Пентагон объявил тендер на поставку оружия Афганистану

07:07 02.05.2020

Министерство обороны США (Пентагон) объявило о тендере на поставку оружия вооруженным силам Афганистана и четырех других стран на сумму $383,3 миллиона, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

В заявлении Пентагона говорится: "FN America LLC, Колумбия, Южная Каролина (W56HZV-20-D-0024); и Colt"s Manufacturing Co. LLC, Уэст-Хартфорд, штат Коннектикут (W56HZV-20-D-0025), будут бороться за каждый заказ по контракту с фиксированной ценой в размере 383 311 941 долл. США на поставку винтовок M16A4 для зарубежных военных продаж (Афганистан, Гренада, Ирак, Ливан и Непал) ".

"Тендерные предложения были получены через Интернет. Места производства и финансирование будут определяться по каждому заказу, с ориентировочной датой завершения 28 апреля 2025 года . , цитирует документ Khaama Press.

Госдепартамент США заявил в конце августа прошлого года, что он одобрил крупную продажу оружия в Афганистан, чтобы помочь афганским силам бороться с растущей угрозой терроризма.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA) заявило: "Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу оружия иностранным вооруженным силам Афганистана для личного и обслуживающего персонала, оборудования, обучения и поддержки. Ориентировочная стоимость - $60 миллионов. Агентство по оборонной безопасности предоставило 17 августа 2016 года необходимую сертификацию, уведомив Конгресс о возможной продаже ".

Согласно DSCA, запрос Афганистан включает в себя основное оборонительное оборудование (MDE), состоящее из 4891 автоматической винтовки M16A4 5,56 мм, 485 пулеметов M240B калибра 7,62 мм и 800 пулеметов калибра M2 .50.