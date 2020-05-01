Дед Мазай и... Спасать сырдарьинцев от потопа прилетел сам Мирзиеев

21:05 01.05.2020

В Сырдарьинской области эвакуировали жителей поселка, затопленного после прорыва дамбы



В Сырдарьинской области Узбекистана спасатели эвакуировали жителей поселка, затопленного после прорыва дамбы, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



В Узбекистане спасатели эвакуировали жителей поселка в Сырдарьинской области, который затопило после прорыва дамбы на водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны.

По данным ведомства, 1 мая в 5.55 произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. В результате был затоплен поселок Кургантепа в Сардобинском районе.

"Спасатели осуществили временную эвакуацию населения Кургантепа на безопасную территорию. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

Проводятся работы по эвакуации населения соседних районов, находящихся под угрозой затопления. МЧС полностью контролирует ситуацию, добавили в ведомстве.

Отметим, Сардобинское водохранилище построено в 2017 году, оно вмещает 922 млн кубометров воды.

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Президент прибыл в Сырдарью



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Сырдарьинскую область, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



"Сегодня утром произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. В настоящее время министерством по чрезвычайным ситуациям и другими структурами принимаются оперативные меры, в том числе идет эвакуация жителей близлежащих сел", - сообщает пресс-служба главы государства.



Президент Шавкат Мирзиеев незамедлительно прибыл в Сардобинский район Сырдарьинской области.



Ситуация взята под полный контроль, нет оснований для паники.