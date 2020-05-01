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В Азии популярны новые пандемические имена детям - Ковид, Корона и Локдаун, - Le Figaro
13:56 01.05.2020

1 мая 2020 г.
Корреспондент | Le Figaro
Новые имена для детей в Азии: Ковид, Корона и Локдаун
"(...) Сначала появилась девочка Корона Кумар, следом за ней - Ковид Мари. Коронавирус безусловно оставит свой след. В Азии с каждым днем все больше и больше родителей называют своего новорожденного ребенка именем, связанным с Covid-19, который привел к кризису в области здравоохранения во всем мире. И очевидно, что им придется столкнуться с долгосрочными последствия своего выбора", - пишет Le Figaro.
"(...) 13 апреля Коллин Табеса в Баколоде, на Филиппинах, родила девочку. По соглашению с отцом Джоном Тупасом она решила выразить всю свою благодарность за беспроблемные роды. "Этот Covid-19 причинил огромные страдания по всей планете", - подчеркивает 23-летний Джон Тупас в беседе с агентством AFP. На память об этом беспрецедентном периоде он и его жена захотели, чтобы их дочь носила "имя, которое напоминает нам о том, что Covid пощадил нас": Ковид Мари ".
"Несколькими неделями ранее та же самая мысль возникла у двух мам в юго-восточной Индии. Такую идею им подсказал врач той больницы, где родились их дети. Одну девочку теперь зовут Корона Кумар, а другую - Корона Кумари, - говорится в статье. "Я сказал им, что это поможет привлечь внимание (людей) к этой болезни и устранить те предубеждения, которые ее окружают, - вспоминает врач. - К моему большому удивлению, они согласились".
"Аналогичная мысль зародилась у супружеской пары рабочих-мигрантов из северо-восточной Индии, которая оказалась в тысячах миль от своего дома в штате Раджастхан. Они решили назвать своего сына Локдаун (lockdown - то есть "карантин", "изоляция"). "Мы назвали его Локдаун в память о всех проблемах, с которыми мы столкнулись в этот трудный период", - рассказал отец в СМИ.
"(...) Сегодня многие родители вместо того, чтобы полагаться на календарь или хотя бы на свои любимые сериалы, не стесняются изобретать имя для своего ребенка. По данным опроса ADN, во Франции доля так называемых "редких" имен - тех, которые даются 6 или менее раз в год - с 2% в 1975 году в наши дни возросла до 10%. Тем не менее, это рискует осложнить жизнь человеку, носящему имя вируса, который унес более 200 тыс. жизней во всем мире",- говорится в статье.
"Во Франции маловероятно встретиться с девочками по имени Корона или мальчиками по имени Ковид. С 1993 года французы для своего новорожденного ребенка могут свободно зарегистрировать то имя, которое они пожелают. Однако в ситуацию могут вмешаться сотрудники службы гражданского состояния, обратившись к республиканскому прокурору, если, по их мнению, имя способно нанести ущерб интересам ребенка. Таким образом, правосудие может наложить вето на имена, связанные с пандемией, как это уже было сделано в отношении таких имен, как Джихад (Jihad), Титоф (Titeuf - герой комиксов) или Гризманн Мбаппе (Grizmann Mbappé - имя в честь чемпионов мира в составе сборной Франции - Антуана Гризманна и Килиана Мбаппе - Прим. ред.)", - резюмирует Le Figaro.

Источник: Le Figaro

Источник - Инопресса
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