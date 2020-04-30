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В Узбе прорвало дамбу Сардобинского водохранилища. Затыкать послан премьер Арипов
11:11 01.05.2020

Премьер-министр Узбекистана прибыл в район прорыва дамбы Сардобинского водохранилища

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в район прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

"Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в район затопления из-за прорыва Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области", - сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, 1 мая произошла утечка воды из шестой пикетной стены дамбы. В результате вода затопила кишлак Кургантепа Сардобинского района. Планируется эвакуация еще ряда населенных пунктов, которым грозит подтопление.

Отмечается, что уже эвакуировано 11 тыс. 598 человек. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

На месте задействованы около 900 сотрудников спасательных служб и почти 200 единиц техники.

В гидросооружении Сардобинского водохранилища собрано 922 млн кубометров воды.

Источник - УзТАГ
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