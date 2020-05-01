Карантин - хороший повод избавиться от компрадорской элиты

02:09 02.05.2020

Валерий Коровин: карантин - хороший повод избавиться от компрадорской элиты



Почему в России прессуют малый и средний бизнес? Почему крупный бизнес давно стал синонимом воровства федерального бюджета? Правильно ли Аркадию Роттенбергу дали звание Героя Труда? Что он теперь должен сделать, чтобы стать правильным Героем? Как можно под предлогом борьбы с коронавирусом вернуть в Россию выведенные средства? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.



- Валерий Михайлович, в начале 10-х годов все-таки еще строились производства, а после 14-го бизнесу пришлось уже совсем несладко. И что-то с заводами-пароходами у нас теперь - все хуже, хуже и хуже.



- Да-да, согласен, все так и есть. Бизнесу в России вообще несладко всегда было. Какой период не возьми, бизнесу трудно, но в последние годы - особенно тяжело. Надо делать ставку на предпринимателя, а не на бизнес, потому что бизнесом у нас называют причастность к разворовыванию федерального бюджета - кто причастен, у кого есть админресурс, у того и бизнес лучше идет.



Почему такая паника вокруг короновируса







Малый бизнес - импортозамещение, крупный - коррупция



- Этим занимается крупный бизнес, а условия для малого бизнеса постоянно только ужесточают, поэтому ему приходится тяжелее всего.



- Тем не менее, именно это и есть реальный сектор экономики, который, кстати, осуществил импортозамещение с 14-го года до 20-го таким образом, что Россия стала экспортером зерна и полностью обеспечивала себя практически всем продовольствием в условиях санкций и контрсанкций.



Это сделали не олигархи, которые разворовывают недра и выводят все в оффшоры. Это сделали труженики, селяне, колхозники, люди, которые выращивают все это на земле. Вот их надо поддерживать, они реальным производством заняты. А олигархов надо изолировать под предлогом коронавируса.



- У нас олигархам помогают.



- Под предлогом коронавируса нужно конфисковать все их средства в оффшорах, арестовать и передать государству в фонд борьбы с коронавирусом. А самих олигархов надо отправить в медицинский центр, собрать в "Коммунарке", выдать им повязки, обмотать туалетной бумагой все ходы, выходы. И пусть они просто сидят там пока коронавирус не закончится.



- Валерий Михайлович, понятно, что весь народ этому бы очень обрадовался, но ведь эти меры - совершенно нереализуемые.



- Почему?… Сейчас Путин это может сделать. Да, это - хороший повод избавиться от компрадорской совершенно элиты, которая сдает его, подставляет и сольет, ударит ему в спину, как только начнется реальный кризис в стране.



Ведь кто придумал эти истеричные вопли, о том, что сейчас всю бумагу надо расхватать, пока другие не расхватали.



Когда реальный кризис начнется, эти люди первые с президентом разделаются.



Поэтому надо, пользуясь коронавирусом, изолировать их в "Коммунарке" на как можно больший срок.



Герой Капиталистического Труда



- Но недавно Владимир Владимирович Путин вручил Звезду Героя Труда Аркадию Ротенбергу за большой вклад в строительство Крымского моста.



- Крымский мост - хорошо. Хорошо, что Ротенберг построил мост.



- Он просто получил и выполнил выгодный контракт.



- Но при этом он попал под всевозможные санкции, это - тоже был выбор. Он мог отказаться от этого контракта, сказать: извините, для меня дом в Майами дороже. И укатил бы туда к семье. Нет, он сказал, что будет делать, и за это заполучил санкции.



Хорошо, Ротенберг теперь должен как Герой Труда сдать свои оффшорные активы в фонд борьбы с коронавирусом, прийти к Путину и спросить: "Что еще, Владимир Владимирович, нужно построить? Давайте построим зенитно-ракетную базу на Гавайях. Для этого Гавайи нужно освободить от иностранных военных. Или Аляску сначала?…"



Вот и тогда он получит вторую Звезду Героя. Это будет правильный Ротенберг, если он действительно хочет стать настоящим героем.



Конституцию нужно менять дальше в интересах народа



- Вообще мы должны сейчас прежде всего выздороветь. Как это сделать?



- Мы должны мобилизоваться. Выздороветь нужно от истерики медийной, в которую нас втягивают. Надо прийти в себя, понять, что мы - великий народ и великое государство, что та же Конституция, которая была написана американскими советниками после расстрела Верховного Совета при Ельцине, больше у нас быть не может.



То, что она стала лучше, что появилось упоминание Бога через запятую, это - уже серьезное достижение для нас. К сожалению, мы только так пока можем говорить о Боге, и о государствообразующем народе, и о русской культуре, сражаясь с активными с меньшинствами, которые орут во всех Telegram-каналах: ни в коем случае.



И все равно, было совсем плохо, стало хоть немного, но лучше. Это уже открывает некую возможность идти дальше. Конституция - это не какая-то священная корова, ее можно и нужно исправлять под требования русского православного большинства.



- Только русского?



- И тех народов, которые вместе с русскими созидали это континентальное государство в течение более тысячи лет. Конечно, нужно учитывать позицию и интересы традиционного консервативного большинства, а не либеральных меньшинств, которые узурпировали все, навязав эту Конституцию через кровавый переворот.



Власти надо слушать и выполнять волю народов России, поэтому надо вносить и вносить дальше изменения. Поэтому на этом не надо останавливаться. Надо созывать Земский собор, нужно выслушать позиции разных слоев населения, а не только либералов, которые захватили медиа и экономический блок правительства.



Еще далеко не все нужные поправки внесены, а только часть, не получается сделать все сразу, потому что Путин окружен либеральными элитами. Он бы, может, и хотел бы внести и более ясно преамбулы переписать, но он окружен либеральными элитами. Он не знает, чего от них ожидать, поэтому опасается их и боится перегнуть палку.



Поэтому он так не рискует, а вводит постепенно. Ничего, мы проголосуем за эти поправки, тогда это будет демонстрация легитимности того процесса, который Путин открыл. И значит, надо дальше будем конструировать новую Конституцию, созидать ее так, как нужно нам - большинству населения, народу России.



Беседовала Инна Новикова



К публикации подготовил Юрий Кондратьев