дня межафганских переговорах.

Возможная отставка Залмая Халилзада вряд ли обрадует его российского коллегу и друга Замира Кабулова, уверены независимые афганские наблюдатели: "Известно, что спецпредставитель президента РФ по Афганистану Кабулов очень тесно связан с Халилзадом, в том числе, неформальными отношениями. Нередкими были моменты, когда казалось, что Халилзад и Кабулов представляют в Афганистане не две страны, а одну. Их сближает не только комплиментарное отношение к талибам и некоторым лидерам бывшего "Северного альянса", но также плохо скрываемое раздражение и недовольство командой президента Мохаммада Ашрафа Гани. Отставка Халилзада лишит Кабулова важного партнера в афганской игре".

Следует также отметить, что генерал Джозеф Данфорд имеет репутацию "ястреба" в отношении Москвы. Ранее он публично называл Россию главной угрозой национальной безопасности США, наряду с Китаем, Северной Кореей и "Исламским государством" (организация запрещена в РФ).