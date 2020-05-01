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Дед Мазай и... Спасать сырдарьинцев от потопа прилетел сам Мирзиеев
21:05 01.05.2020

В Сырдарьинской области эвакуировали жителей поселка, затопленного после прорыва дамбы

В Сырдарьинской области Узбекистана спасатели эвакуировали жителей поселка, затопленного после прорыва дамбы, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

В Узбекистане спасатели эвакуировали жителей поселка в Сырдарьинской области, который затопило после прорыва дамбы на водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны.
По данным ведомства, 1 мая в 5.55 произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. В результате был затоплен поселок Кургантепа в Сардобинском районе.
"Спасатели осуществили временную эвакуацию населения Кургантепа на безопасную территорию. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
Проводятся работы по эвакуации населения соседних районов, находящихся под угрозой затопления. МЧС полностью контролирует ситуацию, добавили в ведомстве.
Отметим, Сардобинское водохранилище построено в 2017 году, оно вмещает 922 млн кубометров воды.
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Президент прибыл в Сырдарью

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Сырдарьинскую область, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

"Сегодня утром произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. В настоящее время министерством по чрезвычайным ситуациям и другими структурами принимаются оперативные меры, в том числе идет эвакуация жителей близлежащих сел", - сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Шавкат Мирзиеев незамедлительно прибыл в Сардобинский район Сырдарьинской области.

Ситуация взята под полный контроль, нет оснований для паники.

Источник - uztag.info
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