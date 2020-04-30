КазВирус - 3504 (+ 102)

12:05 01.05.2020

Зафиксировано 102 новых случая коронавируса, из них в Алматы - 79



В Казахстане зафиксировано сразу 102 новых случая коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Сoronavirus2020.kz.



За 3,5 тысячи перевалило число заболевших коронавирусом в Казахстане



Больше всего заразившихся коронавирусом вновь в Алматы - 79 человек. Остальные больные находятся в следующих регионах:

Западно-Казахстанская область - 6,

Нур-Султан - 5,

Восточно-Казахстанская область - 3,

Туркестанская область - 3,

Алматинская область - 2,

Жамбылская область - 2,

Мангистауская область - 1,

Шымкент - 1.

Всего в Казахстане к этому часу выявлено 3504 случая коронавируса.

Отметим, что выздоровели 866 человек, а скончались 25.