"Смерть американской нефти", - Артур Берман

14:40 01.05.2020

"Для нефтяной промышленности США игра окончена"

В Белом доме хотят наказать Саудовскую Аравию за разорение американских сланцевиков



Алексей Ильяшевич



"Смерть американской нефти" - под таким броским заголовком издание OilPrice.com опубликовало статью Артура Бермана, геолога-нефтяника с 36-летним опытом работы, одного из ведущих экспертов по энергетике в США и консультанта нескольких топливных компаний.



Вот уже несколько лет Берман отстаивает точку зрения, что сланцевый "мыльный пузырь" рано или поздно лопнет. Эпидемия коронавируса создала для этого все предпосылки. "Для большей части нефтяной промышленности США игра окончена", - заявляет американский эксперт, проанализировав состояние мирового рынка углеводородов.



По оценкам Бермана, мировое потребление "черного золота" в 2020 году может упасть на 20 миллионов баррелей в сутки. Не сейчас, а в целом по году, с учетом третьего и четвертого кварталов, когда спрос почти гарантированно будет восстанавливаться. По крайней мере, так полагают большинство аналитиков, но Берман придерживается другой точки зрения: "Я сомневаюсь, что будет восстановление спроса в третьем квартале, несмотря на возобновление бизнеса во втором. Этого не произойдет, потому что мы находимся в глобальной депрессии. Безработица останется высокой, а потребители пострадают от отсутствия доходов в течение нескольких месяцев карантина".



Второй пессимистичный прогноз эксперта сводится к тому, что предложение на рынке нефти будет сокращаться быстрее, чем мы ожидаем. Даже в условиях действия сделки ОПЕК+ мировые мощности по хранению нефти в скором времени будут заполнены, и у многих производителей не окажется другого выхода, кроме как закрыть производство. Расчеты Бермана показывают, что к июню добыча трудноизвлекаемых запасов в США может упасть ниже 3 миллионов баррелей в сутки, а общая добыча сырой нефти и конденсата к концу первого полугодия 2020 года сократится с 12 до 5,5 миллиона баррелей в сутки.



Оценки управления энергетической информации (EIA) Соединенных Штатов куда более оптимистичны, но оно не просчитывает риски того, что нефть в скором времени элементарно негде будет хранить.



Рецептов спасения американского "сланцевого чуда" Берман даже не предлагает. Напротив, он призывает положить конец играм с нефтью и сосредоточиться на спасении экономики, которая после эпидемии будет функционировать иначе.



Раньше во главе угла стоял экономический рост, его отражением было потребление нефти. В ответ на замедление роста производители энергии начали загонять себя в долговую кабалу, рассчитывая вылезти из нее в будущем. Но вместо стремительного прогресса будущее принесло эпидемию COVID-19. "Крупные сегменты нефтяной промышленности США должны быть национализированы до конца года. Цена на нефть слишком низка, чтобы оправдать затраты на добычу, даже если бы были доступны хранилища", - убежден Берман.



Какими бы мрачными ни казались эти прогнозы, стоит учитывать, что Берман в последнее время редко ошибается. Он оказался прав в начале года, когда написал, что смерть Касема Сулеймани не будет достаточным основанием для поддержания ценового ралли в течение длительного времени, если не произойдет открытого конфликта США с Ираном.



В феврале он предупредил, что коронавирус "раздавит" цены на нефть - через несколько дней они обвалились. 17 марта он обвинил Саудовскую Аравию в повторении ошибки 2014 года, которая может иметь катастрофические последствия для экономики, а 6 апреля назвал сделку ОПЕК+ бессмысленной. Оценки Бермана как минимум заслуживают внимания.



К тому же, новости последних дней лишь подтверждают, что перспектива массового банкротства нефтяников в Соединенных Штатах стала как никогда реальной. О скором исчерпании мировых мощностей по хранению нефти сегодня не говорит только ленивый: на днях лимита достигла Южная Корея, тот же сценарий, вероятно, скоро повторит Индия. По сообщениям Reuters, вот-вот не останется места в центральном узле хранения нефти на территории США - в городе-нефтехранилище Кушинг, штат Оклахома. Официально гигантский хаб заполнен только на 70%, но трейдеры утверждают, что остальные мощности уже забронированы нефтяными компаниями.



Вероятно, паника вокруг Кушинга стала одной из причин, по которой майские фьючерсы WTI впервые в истории опустились до отрицательных значений. Количество танкеров, которые сегодня активно используются в качестве плавучих хранилищ, тоже ограничено. Есть еще стратегический нефтяной резерв (SPR) США. Переговоры об использовании его площадей с начала месяца ведут несколько американских коммерческих компаний, и Bloomberg утверждает, что на днях они завершились успехом. Но насколько хватит этой "подушки безопасности"? Ответа не знает никто. В этом уравнении слишком много неизвестных.



Аналитики до сих пор теряются в догадках, какие объемы потребления нефти прямо сегодня "выпадают" из-за ограничительных мер, вызванных эпидемией коронавирусом. Кто-то говорит о 20 млн., а кто-то - о 35 миллионах баррелей. Ясно только, что сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ оказалось недостаточным для стабилизации рынка.



Еще одна головная боль Трампа - эпопея с саудовскими танкерами, которые стоят в "пробках" в Мексиканском заливе и у западного побережья США. Разгрузиться не могут, поскольку нефтеперерабатывающие заводы корректируют планы закупок в соответствии с падением спроса. Сюда же держат курс новые танкеры, перевозящие в общей сложности 43 миллиона баррелей нефти. Сенаторы-республиканцы предлагают не церемониться с незваными гостями и ввести эмбарго на импорт саудовской нефти. На днях Трамп заявил, что рассмотрит такой вариант. Впрочем, не исключено, что хозяин Белого дома нанесет куда более тяжелый удар по своему ближневосточному союзнику.



По словам близких к администрации президента США чиновников, на которых ссылается OilPrice.com, многие люди из ближайшего окружения Трампа убеждают его в том, что саудиты должны дорого заплатить за развязанную ими нефтяную войну. Авантюру Салмана они расценивают как предательство давних союзнических отношений двух стран. Кстати, отнюдь не первое предательство.



Бытует мнение, что ценовая война 2014?2016 годов была неудачной попыткой правящего дома Саудов прикончить своих сланцевых конкурентов. Можно только гадать, пытались ли шейхи завершить начатое, но их решение "утопить" мир в дешевой нефти во время эпидемии коронавируса уже дорого обошлось американским производителям. Так не пора ли лишить Эр-Рияд военной поддержки Соединенных Штатов? Без нее, по мнению Трампа, правящая верхушка королевства не продержится у власти и двух недель…



"Отсекающие" тарифы или отказ от импорта ближневосточной нефти также остаются в арсенале хозяина Белого дома. Правда, есть риск выстрелить себе в ногу.



Саудовская Аравия остается одним из немногих источников стабильных поставок "кислой" нефти (в том числе бенчмарка Arab Heavy), которая важна для США с точки зрения производства дизельного топлива. Восполнить этот пробел будет нелегко, если вообще возможно.



Наконец, еще одно грозное оружие в руках американского лидера - это так называемый антикартельный законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act). По информации западной прессы, с первого же дня новой нефтяной войны Трампа убеждали подписать этот документ. В таком случае антимонопольное законодательство США, по сути, распространяется на весь остальной мир. Участникам картельных сговоров, включая Саудовскую Аравию и Россию, могут быть предъявлены судебные иски. А дальше - заморозка счетов, аресты их активов на территории США и т. д. Для России это тоже может создать определенные трудности ("Северный поток - 2" не даст соврать). Но саудитам придется гораздо хуже.