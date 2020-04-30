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КазВирус - 3504 (+ 102)
12:05 01.05.2020

Зафиксировано 102 новых случая коронавируса, из них в Алматы - 79

В Казахстане зафиксировано сразу 102 новых случая коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Сoronavirus2020.kz.

За 3,5 тысячи перевалило число заболевших коронавирусом в Казахстане

Больше всего заразившихся коронавирусом вновь в Алматы - 79 человек. Остальные больные находятся в следующих регионах:
Западно-Казахстанская область - 6,
Нур-Султан - 5,
Восточно-Казахстанская область - 3,
Туркестанская область - 3,
Алматинская область - 2,
Жамбылская область - 2,
Мангистауская область - 1,
Шымкент - 1.
Всего в Казахстане к этому часу выявлено 3504 случая коронавируса.
Отметим, что выздоровели 866 человек, а скончались 25.

Источник - tengrinews.kz
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