В Афганистане короновирусом заразились журналисты ведущего телеканала "Толо"

20:09 01.05.2020

Сообщения о вспышке нового коронавируса среди сотрудников Moby Group, одной из крупнейших в Афганистане медиа-групп, вызвали большой отклик среди пользователей социальных сетей, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

В среду один из ведущих телеканалов ИРА TOLOnews, управляемый Moby Group, подтвердил, что некоторые сотрудники заразились вирусом нового коронавируса (COVID-19).

TOLOnews не стал вдаваться в подробности, но два видных журналиста новостного канала подтвердили, что их тесты дали положительный результат, пишет ИА Khaama Press.

Ясер Абрар, один из журналистов и ведущих TOLOnews, подтвердил в онлайн-посте, что у него положительный результат на COVID-19, поскольку он искал поддержки и советов от людей для борьбы с этой болезнью.

Тамим Хамид, другой репортер телеканала, также подтвердил в онлайн-сообщении, что он находится в центре борьбы с коронавирусом, и выразил надежду, что он скоро вернется к работе и присоединится к своим коллега..

Тем временем пользователи социальных сетей и медиа-активисты массово посещают сайты социальных сетей, выражая добрые пожелания сотрудникам TOLOnews и Moby Group, которые заразились этой болезнью.

Отвечая на сообщения о вспышке COVID-19 среди сотрудников Moby Group, Тарик Ариан, представитель Министерства внутренних дел, написал в Твиттере, что врачи, полиция и журналисты находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом.

Министерство здравоохранения объявило в среду, что общее количество положительных случаев нового коронавируса (COVID-19) достигло 1939 года, власти зарегистрировали 110 новых положительных случаев.