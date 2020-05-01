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Мы этот капитализм еще закопаем, - секретарь ЦК Компартии Киргизии Шералы Эгембердиев
21:22 01.05.2020

Эгембердиев: "Левая идея" найдет много друзей после эпопеи СОVID-
01 мая 2020 - Александр Тузов

В беседе с VB.KG по случаю сегодняшнего праздника 1 Мая cекретарь Центрального комитета Партии коммунистов Кыргызстана, профессор Университета "Адам" (Бишкекская финансово-экономическая академия) Шералы Эгембердиев выразил мнение, что левая идея (коммунистическая) снова завоевывает сердца кыргызстанцев.
Шералы Эгембердиевич, вам, как многолетнему бессменному директору Фрунзенского (Бишкекского) филиала Центрального музея Ленина – персональные поздравления с Первомаем! Все-таки это был один из любимых праздников Владимира Ульянова-Ленина. Как ваша партия во главе с депутатом Жогорку Кенеша Исхаком Масалиевым этот праздник сегодня отмечает?
- Ограничились поздравлениями друг друга по телефону. Делились добрыми воспоминаниями и прочее. Что поделаешь? Раз уж эта пандемия коронавируса… Раз уж врачи нас всех "под домашний арест" посадили.
А параллельная компартия, Коммунистическая партия Кыргызстана, во главе с профессором Кларой Ажыбековой, в первомайском обмене поздравлениями участвовала?
- Разумеется, да, участвовала. Как и каждый год. И, насколько я знаю, Клара Ажыбековна отправляла поздравления президентам и нашему, и российскому, и белорусскому с Первомаем. Если попросите, может, она вам эти поздравления скинет - к сведению.
Была в cуверенном Кыргызстане некоторое время еще и третья Компартия, с длинным названием, слова "марксистско-ленинская" там были. Cейчас она действует? В обмене первомайскими поздравлениями участвовала?
-Насколько я знаю, эта "третья партия" сейчас не действует. Не слышал об этом. Соответственно, как вы говорите, в "обмене первомайскими поздравлениями", во всяком случае, со мной, не участвовала. И вообще, насколько я знаю, руководство той компартии перешло от марксистско-ленинских идей к идеям тенгрианства.
Приближаются парламентские выборы. Ваша ПКК будет в них участвовать? Например, заведомо проходная фигура, ваш лидер Исхак Масалиев, будет баллотироваться в ЖК от ПКК или, как в нынешнем созыве, пойдет по списку другой партии?
- Это еще неизвестно, честно я скажу. Главное, что внесено предложение об уменьшении проходного порога на парламентских выборах.
Знаете, на мой взгляд, при всех моих либеральных симпатиях, при честном подсчете голосов ваша ПКК пройдет в парламент при любом пороге. Недаром Акаев и Бакиев так вашей партии боялись и лично основателя ПКК Абсамата Масалиева. Ваш комментарий?
- А я скажу одно. Левая, коммунистическая, идея завоевывает все больше сторонников и в Кыргызстане, и во всем мире. C Первомаем, Праздником Труда, уважаемые кыргызстанцы!

Экскурс-бюро

В СССР День международной солидарности трудящихся был вторым но значению праздником после Дня Октябрьской революции. Причем, как и к годовщинам Октябрьского переворота, на Первомай полагалось ДВА выходных нерабочих дня. Соответственно, гуляли-отдыхали 7 и 8 ноября, 1 и 2 мая.
А в особо привилегированных организациях, типа партийных органов, к этому дню выдавали премии в размере месячного оклада, а то и больше.
Всем остальным трудящимся предлагались премии поменьше. Плюс, как выражался Александр Солженицын, "обязательный прогон под названием демонстрация трудящихся через главную площадь". Причем также обязательно трудящиеся должны были тащить через весь город не только флаги и плакаты, но и портреты членов Политбюро ЦК. Единственный раз, 1 мая 1953-го, по инициативе не кого иного как Лаврентия Берии таскание портретов отменили. Так Хрущев и компания вскоре обвинили Берию, что он "пытался вбить клин между партией и народом". Берию расстреляли почему-то в основном как якобы английского шпиона, а портреты его оставшихся на плаву (до поры до времени) товарищей по Политбюро или Президиуму ЦЦ, как он там назывался, продолжили таскать на добровольно-принудительные демонстрации.
Впрочем, портреты доверяли не всем. Мой лично историко-архивный институт из года в год носил определенный райкомом КПСС транспарантик "Свободу народу Гвинеи-Бисау и Островов Зеленого Мыса!" Нас соседи по праздничной демнстрационной колонне так и прозвали – "Острова Зеленого Мыса".
В суверенном Кыргызстане "легендарный парламент" сократил празднование Первомая до одного дня под вполне аналогично кратким названием: Праздник труда.

Источник - VB.KG
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