В Таджикистане женщин принуждают "доказывать" девственность, - Зебо Назарова

08:01 02.05.2020 В Таджикистане женщин принуждают "доказывать" девственность. Наша корреспондентка прошла эту процедуру



Проверку на "девственность" практикуют минимум в двадцати странах мира, среди них – Таджикистан. В ООН эту практику называют унизительной и призывают прекратить.

Инициаторами проведения проверки обычно выступают жених и его родители. Однако случается, что инициатива исходит и от родственников девушки.

Чаще всего эту процедуру проводят перед свадьбой. Но бывает, что женщина приходит к врачу и после первой брачной ночи, поскольку из-за отсутствия обильного кровотечения мужчина или его родственники усомнились в ее "целомудрии".

В 2014 году для прохождения теста на "девственность" в Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы Таджикистана обратились около 600 женщин. Это последние официальные цифры.

Современная медицина считает тестирование на "девственность" антинаучным.

Позиция ВОЗ

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Тестирование на "девственность" часто проводится путем исследования девственной плевы на предмет разрывов или размера отверстия в ней и/или путем введения во влагалище двух пальцев ("двухпальцевый" тест). Обе методики используются на основе убеждения, что внешний вид женских гениталий может свидетельствовать о бывшей сексуальной активности девочки или женщины. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что фактических данных, свидетельствующих о том, что с помощью какой-либо методики можно установить, имела ли женщина или девочка вагинальный половой акт, нет.

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Фотография "девственности"

Чтобы выяснить, как это происходит, я сама решила пройти эту процедуру.

Доктор в центре судмедэкспертизы очень удивился, что я одна. Он порекомендовал прийти с родственниками – своими или со стороны жениха. Почему я должна была приходить с кем-то, мне не объяснили, сказали лишь, что так будет лучше.

Когда я пришла во второй раз, принимал другой врач. Лишних вопросов он не задавал. Я заполнила заявление, заплатила 32 сомони ($3,30), после чего меня направили на осмотр.

Процедура проверки на "девственность" очень неприятная. С помощью марлевых отрезов большим и указательным пальцами обеих рук доктор захватил в складку большие половые губы, развел их в стороны и немного вверх. В этот момент медсестра начала телефоном фотографировать вагину. По словам доктора, снимки некоторое время хранятся в медицинском архиве как доказательство результатов проверки.

"Матери стоят, пока гинеколог не выгонит"

Меня никто не заставлял проверять сохранность девственной плевы, это был журналистский эксперимент. Но многим женщинам в Таджикистане приходится проходить через это не по своей воле.

"Я чувствовала унижение. Мне было очень обидно и за себя, и за многих девушек, чьим словам не верят. Это очень сильное психологическое давление, поскольку некоторые матери заходят и стоят в кабинете, пока гинеколог их не выгонит", – вспоминает Таманно.

Пройти проверку на "девственность" ее заставили родители после того, как решили против воли выдать замуж за дальнего родственника. Перед этим мать прочитала переписку Таманно с бывшем парнем. Они обсуждали тему секса. "Мать сказала, мол, ты такая-сякая, свободно говоришь о сексе, наверное, ты занимаешься проституцией".



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По словам Таманно, большинство девушек приходят в центр судмедэкспертизы со своими родителями, родителями жениха или будущим мужем. "В патриархальной семье принято, что отец или будущий муж за шкирку тебя тащит на судмедэкспертизу, чтобы удостовериться, девственница ты или нет. Все девушки – что в сатре [исламском женском платке], что в современной одежде – приходили и уходили в слезах. Они были девственницами, но для каждой это был стресс. Я очень переживала, что будет, если гинеколог скажет, что я не девственница. Мать отречется от меня".

"Я зашла к гинекологу, села в кресло, раздвинула ноги. Гинеколог начал смотреть мою вагину, что там есть, а чего нет. Делали это пальцами", – рассказывает Таманно.

Доктор подтвердил, что у Таманно не было половых контактов. "Но сказал, что моя девственная плева находится вокруг да около вагины, и вполне вероятно, что у меня не будет крови. Я испугалась и спросила у гинекологов: может, мне гименопластику сделать?"

Таманно не вышла замуж, уехала по работе из страны. Родители отказали семье жениха, но только после того, как сестра и брат несостоявшейся невесты объяснили им, что "она образованная и современная девушка, поэтому не уживется с ним". "Наличие образования стало для меня спасением", – говорит Таманно.

"Я не оказалась "бракованной"

"Если ты не девственница, ты никому не нужна. Свадьба может отмениться, парень может тебя опозорить", – говорит Шахноза.

Перед свадьбой ей пришлось проходить проверку на "девственность" по требованию жениха. "Мама мне сказала, что я должна это сделать. Она объяснила, что это для моего блага. Что если завтра что-то пойдет не так, мы сможем доказать, что перед свадьбой у меня не было половых контактов".

"Я очень волновалась, несмотря на то, что была девственницей, – вспоминает Шахноза. – Моя "девственность" подтвердилась, и я получила справку. Вышла оттуда и заплакала. Мне было обидно. Я чувствовала себя как товар, который проверяют на наличие брака. Я не оказалась "бракованной", мама была счастлива, муж – тоже. Это означало, что свадьбе быть".



Акт, который выдают после проверки



Акт, который выдают после проверки

Перевод справки на русский

Факты осмотра: Тело обследуемой хорошо развито, худое, не имеет врожденных дефектов, рост 173 сантиметра. Вес 68 кг. Окружность головы 52 см, правое предплечье 21 см, правое бедро 45 см, правая голень 36 см. Цвет кожи розоватый. Наблюдаются вторичные признаки полового развития. Рост волос в области подмышек и живота хорошо развит. Молочные железы являются круглыми, их размер 15x13 см каждая, во время ощупывания становятся упругими. Ареолы имеют розоватый цвет. Из сосков не сочится жидкость. Наружные половые органы хорошо развиты. Большие половые губы покрывают малые половые губы. Девственная плева имеет овальную форму, мясистая, высота 0,3-0,5 см, свободный край одинаковый и розовый. Отверстие девственной плевы во время вытянутости 0.5-0.8 см, чувствуется кольцеобразная вытянутость. Из влагалища выделения жидкости не замечается. Слизистые оболочки малых половых губ, девственная плева и влагалище являются розовыми. На теле обследуемой телесных повреждений не наблюдается.

Заключение: Плотность анатомично-физиологической девственной плевы гражданки_ на период _ не повреждена.

"Я девственница, но доказывать не хочу"

Свадьба Нилуфар не состоялась из-за ее отказа проходить тест на "девственность".

"Когда пришло время проходить медэкспертизу, мой жених через свою маму передал, чтобы я также предоставила справку о девственности. Его мама это сказала моей, маму это взбесило, но согласие она все же дала. Но когда мама это рассказала мне, я не выдержала и устроила скандал, так как для меня это было неприемлемо. Я девственница, но доказывать это кому-то не хочу", – говорит Нилуфар.

Родители передали семье жениха слова дочери, на что те сказали, что "без справки никакой свадьбы не будет". "После этого они всем начали рассказывать, что я сорвала свадьбу, что я отказалась от процедуры и я не девственница, и что их семье не нужна такая испорченная невеста. У нас слухи распространяются очень быстро. И им обычно верят".

"Мне, если честно, все равно, – говорит Нулифар. – У меня ни с кем не было полового контакта, и доказывать это никому не буду. Но эта ситуация испортила мои отношения с родителями. Им стыдно за этот случай. А слухи заставляют их сильно переживать".

"Своего рода страховка"

Рухшона настояла, чтобы перед свадьбой ее дочь получила справку. "Это своего рода страховка, – говорит она. – Не все молодые люди понимают, что отсутствие крови в первую брачную ночь не всегда означает, что девушка не девственница. Мне бы не хотелось, чтобы мою дочь потом упрекали. В СМИ я читала много статей по поводу того, что муж выгнал свою жену после первой брачной ночи, что девушка повесилась, когда ее опозорили. Я не хотела такой участи своей дочери".

По словам Рухшоны, дочь согласилась пройти проверку: "Все прошло хорошо. "Девственность" дочки подтвердил гинеколог, она получила справку, мы показали ее жениху и будущей свекрови. А справку дочка сохранила на всякий случай".



Растяжимая плева и маленький пенис

С 2016 года в Таджикистане проводят обязательные медицинские осмотры тех, кто собирается вступить в брак. В первую очередь проверяется генетика, чтобы в брак не вступали близкие родственники или носители генетических заболеваний. Будущих супругов проверяют также на ВИЧ, гепатит и другие заболевания, которые передаются половым путем. Органы ЗАГСа не имеют права заключать браки без предъявления медсправок. При этом в Минздраве уверяют, что "проверка на девственность проводится исключительно по просьбе самих граждан и не является обязательной".

Справки о "девственности" выдают только в Республиканском центре судебно-медицинской экспертизы. Однако такие проверки проводят и в обычных больницах.

Гинеколог Махфират Бадалова работает в поликлинике №13 Душанбе. Она рассказывает, что чаще всего такую проверку проходят перед свадьбой. Однако случается, что женщин приводят и после первой брачной ночи.

"Причина одна – не было крови, – говорит доктор. – Женщин приводят мужья или свекрови. Были даже случаи, когда мы в присутствии мужей показывали гематомы и объясняли, что разрыва не произошло".



"Мы объясняем, что не всегда после первой брачной ночи бывает кровь, – продолжает Махфират Бадалова. – У некоторых бывает растяжимая плева, которая при половом акте растягивается, увеличивается в размере, но разрыва не происходит. Иногда бывает, что у мужчины маленький половой орган, а их жены объемные, и влагалище у них размером больше, из-за этого тоже в первую брачную ночь может не произойти разрыва. А если происходит маленький разрыв, то бывает бледно-розовое выделение. Это норма. Но некоторые мужчины уверены, что кровь быть должна".

"Сделала гименопластику, муж ничего не узнал"

Из-за страха быть опозоренными некоторые девушки, у которых до свадьбы был половой контакт, решаются на гименопластику – операцию по восстановлению целостности девственной плевы. Эта услуга в Таджикистане стоит от $200 до $350.

На гименопластику решилась и Мадина. Сейчас ей 23 года, она замужем и воспитывает 3-летнюю дочь.

"Когда я училась в 11 классе, то познакомилась с двоюродным братом моей подруги, который приехал к ней в гости из Душанбе, – вспоминает она. – Он мне сразу понравился. У меня тогда не было телефона, братья не разрешали. Чтобы мы могли общаться, он мне через подругу передал телефон. Втайне ото всех я с ним общалась. Так и прошло около 8 месяцев. За это время мы с ним не виделись".



"Когда он приехал к родственникам, мы начали видеться. Нас прикрывала подруга. Я часто у нее задерживалась, и никто не догадывался, что все из-за ее двоюродного брата. Я сильно в него влюбилась", – продолжает Мадина.

Но вскоре ее возлюбленный должен был вернуться в Душанбе: "Я заплакала, он мне пообещал, что скоро опять приедет, но уже с родителями, и мы будем вместе. Мы поцеловались, он возбудился и сказал, что хочет меня. Я ему ответила, что рано. Но он обещал на мне жениться, уговорил – и мы переспали".

После этого мужчина уехал и пропал. "Я звонила ему со скрытых номеров и, наконец, дозвонилась. Оказалось, он меня бросил. Он обвинял меня в легкомысленности. Сказал, если я согласилась с ним переспать, значит и в будущем буду изменять".

"Я впала в депрессию, постоянно плакала, – вспоминает Мадина. – К нам приходили очень много людей свататься. В итоге мои родители сделали выбор. Мой будущий муж жил в столице. Он не хотел, чтобы его жена училась и работала".

Мадина не знала, что делать, но потом ей рассказали о гименопластике: "У нас это не делали. Для операции надо было ехать в Душанбе. Я рассказала двоюродной сестре, которая там жила, она пообещала помочь. В итоге перед свадьбой я это сделала. Муж не узнал ничего, и до сих пор не знает".



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Шухрат настоял, чтобы его невеста перед свадьбой прошла тест на "девственность".

"Ее выбрала мама, я не знал на тот момент, какая она, не был с ней знаком. Потребовал, чтобы она доказала свою невинность, а то мало ли. Может, она имела до меня половой контакт с кем-то. Сейчас от девушек всего можно ожидать. А мне нужна была чистая и порядочная девушка. Она доказала свою порядочность. В первую ночь я увидел кровь и успокоился", – рассказывает он.

Сейчас Шухрат живет в Таджикистане. Весной он планирует уехать в Россию на заработки, а жену оставить с родителями: "Пусть выполняет свой долг и смотрит за моими родителями. Как минимум два года она должна будет оставаться в Таджикистане".

Амрияздону 24 года, он живет в Душанбе. Жениться хочет "исключительно на девственнице" и перед свадьбой обязательно это проверит. "Если моя избранница не будет девственницей, я на ней не женюсь. Ведь это показывает ее легкомысленность. Раз она переспала до свадьбы с кем-то, вполне вероятно, что и в будущем она изменит своему мужу", – уверен Амрияздон.

"Мы не должны забывать о своих традициях, обычаях и ценностях. Если девушка спит с кем-то до брака, она становится позором для своей семьи", – отмечает он.

Нуриддин же уверяет, что ему не важно, были ли у женщины, с которой он решит вступить в брак, до него половые связи. "Предположим, что девушка переспала с кем-то. И что? От этого ничего не меняется, от этого следующий секс не станет хуже, от этого дети не станут больными. Это ни на что не влияет", – считает Нуриддин.

"В нашем обществе мужчинам можно спать с кем хочется, а женщинам нельзя, – говорит он. – Это абсолютно несправедливо. Не должно быть какого-то социального ярлыка, чтобы определять наше поведение в обществе. Типа, ты девушка, и сразу ярлык, что надо быть приличной, хорошей, ни с кем не спать, а мужчине можно".

"Бескультурье и необразованность"

"Традиционно таджикские девушки не должны вступать в какие-то отношения до брака, особенно сексуальные. Мальчиков это почему-то не касается", – говорит социолог Алла Кувватова.

Она уверена, что это нарушает права женщин, которые закреплены в законе: "Для женщины это психологическая травма, унижение. В Таджикистане есть закон "О государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и равных возможностей их реализации". Если мы говорим о гендерном равенстве, то и мужчины должны соблюдать эти правила".

Алла Кувватова считает, что для улучшения ситуации нужно проводить образовательную работу: "Об этом надо говорить, объяснять и мальчикам, и девочкам. Дети должны воспитываться со школы. С родителями тоже надо говорить об этом. Раньше таких случаев не было, но сейчас это набирает популярность. Это происходит из-за необразованности, бескультурья и несоблюдения законов".

Современная медицина считает тестирование на "девственность" антинаучным. "Исследование тестов на девственность подтвердило, что нет научных оснований в поддержку убеждения, что внешний вид гимена [девственной плевы] есть надежное доказательство того, что [у женщины был или не было] вагинального секса", – отмечают во Всемирной организации здравоохранения.

Убеждение, что отсутствие половых контактов может быть подтверждено так называемой "неповрежденной девственной плевой", в ВОЗ называют мифом: "Сам термин "неповрежденная девичья плева" не имеет анатомического аналога и не должен использоваться".

Имена некоторых героев изменены по их просьбе



Зебо Назарова

30 января 2020 года Источник - rus.ozodi.org

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